Чесловас Ишкаускас. Пылающий Кавказский регион: почему соседи не ладят?









Кавказ — особый регион. Раскинувшийся между двумя морями, среди высоких гор, с россыпью плодородных долин. По этническому и языковому разнообразию — один из самых уникальных на Земле. Географически он находится в Азии, но с исторической и культурной точки зрения его можно отнести к Европе. В греческой мифологии Кавказ упоминается как один из столпов, на которых держится мир. Именно в горах Кавказа Зевс приковал к скале Прометея.

Исторически это арена культурной, военной и религиозной конкуренции. За позицию на Кавказе постоянно сражались три силы: Турция, Иран и Россия. Последняя в этом регионе закрепилась только в середине XIX в., свергнув династию Каджаров, правившую в Персии 131 год.

Здесь на протяжении долгих столетий огромное влияние имели разные империи, но первым в источниках упоминается Армянское царство — VII в. до н. э. В 301 г. оно стало первым в мире христианским государством, но, когда мусульмане заняли Иран, регион заняли арабы, а в 1045 г. Армянский эмират стал владением Византии. После падения Византии в 1204 г. самым могущественным христианским государством на всем Ближнем Востоке стала Грузия. Потом Кавказом владели турки, монголы, местные царства, Персия и наконец Россия.

В новейшие времена, с распадом СССР, в 1991 г. Армения, Азербайджан и Грузия — самые большие кавказские территории — стали независимыми, но и тогда регион не избежал конфликтов и войн: Нагорно-Карабахская война (1988–1994), Осетино-Ингушский конфликт (1989–1991), Абхазская война (1992–1993), Первая чеченская война (1994–1996), Вторая чеченская война (1999–2009) и Южно-Осетинская война (2008).

Экспансивная политика России

Едва ли не у всех вышеперечисленных войн есть нечто общее: ко всем к ним приложила руку Россия. Московские пропагандисты постоянно твердят, что с древнейших времен Россия только защищалась, что она все время ведет «священную войну». Это не так. Наоборот, с помощью своих традиционных союзников армян со времен Петра I она преследует свои интересы в этом регионе.

Известный историк профессор Альгимантас Лекис в своей книге «Переселение народов на Кавказе в XX в.» (Институт науковедения, 2016) в главе «Малые народы в больших играх» подчеркнул, что «Россия, ее царь Петр I, видя, что Кавказ и выход к южным морям вооруженным путем он завоюет нескоро, стал искать союзников среди народов самой Османской империи, и наиболее перспективными в этом отношении выглядели армяне, которые, как и русские, были христиане. Армяне создали миф о своем могущественном государстве и былом величии и думали, что лучшим союзником для них будет только христианская Россия. С особой надеждой смотрели на Россию иерархи армянской христианской церкви.

Еще в 1701 г. армяне, не добившись поддержки в европейских странах, обратилась к Петру I, и с этого все началось. Спустя три года представитель армянской церкви Исраэль Ори доставил в Петербург посредническое письмо папы римского, содержащее просьбу взять армян под царскую опеку и всячески содействовать им в борьбе с мусульманами. Вскоре Петр I издал декрет о том, что армяне могут без всяких опасений, приезжать в империю, селиться, жить, вести торговлю. До этого в Российской империи армян не было.

Долго ждать не пришлось: уже во время персидского похода 1722–1723 гг. русская армия завоевала побережье Каспийского моря вместе с многочисленными азербайджанскими городами и поселила в них армян-христиан.

Затем эстафету приняла Екатерина II. Один из ее указов гласил: «Соизволяем Вам пользоваться в государстве нашем не токмо всеми теми правами и преимуществами, каковыми все поданные Наши от Нас и предков Наших издревле наслаждаются, но сверх того… (приводится длинный перечень)».

Кавказ еще окончательно не вошел в состав Российской империи, он был предметом постоянных препирательств с Ираном и Турцией. А вот азербайджанцы, как и татары, Петру I были как кость в горле. Ему нужно было переселить своих верноподданных, да и весь народ, и создать форпост, который служил бы на благо империи.

Журналист Ляонас Юрша в своем исследовании «Судьбы народов изменили политические решения» (Вильнюс, 2017) пишет, что Петр I в Северном Азербайджане, а Екатерина II в Карабахе собирались создать подвластное России и преданное ей армянское государство, чтобы закрепиться на Южном Кавказе и продвигаться дальше. Эти попытки продолжил Александр I, а завершить их удалось Николаю I… Иначе говоря, российские цари загребали жар чужими руками — прежде всего руками своих верных вассалов — армян…

«Разделяй и властвуй» с помощью подручных

На самом деле семя раздора между кавказскими народами посеяла царская Россия, всю первую половину XIX века распространявшая свое влияние на Кавказе. На учебном портале Istorija.lt говорится, что, сражаясь с Турцией, Россия стремилась на Северный Кавказ и в Закавказье. Она оправдывала свою экспансию желанием опекать и защищать кавказских христиан, хотя большинство народов Северного Кавказа и некоторые народы Закавказья были мусульманами. На Кавказе всегда было много больших и малых, сильных и истощенных царств, ханств и других государственных образований. Кавказ для России был очень важен как щит, заслонявший от врагов плодородные южные степи и черноморские порты.

В начале XIX в. Россия присоединила к себе часть нынешнего Азербайджана — Гянджинское ханство и другие земли. В 1805 г. началась русско-иранская война. Это помогло России занять азербайджанские земли. Она присоединила к себе Карабахское, Шекинское и Ширванское ханства. Русская армия заняла Дербент и Баку, а во время начавшейся в 1806 г. войны с Турцией — Сухуми и другие приморские города. Россия быстро захватила весь Азербайджан и укрепила свои позиции на кавказском побережье Черного моря. Согласно Бухарестскому мирному договору (1812) к России отошли уже ранее присоединенные к ней Грузия и Абхазия.

Окончательно завоевать Кавказ было непростой задачей для России. Война с небольшими северокавказскими народами продолжалась более 50 лет и получила название Кавказской войны (1817–1864). Русская армия выселяла местных жителей, грабила их имущество и разоряла хозяйства. Труднее всего России пришлось в Дагестане и Чечне. Северокавказские народы оказывали ожесточенное сопротивление русской армии, не получая от других стран никакой поддержки. Имам Шамиль в 1834 г. создал довольно сильное государство, объединив горцев Дагестана и Чечни. Поэтому Дагестан и Чечня сопротивлялись дольше всех. Но и они в конце концов пали в середине XIX века.

Царской, советской и путинской России легче осуществлять свои замыслы, когда появляются местные лидеры, даже целые народы, которые ищут убежища в империях. Такой была и Армения, у которой не было никакого выхода к морям и обширным землям, Армения, гордившаяся лишь своим былым величием, стала с вассальной преданностью служить сильнейшему покровителю. Армяне до сих пор гордятся своей придуманной псевдоисторией, считают себя одним из первых народов на Земле, объявляют себя неиндоевропейцами (хотя индоевропейское происхождение армян доказано уже давно), имеющими своего прародителя Айка и т. д. Но все это пустая гордыня.

Был ли геноцид армян?

Пример трагической истории — так называемый геноцид армян 1915 года. До сегодняшнего дня бытует версия, упорно распространяемая в советские годы, что Османская империя за несколько лет, с 24 апреля 1915 г. и примерно до 1923 г. (когда в Берлине и Тбилиси были убиты организаторы армянской резни) было уничтожено более миллиона армян. По мнению известного американского историка и демографа профессора Джастина Маккарти, в империи тогда было 1,698 млн жителей армянской национальности.

В апреле 1915 г., когда в Европе гремели канонады Первой мировой войны, министр внутренних дел Османской империи, занявшей часть Армении — Восточную Анатолию, издал указ, в котором армяне объявлялись врагами государства. Дело в том, что в Великой (Первой мировой) войне Турция была союзницей Германии, а тогдашняя Армения была разделена на зоны двух империй — Российской и Османской. В турецкой армии служили около 60 тыс. армян, а в армии царской России — 200 тысяч. Турки проиграли битву за битвой и обвинили в этом служивших в обеих армиях армян и их пособников в Константинополе.

Это армянская версия событий, которая стала популярной во всем мире и даже приравнивается к холокосту. Особенно усердно в этом направлении поработали сионистские силы и всевозможные еврейские центры, издавна конфликтующие с исламским, особенно шиитским миром (Иран, Азербайджан) и поддерживающие православных (Россия, Армения).

Существование противоположных версий геноцида стало причиной дипломатических скандалов. Один из них разгорелся в 2012 г. между Турцией и Францией. В обоих палатах американского Конгресса шли жаркие дискуссии, а 24 апреля Барак Обама произнес решительную речь по поводу столетия Мец Егерна (арм. Великое злодеяние). Обращаясь к армянскому народу, он избежал употребления слова «геноцид», видимо, чтобы не задеть этим Турцию, союзницу по НАТО. Это слово не употребил и Дональд Трамп в своей нынешней речи в Капитолии по случаю годовщины трагедии.

Зато лидер Франции Николя Саркози даже во время своей предвыборной кампании не скупился на безоговорочную поддержку армян (в стране около полумиллиона граждан армянского происхождения). Турция отозвала своего посла из Парижа, когда Сенат Франции признал геноцидом зверства турков в 1915 году. К 2012 г., как сообщил портал www.tja.lt, армянскую резню 1015 г. признали геноцидом более 20 государств (Сейм Литвы сделал это в 2005 г., а первым был Уругвай в 1965 г.), более 40 американских штатов, Европарламент, некоторые международные организации. К сожалению, это признание не способствовало ни разрешению конфликтов в горячих точках, ни прояснению сути геноцида, а только усугубило разногласия между конфликтующими и разорвавшими дипломатические отношения странами.

Убивать начали армяне…

Сам термин «геноцид» появился всего лишь 70 лет назад. Его автор — польский юрист еврейского происхождения, уроженец Волковыска (ныне Белоруссия) Рафаэль Лемкин (1900–1959). Он предложил этот термин, говоря о геноциде армян, греков и ассирийцев в 1915 году. История армянского геноцида (арм. Hayots Tseghaspanutyun, или Medz Yeghern), во время которого погибло более 1,5 млн человек, по словам ученого, гораздо более сложная, чем это утверждает армянская сторона, которая уверяет, что турки просто беспощадно вырезали армян без всякой на то причины.

А причина была. Турецкая сторона приводит доказательства, что никакого геноцида не было. А обуздать армянских террористов понадобилось после многочисленных армянских восстаний, продолжавшихся сто лет, начиная с 1815 г., за это время армяне вырезали десятки тысяч турков. Тогда османское правительство информировало высокопоставленных армянских представителей, что они прибегнут к вынужденным мерам, если армяне продолжат убивать турков. К сожалению, армянские повстанцы игнорировали предупреждения и продолжили нападать на безоружных турецких женщин и детей. 24 апреля 1915 г. правительство в связи с этими нападениями закрыло армянские комитеты и арестовало более 2300 руководителей этих организаций и православных священников. За сотрудничество с Россией тысячи армян были изгнаны в пустыни Сирии и Месопотамии.

Обозреватель турецкой газеты Star gazete Ресул Тосун объясняет, что армяне в Османской империи служили царской России и в годы Первой мировой войны постоянно поднимали восстания против исламских властей. Они сформировали партизанские отряды и нападали на мусульманские села. Так, на оккупированных русскими территориях армянские боевики убили около 120 тысяч мусульман. Поэтому тех армян, которые могли оказать сопротивление, турки переселяли с востока на юг страны, где в основном простиралась пустыня. Западные районы не были затронуты. Высланных обеспечивали водой и продовольствием, их имущество было сохранено, пишет Star gazete.

На самом деле во время переселения от болезней и голода погибло около 60 тыс. армян. 1397 активистов, сопротивлявшихся властям, были преданы суду. Когда 22 декабря 1922 г. война закончилась, около 200 тыс. армян вернулись в свои дома, но оставались под пристальным вниманием полиции. На обустройство им было выделено из бюджета 120 миллионов лир, то есть около миллиарда долларов США. А когда война закончилась, так называемый геноцид постепенно сошел на нет.

Называемая армянами цифра — более 1,6 млн убитых — не выдерживает никакой критики, пишет турецкая пресса. Общая численность армян в Османской империи в 1919 г. составляла 1,4 млн. Как же так вышло, удивляется Р. Торсун, что из почти 1,7 млн было вырезано 1,5 млн и еще осталось около 1,4 млн?

Получается, что под понятие геноцида этот случай не подпадает. Турция не оспаривает свою вину в гибели 100 тыс. армян, но приводит и другие цифры: во время этого конфликта погибло 120 тыс. мусульман. Пострадали обе стороны. Вместе с тем она призывает создать международную комиссию из историков и разобраться, как было на самом деле, а не принимать решение голосованием в парламентах.

Вместо выводов

Мы внимательно рассмотрели только одну историческую болячку Кавказа, которая выходит за границы постсоветского пространства. А ведь есть и другие. Захватившие информационное пространство американские и российские пропагандистские клише трактуют эти конфликты односторонне, не оставляя места для других, куда более правдоподобных версий, которые затрагивают и причины конфликтов, и их корни, и главных зачинщиков, и последствия. И так называемый армянский геноцид и продолжающийся нагорно-карабахский конфликт, и ходжалинская трагедия — все это нельзя рассматривать только с армянской точки зрения. Тем более что почти везде (как, впрочем, на всем постсоветском, и не только, пространстве) заметны следы российской экспансии.

Иначе говоря, амбиции Армении, которая постоянно нагнетает различные конфликты, не имеют ни малейшего логического и экономического обоснования. Армения, у которой нет выхода к морю, не может сравниться со своей соседкой даже по численности населения (около 3 млн и 10 млн), ни по площади (30 тыс. кв. м и 86 тыс.), ни по богатству ресурсов. Армения полностью завозит топливо из России, что делает ее все более зависимой от Москвы. Сильно отличаются эти страны не только по ВВП на душу населения, но и по уровню безработицы: в Армении это около 19%, а в Азербайджане — 13%. Эти цифры приводятся в базе данных ЦРУ США The World Factbook.

Никто не утверждает, что от этого зависят межгосударственные связи или межнациональные отношения. Но Ереван потворствует тем, кто разжигает религиозную и национальную рознь, препятствует переговорному процессу между соседями и в сфере сотрудничества, и в разрешении этнических конфликтов, и в попытке разобраться в исторических обидах.

2019.05.06; 13:08

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