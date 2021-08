Stovykloje „Herkus“ įsikūrė naujoji JAV karių rotacija

Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje pirmadienį surengta naujos stovyklos „Herkus“, kurioje apsigyveno į Lietuvą atvykę Jungtinių Amerikos Valstijų kariai, atidarymo ceremonija. Naujoji infrastuktūra užtikrins tinkamas treniruočių ir gyvenimo sąlygas, praplės galimybes rotuoti vis daugiau JAV karių šalies viduje. Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje pirmadienį surengta naujos stovyklos „Herkus“, kurioje apsigyveno į Lietuvą atvykę Jungtinių Amerikos Valstijų kariai, atidarymo ceremonija. Naujoji infrastuktūra užtikrins tinkamas treniruočių ir gyvenimo sąlygas, praplės galimybes rotuoti vis daugiau JAV karių šalies viduje.

„Man džiugu Lietuvoje sveikinti jau ketvirtąją iš eilės JAV bataliono rotaciją. Esame itin dėkingi JAV už jau daugelį metų demonstruojamą solidarumą ir ypač dabar, kai susiduriame su naujais iššūkiais prie rytinių NATO sienų. Noriu pabrėžti, kad JAV karių buvimas Lietuvoje ir treniravimasis kartu su NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės kariais yra pati geriausia atgrasymo prieš Rusiją priemonė. Glaudus Lietuvos ir JAV karinių pajėgų bendradarbiavimas buvo testuojamas ir tokiose sudėtingose misijose kaip Afganistane. Esame dėkingi JAV už paramą ir evakuojant mūsų pajėgoms talkinusius Afganistano vertėjus. Šiandien atidarome naują stovyklą, skirtą JAV ir kitiems sąjungininkų kariams. Tikimės, kad ši stovykla JAV pajėgoms taps antraisiais namais, nes mūsų prioritetas – užtikrinti, kad sąjungininkai mūsų šalyje turėtų būtinas treniravimosi ir gyvenimo sąlygas“, – teigia krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

„Šiemet, rugsėjo 6 d., minime 30-ies metų visapusiškų diplomatinių santykių su Lietuva atkūrimo sukaktį. Lietuva yra viena iš artimiausių Amerikos draugių ir sąjungininkių, kuri bėgant metams ne kartą pademonstravo savo įsipareigojimą mūsų kolektyviniam saugumui.

Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti „3-66 Armor“ bataliono karius, pramintus „Burto riteriais“. Šis batalionas yra ketvirtasis šarvuotas batalionas iš eilės, kuris gyvena ir treniruojasi Pabradėje, man einant JAV ambasadoriaus Lietuvoje pareigas. Esame dėkingi Lietuvai už puikią priimančiosios šalies paramą visoms JAV rotacijoms ir pratybų pajėgoms čia ir visoje Lietuvoje. Ši graži nauja stovykla „Herkus“, pilnai finansuojama Lietuvos Vyriausybės, rodo tvirtus mūsų abiejų šalių santykius. Nepaisant bendrų iššūkių, Lietuva ir JAV šiandien stovi išvien – stipriau nei bet kada“, – pabrėžė JAV ambasadorius Lietuvoje Robertas Gilchristas.

Esant poreikiui, įrengta stovykla bus naudojama ne tik JAV karių, bet ir kitų valstybių sąjungininkų karių apgyvendinimui. Anksčiau JAV kariai Lietuvoje buvo dislokuojami tose vietovėse, kuriose vykdavo karinės pratybos.

„Stovyklos „Herkus“ atidarymas yra simbolis ir deklaracija to, kad mes esame pasiruošę ir stengiamės dėl geresnių sąlygų JAV kariams Lietuvoje. Tiesa, esu įsitikinęs, kad svarbiausia yra ne pastatai ir infrastruktūra. Mes esame pasiruošę būti lygiaverčiais partneriais tiek kartu treniruojantis, tiek dalinantis patirtimi, tiek vykdant užduotis. Esu tikras, kad JAV sprendimą siųsti karius čia remia ir Lietuvos žmonės“, – sakė Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, pažymima ietuvos kariuomenės pranešime.

Stovykloje įkurta per 200 gyvenamųjų konteinerių, čia įrengtos tarnybinės patalpos, transporto aikštelės, veikia valgykla. Karių laisvalaikiui – dvi krepšinio ir tinklinio aikštelės, sporto salė, laisvalaikio centras ir kitos reikalingos patalpos, kaip: dušai, pagalbinės patalpos ir kita. Po stovyklos plėtros, kurią numatoma baigti 2022 m., teritorija bus papildyta gyvenamosiomis vietomis. Projekto vertė siekia 7 mln. eur., į šią sumą įeina įrengimo darbai, įsigijimai, paslaugų pirkimas, inžinerinių tinklų tiesimas ir kiti darbai. Sąjungininkų kariams skirtos stovyklos įrengimas pilnai finansuotas valstybės biudžeto lėšomis.

„Labai vertiname šiltą Lietuvos kariuomenės priėmimą, ypač iš brigados „Geležinis vilkas“. Stovyklos „Herkus“ gyvenamosios patalpos yra vienos geriausių, kuriose man kada nors teko apsistoti būnant toli nuo namų, o Pabradės treniravimosi zonos yra pasaulinės klasės. Per tą trumpą laiką, kuomet čia įsikūrė 3-66 batalionas, su savo sąjungininkais lietuviais ir NATO jau surengėme daugybę pratybų. Jie yra labai kvalifikuoti ir pasirengę kovai kariai. Tikimės, kad toliau mokysimės iš jų, kurdami sąveiką ir stiprindami santykius. Be mokymų, jau pradėjome užmegzti tvirtus ryšius su vietos bendruomene ir turėjome galimybę ištirti šią puikią šalį. Aš ir mano kariai džiaugiamės galėdami kelis mėnesius vadinti Lietuvą namais“, – sakė stovykloje įsikūrusių JAV karių vadas pulkininkas leitenantas Paulas Godsonas. Šiuo metu stovykloje įsikūrė jo vadovaujama naujoji JAV sunkiojo bataliono karių pamaina – per 500 JAV Sausumos pajėgų 1-osios pėstininkų divizijos karių. Jie taip pat atsigabeno ir kelias dešimtis kovinės technikos (tankus M1A1 „Abrams“, pėstininkų kovos mašinas „Bradley“) bei kitą paramos techniką. Kaip ir ankstesnė rotacija, planuojama, kad šiuo metu dislokuota bus 9 mėnesius.

Lietuvoje amerikiečių kariai treniruojasi kaip JAV Sausumos pajėgų operacijos „Atlanto ryžtas“ (angl. „Atlantic Resolve“) rytinėje Aljanso pusėje dalis. Tuo JAV demonstruoja kolektyvinės gynybos įsipareigojimus NATO sąjungininkams užtikrinant saugumą Europoje. JAV sausumos pajėgų kariai Baltijos šalyse ir Rytų Europoje rotuojasi ir treniruojasi nuo 2014 m. pavasario.

Infrastruktūros sąlygų gerinimas į Lietuvą atvykstantiems sąjungininkų kariams – nenutrūkstantis procesas, kuris apima naujų infrastruktūros projektų vystymą Pabradėje, Rukloje bei Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje, paraleliai gerinant ir karinio mobilumo infrastruktūrą Lietuvoje.

Savo kariais, technika ir finansinėmis lėšomis JAV aktyviai prisideda prie mūsų regiono gynybos. Pagal Europos atgrasymo iniciatyvą kasmet skiriama finansinė parama Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos, gynybiniams pajėgumas stiprinti ir karinei infrastruktūrai gerinti. JAV taip pat yra viena pagrindinių ginkluotės įsigijimų partnerių.

2021.08.30; 15:54

