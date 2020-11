Praėjusią parą Lietuvoje registruoti 1372 koronaviruso atvejai

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje užfiksuoti 1372 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad per praėjusią parą Lietuvoje užfiksuoti 1372 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejai.

333 atvejai buvo užfiksuoti Vilniaus apskrityje, 215 Klaipėdos, 214 Kauno, 140 Tauragės, 139 Panevėžio, 111 Telšių, 75 Šiaulių, 60 Marijampolės, 43 Utenos ir 37 Alytaus apskrityse. 4 atvejai kol kas dar nėra priskirti jokiam šalies regionui dėl informacijos trūkumo. Kuriems regionams priskirti šiuos atvejus, paaiškės po epidemiologinio tyrimo.

Iš per praėjusią parą (lapkričio 14 d.) gautų 1372 teigiamų testų rezultatų 272 į sistemą pateko vėlai vakare ir naktį. NVSC buvo gauti 1100 teigiami testų rezultatai, iš jų apklausti 826, likę epidemiologiškai neištirti 274 atvejai yra tiriami šiandien. Taip pat šiandien vykdomas ne tik vakar vėlai vakare ir naktį į sistemą patekusių (272), bet ir šiandien gaunamų atvejų ištyrimas.

Praėjusią parą atvejai fiksuoti protrūkiuose

Per praėjusią parą fiksuoti atvejai yra susiję su protrūkiais įmonėse ir įstaigose: AB „Orlen Retail Lietuva“ Kryžkalnyje, Tauragės AB „Modest“, AB Achema, UAB Hegelmann Transporte, UAB Skytech.lt, „Kėdainių vandenys“, „Utenos vandenys“, Lietuvos kariuomenėje, Kauno VPK, Šilalės savivaldybėje, Tauragės šeimos gerovės centre. Taip pat per vakar fiksuoti atvejai siejami su Kauno „Gijos Klinikomis“, InMedica Skaudvilės skyriumi, Adakavo socialinės globos namais, Šv. Juozapo globos namais Panevėžyje, Tauragės „Šaltinėlio“ globos namais, Marijampolės Suvalkijos socialinės globos namais, Utenos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligonine, Biržų rajono socialinių paslaugų centru. Atvejai per praėjusią parą buvo fiksuoti: LSMU Kauno klinikose, LSMU Kauno ligoninėje, Mažeikių ligoninėje, Raseinių ligoninėje, VU ligoninės Santaros klinikose, Vilkpėdės ligoninėje, Biržų ligoninėje, Tauragės ligoninėje.

Taip pat fiksuoti atvejai susiję su šiomis ugdymo įstaigomis: Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija, Kėdainių lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“, Šiaulių lopšeliu-darželiu „Sigutė“, Marijampolės „Ryto“ pagrindine mokykla, Vilkaviškio lopšeliu-darželiu „Buratinas“.

Lietuvoje – 11 mirties atvejų nuo koronaviruso ir 6 mirties atvejai dėl kitų priežasčių

NVSC praneša, kad iš gydymo įstaigų praėjusią parą gauta informacija apie 11 mirties nuo koronaviruso atvejų. Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 277 gyvybes.



Mirties atvejai buvo fiksuoti Kauno, Vilniaus, Tauragės, Telšių ir Marijampolės apskrityse. Asmenys priklausė amžiaus grupėms nuo 50 iki 89 metų. Visi jie turėjo kitų gretutinių susirgimų.

6 mirties atvejai dėl kitų priežasčių vakarykštę parą buvo užregistruoti Vilniaus, Panevėžio ir Tauragės apskrityse.

NVSC primena, kad asmenys, kurie gavo patvirtinimą, kad jiems atliktas tyrimas PGR metodu (imant tepinėlį iš nosiaryklės) yra teigiamas, t. y. nustatytas koronavirusas, turi nedelsiant izoliuotis, nelaukdami NVSC specialistų skambučio, taip pat – informuoti asmenis, su kuriais pastaruoju metu bendravo, apie galimą riziką.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Informaciojos šaltinis – ELTA

2020.11.16; 00:02

