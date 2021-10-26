Гинтарас Висоцкас. Политика Литвы на Южном Кавказе отвратительно тенденциозна









20 октября я участвовал в организованной Азербайджаном онлайн-конференции «Южный Кавказ: политико-правовые последствия осенней войны 2020 года». Конференцию модерировал профессор Намик Алиев. Помимо автора этих строк, на конференции с докладами выступили политологи, ученые, журналисты из Грузии (Сакартвело), Израиля, Польши, Молдовы, России, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана. Запись этой конференции можно найти в онлайн-издании day.az.

Во время конференции я критиковал позицию Литвы, которая всячески потворствует Армении, которая 30 лет удерживала азербайджанские территории под оккупацией (все аргументы вы найдете в двух моих сборниках статей «Трагедия Черного сада» и «Дело Черного сада», опубликованных в 2016 и 2021 гг.). По просьбе азербайджанских журналистов, в частности, Джамили Чеботаревой, я ответил на некоторые вопросы. Вот мои ответы.

– В каких областях Литва и Азербайджан могут успешно сотрудничать?

– Наши страны могли бы сотрудничать по многим направлениям – политическим, экономическим, культурным. Однако официальная Литва не хочет дружить с Азербайджаном. Литовские политики по-прежнему ищут способы наладить широкие связи с Арменией. Официальная внешняя политика Литвы на Южном Кавказе направлена на усиление Армении. Все остальное значения не имеет. На мой взгляд, официальный Вильнюс ведет себя неправильно. Но я бы покривил душой, если бы утаил, что Литва ведет себя необъективно. Покровительство Армении налицо. Если литовские лидеры летят на Южный Кавказ, первым делом они гостят в Ереване. В Баку они прилетают лишь затем, чтобы создать впечатление, будто Литва одинаково справедлива и к армянам, и к азербайджанцам.

Так, например, в Литве уже побывала супруга премьер-министра Армении Николы Пашиняна (ее приняла первая леди Литвы Диана Науседене, супруга президента Гитанаса Науседы). В Вильнюсе гостил и сам господин Пашинян. Жены азербайджанских лидеров не были приглашены в Вильнюс, как и высшие азербайджанские чиновники. Если Литва отправляет посылки с гуманитарной помощью и вакцинами, команду медиков на Южный Кавказ, то только в Армению. В мероприятии, устроенном в Центре исследования геноцида и резистенции жителей Литвы по случаю годовщины армянской трагедии 1915 года, приняло участие все руководство центра. А когда там чтили память жертв Ходжалы, не было ни одного из руководителей. А последний пример армяно-литовского сотрудничества – торжественно открытие авиарейсов между Ереваном и Вильнюсом, в котором приняли участия оба министра сообщения.

– Как Литва отреагировала на известие о том, что осенью 2020 года Азербайджан за 44 дня вернул свои земли вооруженным путем?

– Конечно, я мог что-то упустить, но мне кажется, что большинство литовских политиков, политологов и журналистов критиковали Азербайджан за то, что он выбрал военный путь возвращения Карабаха. То, что Карабах по международному праву принадлежит Азербайджану, что официальный Баку очень долго и терпеливо ждал, но не дождался помощи Запада, – все это умело замалчивалось. Армению не критиковали за то, что она на протяжении почти 30 лет держала в оккупации около 20 процентов территории Азербайджана. Это мое впечатление.

– Достаточно ли литовцы осведомлены о карабахском конфликте?

– Литовцы не знают настоящей истории Карабаха. Многие влиятельные литовцы до сих пор убеждены, что Карабах – это армянская земля. Литва не знает или не хочет знать, что в войне 1992–1994 годов за Карабах армянским силам помогали российские военные. Публиковать в литовской печати статьи в пользу Азербайджана, особенно на тему карабахского конфликта, крайне сложно. Я это знаю из личного опыта. Не печатают. Если вы спросите у литовцев, что такое Дашнакцутюн, АСАЛА или Гнчак, чаще всего вы услышите в ответ, что это «азербайджанские террористические организации». Конечно, не все литовцы знают, что в Армении до сих пор есть российская военная база, а тем более, что в агрессивных российско-белорусских учениях «Запад–2021», которые прошли у литовской границы в этом году, принимали участие армянские военные инструкторы. Только на моем портале вы найдете статьи, посвященные армяно-азербайджанским отношениям. В Литве издано всего несколько книг, в которых прислушиваются к аргументам не только Армении, но и Азербайджана. Это работа историка Альгимантаса Лекиса «Переселение народов на Кавказе в ХХ в.» и мои сборники статей «Трагедия Черного сада» и «Дело Черного сада». Все.

– Уважает ли Литва территориальную целостность Азербайджана, то есть согласна ли она с тем, что Карабах – это территория Азербайджана, а не Армении?

– Официальная политика Литвы правильная. Мы уважаем территориальную целостность Азербайджана. Но закулисная деятельность совершенно противоположная. Я мог бы привести длинный список литовцев, которые в обход официального Баку поехали в Карабах через Армению и вернулись, чтобы описать в СМИ, «какие моральные и физические страдания испытывают несчастные армяне в ожидании атак жестоких азербайджанцев». Я могу назвать не одно телешоу и не одну публикацию в солидных литовских СМИ, в которых участники дискуссии оспаривали право азербайджанцев на Карабах. О том, что Карабах, как, впрочем, и Ереван, когда-то был домом для многих азербайджанцев и что их изгнали со своей родины, – ни строчки. О страданиях азербайджанских беженцев – ни единого упоминания. О том, что осенью 2020 года Армения вероломно обстреляла Гянджу, Тертер и Барду – города, не имевшие отношения к Карабаху, и что во время этих обстрелов погибли мирные жители Азербайджана, – ни слова. О том, что многие азербайджанские культурные, исторические и религиозные памятники в Карабахе в годы армянской оккупации были осквернены и уничтожены, – ни словечка. Одни лишь переживания по поводу того, что азербайджанцы-мусульмане, вторгшиеся в Карабах, сейчас разрушат памятники христианской культуры и истории.

– Можно ли было урегулировать карабахский конфликт мирным путем?

– На мой взгляд, этот конфликт можно было бы разрешить мирным путем, если бы США, НАТО и Евросоюз поступили принципиально и строго потребовали от Армении вывести свои войска из Карабаха. Тогда да. Но все последние 30 лет Запад по непонятным мне причинам явно благоволил Армении, оккупировавшей чужие территории. Поэтому у Азербайджана не было другого выбора. Либо она силой возвращает то, что принадлежит ей по международному праву, либо еще 30 лет слушает западных болтунов о необходимости «разрешить конфликт только мирным путем». В том, что Азербайджан был вынужден возвращать свои земли военным путем осенью 2020 года, виноват Запад с его беззубыми переговорщиками.

Кстати, Литва когда-то была в очень похожей ситуации. Я имею в виду операцию по освобождению Клайпедского края в 1923 году. Тогда, вместо того чтобы слушать бредни Запада о необходимости правильно решить участь Клайпеды, Литва переодела своих военных в штатское и силой вернула себе порт. Если бы не эта военная операция, Литва, вероятно, потеряла бы Клайпеду навсегда.

Поэтому я согласен с российским экономистом Андреем Илларионовым, который сказал, что мирно вернуть свои территории удается очень редко. И такие попытки чаще всего оказываются бесплодными. Оккупанты добровольно не отдают оккупированные территории.

– Могут ли народы Азербайджана и Армении жить дружно?

– Могут. Но Армения должна вести себя так, как советует своим соотечественникам историк-исследователь армянского происхождения Филипп Экозянц. Армении нужно отказаться от фальсификаций. Нужно трезво взглянуть на свою историю. Нужно не только без всякой предвзятости изучать собственные архивы, но и пускать в них историков и исследователей из других стран. Тогда станет понятнее, чего стоят мифы о «великой Армении от моря до моря».

Но непредвзято смотреть на историю не так-то просто. Даже Литве не всегда удается объективно анализировать исторические события. В 2005 году Сейм Литвы принял специальное постановление «О геноциде армян в трагическом 1915 году». В моем представлении это была страшная ошибка официального Вильнюса. На момент принятия постановления ни один литовский историк, политолог или журналист даже не заглянул в архивы Турции, Азербайджана и Армении (в армянские архивы иностранцев пока не пускают). Уму непостижимо, как можно публиковать подобные заявления, не проанализировав первоисточники.

Мне стыдно и еще за один поступок Литвы. В 2019 году в Академии наук Литвы армяне организовали дискуссию о трагедии 1915 года. Руководство Академии наук поступило правильно, пустив к себе армянских политиков, историков и представителей армянской общины. Но оно попрало все демократические принципы и представления о порядочности, не пустив туда турецкого посла и турецких историков. Армян радушно приняли, туркам указали на дверь. Я думал, что Турция после этого немедленно отзовет своего посла и заявит, что отныне турецкие истребители больше не будут защищать воздушное пространство Литвы. Однако турки, спасибо им за это, сохранили солидность.

Вот такие пессимистические у меня ответы.

От редакции. Я направил вопросы азербайджанской журналистки Джамили Чеботаревой президенту Литвы Гитанасу Науседе, министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису и председателю парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантасу Павиленису. Если они удосужатся ответить, мы обязательно это опубликуем.

26.10.2020; 23:00

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