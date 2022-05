Visi keturi grupės „ABBA“ nariai susirinko Londone į savo šou premjerą

Londonas, gegužės 27 d. (PA Media/dpa-ELTA). Ketvirtadienį vakare Londone į koncertinio šou „Voyage“ premjerą susirinko visi keturi legendinės popmuzikos grupės „ABBA“ nariai. Londonas, gegužės 27 d. (PA Media/dpa-ELTA). Ketvirtadienį vakare Londone į koncertinio šou „Voyage“ premjerą susirinko visi keturi legendinės popmuzikos grupės „ABBA“ nariai.

Švedų popmuzikos superžvaigždės – Agnetha Faltskog, Bjornas Ulvaeusas, Benny Anderssonas ir Anni-Frid Lyngstad – paskutinį kartą visi kartu lankėsi Jungtinės karalystės sostinėje 1982 metais, kai pasirodė Noelio Edmondso vedamoje televizijos laidoje „The Late, Late Breakfast Show“.

Itin lauktame šou, kuris vyko specialiai pastatytoje arenoje, pasirodė tikrųjų „ABBA“ narių skaitmeniniai atvaizdai – „Abbatarai“ – ir kartu su gyvai grojančia 10 narių grupe atliko dainas, atrinktas iš grupės kūrybinio katalogo.

Kalbėdama ant raudonojo kilimo prie arenos Karalienės Elžbietos olimpiniame parke Londono rytuose, A. Faltskog sakė: „Nuostabu matyti visus britų gerbėjus“.

A. Lyngstad pridūrė, kad labiausiai laukia, kada grupė atliks hitą „Mamma Mia“.

B. Anderssonas prisipažino, kad tikisi per koncertą verkti: „O taip, verksiu visą laiką“.

Kalbėdama apie tai, kodėl jai taip patiko šis projektas, A. Lyngstad sakė: „Manau, kad labiausiai jaudinantis dalykas šiame projekte buvo tas, kad po daugelio metų, per kuriuos nieko nedarėme kartu, vėl susibūrėme kaip grupė“.

B. Ulvaeusas gyrė „ABBA“ britų gerbėjus už palaikymą per visą grupės gyvavimo laikotarpį. Kalbėdamas apie tai, kodėl šiam projektui jie pasirinko JK, jis sakė: „Jungtinė Karalystė visada buvo artima mūsų širdžiai, o britai visada mums atverdavo savo širdis, be to, infrastruktūra tokiam didžiuliam projektui kaip šis yra čia, Londone – taigi yra daug priežasčių“.

Paklaustas, ar tai gali būti kitų grupių judėjimo (link skaitmeninio šou) pradžia, jis atsakė: „Taip, gali būti“.

„Abbatarai“ buvo kuriami daug mėnesių, naudojant judesio fiksavimo ir atlikimo techniką. Procese dalyvavo visi keturi grupės nariai ir 850 žmonių komanda iš „Industrial Light and Magic“, bendrovės, kurią įkūrė George‘as Lucasas ir kuri pirmą kartą ėmėsi projekto muzikos srityje.

Popmuzikos grupė sulaukė pasaulinės sėkmės po to, kai 1974 metais Braitone vykusiame „Eurovizijos“ dainų konkurse laimėjo su daina „Waterloo“. Po 10 metų trukusios sėkmingos kūrybinės karjeros ir koncertinių turų populiaraus kvarteto narių keliai 1982 metais išsiskyrė. Grupė pardavė daugiau kaip 400 mln. kopijų albumų ir singlų.

2018 metais „ABBA“ paskelbė, kad įrašinėja naujas dainas, o pernai lapkritį pasirodė naujas albumas, irgi pavadintas „Voyage“.