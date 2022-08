Žvalgyba: Zaporižios AE apšaudymui Rusija gali panaudoti haubicą su Ukrainos vėliava

Kyjivas, rugpjūčio 13 d. (ELTA). Ukrainos Gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (GUR) mano, kad rusai okupantai Zaporižios atominę elektrinę (AE) gali apšaudyti panaudodami haubicą su Ukrainos vėliava, informuoja „Unian“. Kyjivas, rugpjūčio 13 d. (ELTA). Ukrainos Gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (GUR) mano, kad rusai okupantai Zaporižios atominę elektrinę (AE) gali apšaudyti panaudodami haubicą su Ukrainos vėliava, informuoja „Unian“.

Apie tai GUR paskelbė savo kanale socialiniame tinkle „Telegram“.

„Okupantai Zaporižios AE apšaudo iš Vodianojė gyvenvietės (Zaporižios srityje) ir rengia provokaciją su Ukrainos vėliava“, – teigiama pranešime.

Žvalgyba pabrėžė, kad vienas rusų artilerijos smūgis jau anksčiau apgadino šiluminės ir požeminės komunikacijos cecho pirmąjį siurblinės bloką. Dar vienas artilerijos smūgis iš dalies sugriovė priešgaisrinę stotį, atsakingą už AE saugumą. Per apšaudymus užsidegė greta elektrinės esantis miškas ir žolė, o gaisrų gesinimą apsunkino smūgiai priešgaisrinei stočiai.

Žvalgyba sako, kad Rusija aktyviai vykdo propagandą ir atvežė du autobusus žmonių, kurie atliks neva vietinių gyventojų ir AE personalo vaidmenį. Tuo metu tikrieji vietiniai gyventojai ir tikrasis personalas nesutinka dalyvauti rusų inscenizacijose.

Be to, teigiama, kad rusų okupantai į Energodarą atvežė savaeigės artilerijos sistemą „Pion“. Ant jos šono baltais dažais nudažyta raidė Z ir iškelta geltonai mėlyna Ukrainos vėliava. Žvalgyba mano, kad Rusija tai gali panaudoti eilinėms provokacijoms ir po to kaltinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.

Rusai Zaporižios AE okupavo dar kovo mėnesį ir įvedė ten apie 500 karių su tankais ir kita sunkiąja ginkluote bei atgabeno sprogmenų. Jos darbuotojams tenka dirbti sudėtingomis psichologinio spaudimo sąlygomis, o į juos iš esmės nukreipti ginklai. Į AE taip pat atvežtas Rusijos branduolinės energetikos bendrovės „Rosatom“ personalas.

Rugpjūčio 5 d. okupantai apšaudė AE – buvo pažeistos aukštos įtampos linijos, o viename jėgainės blokų suveikė avarinė sistema. Trys sviediniai sprogo netoli AE bloko su branduoliniu reaktoriumi. Buvo rimtai apgadinta azoto ir deguonies stotis bei bendrasis pagalbinis pastatas.

Rugpjūčio 6 d. Rusijos pajėgos vėl apšaudė AE ir pataikė netoli panaudoto branduolinio kuro saugyklos. Rugpjūčio 11 d. AE ir aplink ją esanti teritorija ir vėl buvo apšaudyta.

Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas pareiškė, kad egzistuoja tikimybė, jog rusai gali susprogdinti Zaporižios AE.