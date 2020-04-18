Давайте не будем превращать службу госбезопасности в бюрократическую контору









Гинтарас Висоцкас

Вчера, 7 апреля, в Сейме одобрена кандидатура Дарюса Яунишкиса. Бывший военный будет возглавлять службу госбезопасности еще один срок.

Кто и за что не любит Дарюса Яунишкиса?

Правильно ли поступил литовский парламент, предоставив такую привилегию — два срока руководить главной секретной службой страны, — мы узнаем, когда он будет завершен. Пока рано оценивать второй срок. Как говорится, поспешишь — людей насмешишь.

Пока что можно составить себе представление лишь относительно первого срока. И он был успешным. Убеждение в том, что Д. Яунишкис, вероятно, заслуживает этой должности еще на один срок особенно укрепилось после внимательного прослушивания бурных дебатов «за» и «против», которые проходили в зале пленарных заседаний 7 апреля. Если парламентарий Пятрас Гражулис говорит «нет», то нужно сделать обратное. Если Д. Яунишкиса c парламентской трибуны подвергает критике взмыленный от гнева сигнатарий Акта 11 Марта Зигмас Вайшвила, — значит Д. Яунишкис заслуживает уважения.

Если внимательно оглянуться по сторонам, можно было бы найти и больше такого рода наблюдений. У политического обозревателя Кястутиса Гирнюса возникли сомнения, почему было дано устное, а не письменное распоряжение сосредоточить внимание на нескольких политиках, общественных деятелях и журналистах, участвовавших в избирательной кампании на пост президента Литвы. Разве это не придирки, чтобы найти повод пошуметь?

Что касается вопросов парламентария П. Урбшиса, то я уже раньше об этом писал. Если этот бывший сотрудник спецслужбы не понимает, почему Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, может ли он понять, почему Департамент госбезопасности проверял информацию о лицах, участвовавших в важных выборах в стране, почему он не обнародовал данные о том, сколько лиц было проверено, отслежено, за сколькими велось наблюдение?

Позиция парламентария Витаутаса Бакаса тоже странная. Видимо, были задеты личные амбиции: он бросил подозрения на спецслуцжбу, но никто не воспринял их всерьез. Почему он ввязался в конфронтацию с руководством Департамента госбезопасности в самом конце первого срока Д. Яунишкиса, также является загадкой.

Если бы мне пришлось писать иронично, я бы мог пошутить, что, дескать, Департамент госбезопасности — это агроконцерн, которому выделены квоты, сколько актов наблюдения разрешено выполнить в этом году и какие наблюдения уже избыточны? Не хватало еще, чтобы свое слово вставили институты равных возможностей — стали бы указывать, сколько мужчин и сколько женщин разрешено контролировать в год. Чтобы, не дай бог, пропорции не были нарушены. В противном случае, они бы стали возмущаться, что, мол, Департамент госбезопасности не уважает представительниц прекрасного пола — то бишь почему его больше интересуют мужчины, чем женщины.

Когда я опубликовал статью «Кому нужна разведка, которой не разрешается ничего делать?» (Slaptai.lt, 21 марта 2020 г.), получил выговор за то, что отодвинул в сторону принципы свободного, демократического общества. Ничего подобного — ни толкнул, ни забыл, ни проигнорировал. Мне хорошо известно, что без присмотра вырождаются даже самые достойные редакторы газеты.

И всё же я постоянно напоминаю: разведка — это не детский сад. Ее нельзя с ног до головы опутать бюрократическими, административными ограничениями, проверками и ревизиями. Все жизненные ситуации в деталях не опишешь в юридических актах. Если после каждой мало-мальски серьезной операции мы будем приглашать в Сейм (я имею в виду не закрытое заседание Комитета национальной безопасности и обороны) главу Департамента госбезопасности публично отвечать как на серьезные, так и на глупые вопросы политиков, наша служба безопасности превратится в задыхающуюся бюрократическую контору.

Аргументы Юрия Швеца и Андрея Илларионова

Вместо того чтобы таскать главу Департамента госбезопасностипо пресс-конференциям, давайте лучше взглянем на некоторые недавние интервью редактора украинского портала gordonua.com Дмитрия Гордона с бывшим сотрудником КГБ Юрием Швецом (который эмигрировал в США и сейчас успешно трудится в качестве аналитика) и бывшим советником Владимира Путина по экономическим вопросам Андреем Илларионовым (который также эмигрировал на Запад, где также успешно работает как аналитик). Эти интервью, хотя они и длинные, продолжительностью несколько часов, стоит посмотреть.

Вот Ю. Швец убежден, что у президента Украины Владимира Зеленского, может быть, и прекрасные намерения, но его кадровая политика трагична. Именно Кремль навязывает Зеленскому людей, которых он обязан назначать на стратегически важные должности. Неспособность В. Зеленского понять, кто есть кто, дает Путину возможность управлять Украиной «изнутри».

Другое заявление Ю. Швеца касается видного советника президентов США по национальным вопросам Генри Киссинджера. Швец считает, что именно Г. Киссинджер ввел агента российского влияния в избирательный штаб Дональда Трампа.

А вот ответ А. Илларионова на то, что он думает о президенте Франции Эммануиле Макроне. В одном из своих многочисленных видео-комментариев, размещенных как на gordonua.com, так и на youtube.com, А. Илларионов заметил, что Макрон раньше был совсем другим — он подвергал критике Кремль. Теперь французский лидер послушно и с энтузиазмом поддерживает все предложения Путина. Сальто по-французски? Никакого чуда здесь нет. Это, скорее всего, тот случай, когда российским секретным службам удалось получить материал, компрометирующий французского лидера. Не желая быть публично скомпрометированным, Э. Макрон вынужден вести себя как послушный щенок.

Кстати, последнее видеоинтервью с А. Илларионовым — чертовски интересное. Я бы даже сказал — сенсационное. Жилые дома в Москве и Волгодонске взорвали вовсе не чеченцы — это работа российских спецслужб. Жестоко, варварски жертвовать несколькими сотнями своих граждан, чтобы создать особые политические условия для конкретного лица— В. Путина. Этот факт свидетельствует о том, что российские ФСБ, СВР, ГРУ и все другие спецслужбы работают без каких-либо ограничений. Если надо будет — убьют тысячи. Таково мнение А. Илларионова.

Убийство Анны Политковской было организовано опять же российскими спецслужбами. Заказчики смерти Бориса Немцова те же самые — российские спецслужбы (не Рамзан Кадыров). Они просто ловко замаскировались под мужчин чеченской национальности.

По убеждению А. Илларионова, оппозиционер Алексей Навальный успешно эксплуатируется «втемную». Ему из вторых или третьих рук подбрасывают компромат на политиков, которые докучают российскому президенту Путину. Образно говоря, А. Навальный, сам того не осознавая, помогает В. Путину избавиться от политического балласта. Путин избавляется от некоторых людей в своем окружении с помощью расследований А. Навального, якобы борющегося с коррупцией.

Кроме того, А. Илларионов очень разочарован президентом Украины В. Зеленским. В.Зеленский не видит, не замечает, не понимает, как его обставили со всех сторон российскими агентами, взрывающими страну изнутри. Путину больше не нужно ничего делать— он более или менее контролирует ситуацию в Украине через «своих людей»…

Даже если не всё верно в этих рассуждениях Ю. Швеца и А. Илларионова, стоит это иметь в виду, чтобы понять, в каких условиях приходится работать нашей службе госбезопасности, стремящейся защитить литовских политиков, должностных лиц, общественных деятелей от ситуаций, в которых увязли лидеры США, Франции и Украины.

08.04.2020; 10:00

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