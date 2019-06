Už princo Hario įžeidimą 19-metis Londone nuteistas kalėjimo bausme

Didžiojoje Britanijoje jaunas vyras pasiųstas už grotų dėl princo Hario rasistinio įžeidimo ir grasinimų. 19-metis Michalas Szewczukas kalėjime praleis ketverius metus ir tris mėnesius, antradienį nusprendė Londono teismas.

Vaikinas procese pripažino savo kaltę pagal du punktus dėl terorizmo kurstymo ir pagal penkis punktus dėl teroristinės medžiagos laikymo.

Praėjus keliems mėnesiams po to, kai princas Haris vedė Meghan Markle – amerikiečių aktorę, kurios motina yra afroamerikietė, M. Szewczukas 2018 metų rugpjūtį portale „Gab“ princo adresu rašė: „Matosi, rasės išdavikas“. Be to, jis paskelbė nuotrauką, kurioje matyti krauju aptaškyta svastika ir Hario su pistoletu prie galvos koliažas.

Tyrėjai pas vaikiną rado tokios medžiagos, kaip „Pasipriešinimo knyga“ baltaodžiams rasistams ir islamistų tinklo „Al Qaeda“ žinyną.

M. Szewczukas būdamas dešimties iš Lenkijos atvyko į Didžiąją Britaniją. Čia jis gyveno Anglijos Lydso mieste. Kartu buvo nuteistas ir 18-metis, dalyvavęs pokalbiuose toje pat pokalbių svetainėje. Jam dėl terorizmo skatinimo skirta 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

Haris ir Meghan susituokė Vindzore 2018 metų gegužę. Praėjusio mėnesio pradžioje pasaulį išvydo pirmasis jų kūdikis.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.06.19; 08:00

