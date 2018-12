Print

Vėlai penktadienį į Vengrijos sostinės Budapešto gatves išėjo mažiausiai 5 tūkst. demonstrantų.

Vengrija: protestuotojai vėl išėjo į Budapešto gatves. EPA-ELTA nuotr.

Demonstrantai, protestuodami prieš naują Darbo įstatymą, žygiavo nuo parlamento iki šalies prezidento rūmų. Dauguma jų skandavo piktus prieš vyriausybę nukreiptus šūkius, tačiau pranešimų apie protestuotojų susirėmimus su policija negauta.

Manoma, kad penktadienį surengta demonstracija yra paskutinė prieš šventes, bet opozicinės partijos ir sąjungos žada sausio 5 d. rengti naują protestą.

Penktadienį mitingai vyko ir kituose Vengrijos miestuose.

Protestus Vengrijoje paskatino naujas įstatymas, kuris leidžia darbdaviams prašyti savo darbuotojų per metus dirbti iki 400 valandų viršvalandžių. Įstatymas anksčiau leido įmonėms prašyti per metus dirbti ne daugiau kaip 250 valandų viršvalandžių.

Be kita ko, naujasis įstatymas leis išdirbtus viršvalandžius kompensuoti darbo atlygiu arba laisvomis dienomis per trejų metų laikotarpį. Šiuo metu su darbuotojais dėl išdirbtų viršvalandžių reikia atsiskaityti per metus.

Ketvirtadienį įstatymą pasirašė prezidentas Janošas Aderas, o praėjusios savaitės trečiadienį jį priėmė parlamentas. Įstatymas įsigalios sausį.

