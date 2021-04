Realybės šou žvaigždė Kim Kardashian tapo milijardiere. JAV verslo žurnalas „Forbes“ įtraukė ją į savo milijardierių sąrašą. Realybės šou žvaigždė Kim Kardashian tapo milijardiere. JAV verslo žurnalas „Forbes“ įtraukė ją į savo milijardierių sąrašą.

Turtus 40-metė susikrovė iš savo kosmetikos bendrovės „KKW Beauty“, drabužių linijos „Skims“, realybės šou „Keeping Up with the Kardashians“, pajamų už reklamą ir investicijų.

„Forbes“ duomenimis, praėjusį spalį K. Kardashian turtas dar siekė 780 mln. dolerių (per 600 mln. eurų), o dabar – milijardą.

K. Kardashian visame pasaulyje išgarsėjo realybės šou „Keeping Up with the Kardashians“. Ji turi didžiulę fanų bendruomenę socialiniuose tinkluose. Vien tik instagrama ją seka per 213 mln. žmonių.

K. Kardashian vasarį pateikė teismui prašymą nutraukti jos santuoką su reperiu Kanye‘u Westu, už kurio ištekėjo 2014-aisiais.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.04.07; 13:15

