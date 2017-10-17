Леонас Юрша. Азербайджан взял курс на развитие туризма

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Общепринятый тезис о том, что туристическая отрасль является одной из наиболее перспективных, динамичных и прибыльных в мировой экономике, в Азербайджане приобретает, существенное значение.

За последние годы в Азербайджане этому сектору было уделено огромное внимание, а именно государство поставило перед собой цель превратить сектор туризма в потенциальный локомотив отечественной экономики.

Всемирная туристическая организация (UNWTO) констатирует: „Все больше стран мира превращают туризм в ключевой фактор социально-экономического прогресса за счет экспортных доходов, создания рабочих мест и предприятий, развития инфраструктуры“.

Для развития туризма в Азербайджане имеются все возможности. Азербайджан — это яркая и колоритная страна, в которой воедино сливаются европейская и азиатская культуры. На территории страны имеется множество различных достопримечательностей: древние города и мечети, роскошные дворцы и монументальные крепости, а побережье Каспийского моря славится своими красивейшими пляжами и прекрасными здравницами.

Туризм в Азербайджане на государственном уровне признан одной из приоритетной отраслью экономики, так как является одним из главных рычагов в сфере проявления экономических, политических и социальных интересов государства.

За последние годы туристическая отрасль стала существенным фактором регионального развития, так как является его катализатором. Динамика роста объемов предоставляемых услуг туристической индустрии способствует более ускоренному вовлечению числа рабочих мест, чем в других отраслях.

В настоящее время наблюдается большой поток туристов, приезжающих в страну. Президент страны Ильхам Алиев не случайно сферу туризма обозначил одной из приоритетных. «Вопросы, связанные с туризмом, приобретают особую важность особенно для стран, которые в какой-то степени сократили свои валютные поступления. Это страны, обладающие нефтегазовыми ресурсами. Туризм – это важная статья, я бы сказал, вопросы развития туризма, туристических маршрутов имеют очень важное значение», сказал он выступая на саммите СНГ в Сочи.

Еще большему привлечению туристов, в Азербайджане проводятся различные мероприятия. Указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 1 сентября 2016 года «О дополнительных мерах по развитию туризма в Азербайджане» открывает новый этап для будущего развития сектора. Одним из мероприятий, осуществляемых в соответствии с данным указом, является организация в Баку торговых фестивалей (shopping festival).

В этом году в Баку проводится Второй шопинг фестиваль, который пройдет с 15 октября по 15 ноября. Во время фестиваля покупатели в более, чем 500 магазинах Баку, смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. Кроме того, впервые в фестивале участвуют аптеки и супермаркеты. К тому же к товарам будет применена система „Tax Free“. Это реформа, применяется в Азербайджане во второй раз, когда система „Tax Free“ применяется к местным гражданам, аналога которого в мире нет. Помимо этого, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера.

Проведение второго Бакинского шопинг-фестиваля ознаменуется рядом новшеств. Об этом сказал министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев. По его словам, в рамках второго шопинг-фестиваля впервые будут представлены специальные турпакеты. „Второй Бакинский шопинг-фестиваль представит для туристических агентств специальные турпакеты, включающие в себя авиабилет, трансфер, страхование, проживание в отеле, а также организацию шопинг-туров в магазины“, – сказал министр.

По его словам, втрое увеличилось и число партнеров фестиваля, представляющих скидки и различные подарки покупателям.

Министр отметил, что специальные скидочные пакеты для туристов «в рамках единой программы“ будут применяться также авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (AzAL) и 15 отелями.

«Второй фестиваль нацелен на увеличение турпотока в Азербайджан. Летом этого года был отмечен 25-процентный рост числа иностранных туристов в страну по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В сентябре рост составил всего 7%, что связано с окончанием отпускного периода и началом работы учебных заведений. Надеемся создать в октябре-ноябре благоприятные условия для роста туристического потока в Азербайджан. Для этого подготовлены специальные туристические программы», – сказал он.

«Подобные меры предпринимаются с целью ликвидации сезонности туризма в Азербайджане. Если по итогам первого торгового фестиваля доходы превысили 5,6 млн. манатов, то от второго фестиваля мы ожидаем ещё больших доходов в результате предпринятых мер», – сказал А.Гараев.

Фестиваль, направленный на поддержку предпринимательства и на развитие туризма в стране, вызвал большой интерес со стороны стран региона. В частности турпоток в страну ожидается из России, Украины, Казахстана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Омана, Бахрейна, Ирана, Турции, Грузии и других стран. Для туристов желающих посетить Фестиваль организаторы мероприятия предлагают специальный тур-пакет. Это первая такого рода инициатива на метсном туристическом рынке.

В пакет входят проживание в 5, 4-х и трехзвездочных отелях, билеты от национального авиаперевозчика Азал , страховка, трансфер, а также шопинг-Туры по торговым точкам Фестиваля. Пакеты будут реализовываться по скидочным условиям. Мировая практика доказывает, что туризм на свой бурный рост может рассчитывать только там, где существует массовая вовлеченность в данную сферу (вовлеченность не только туристов, но и предпринимателей, готовых вкладывать в эту отрасль).

Собственно говоря, массовость может стать залогом успеха не только в экономике, но и в политике и культуре. И в Азербайджане мы становимся свидетелями политической воли руководства государства развивать туристический сектор.

В настоящее время туризм в Азербайджане развивается по восходящей линии. Число туристов, посетивших Азербайджан в первом полугодии 2017 года, увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 1 млн. 199,667 тыс. человек. По подсчетам десятки тысяч туристов посетили Баку во время первого шопинг фестиваля, а это составило 32% притока (для сравнения, первые 8 месяцев 2016 года средний ежемесячный темп роста составил 21%). Увеличение объёмов продаж в магазинах-участниках фестиваля были зафиксированы на уровне 14%-20% (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года). Посредством системы „Tax Free“ было осуществлено покупок на общую сумму в 18.2 млн. AZN.

2017.10.17; 20:30