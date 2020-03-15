Гинтарас Висоцкас. Великая фальсификация, которую раскрыл Филипп Экозьянц









Книги делятся на те, которые можно, не раскрыв, положить на полку, и те, которые стоит прочитать. Они не только увлекательно написаны, из них можно узнать много важного, актуального, сенсационного.

Сочинение Филиппа Экозьянца «Исраэль Ори. Ящик Пандоры» – именно то исследование, с которым стоит серьезнее ознакомиться, хотя события давно минувших дней, которые внимательно анализирует автор, непосредственно с Литвой не связаны.

Недавно вышедшую в свет работу этого публициста, историка, переводчика армянского происхождения я недавно прочитал на русском языке. Электронный вариант прислал мне сам автор – мы немного знакомы, и я горжусь этим знакомством. Думаю, что Ф. Экозьянц искренне любит Армению и желает своим соотечественникам только добра. При всей моей нелюбви к помпезным речам о патриотизме я все же скажу, что именно он настоящий патриот Армении. Потому что ему больно смотреть, когда его земляки ведут себя недостойно.

Поскольку я интересуюсь историей Кавказа, то стараюсь не пропускать ни одного нового видеокомментария Ф. Экозьянца на канале YouTube. Когда во второй половине 2019-го я попросил его ответить на несколько моих специфических литовских вопросов, он сразу же согласился и прислал подробные, глубокие ответы (прочитать интервью можно здесь:https://slaptai.lt/filipas-ekozjancas-kova-del-genocido-pripazinimo-nera-kova-del-teisingumo-pergales/). На мой взгляд, это очень искренняя исповедь, в которой излагаются армянские ошибки.

А весной 2020-го Филипп Экозьянц завершил работу над книгой (по его словам, это первая книга, и будет вторая). Эту работу следовало бы перевести на литовский язык, чтобы раздать тем литовским историкам, политикам, журналистам, которые в пошатнувшихся отношениях Армении с соседями винят только азербайджанцев с турками.

Сочинение Ф. Экозьянца я сравнил бы с вышедшим несколько лет назад научным трудом литературоведа и литературного критика Альгимантаса Бучиса «Литовские короли и Литовское королевство де факто и де юре в Средневековой Европе», ставшим настоящей сенсацией. Изучая древние западные и восточные рукописи, он обнаружил, что наших правителей повсюду почтительно величали королями, тогда как мы, принижая их величие, почему-то называем их князьями, пусть и великими. Анализ А. Бучиса стал веским и неопровержимым доказательством того, что историю Литвы фальсифицировали и, к сожалению, до сих пор искажают. Книга пользуется большой популярностью, хотя некоторые официальные литовские историки и влиятельные средства массовой информации стараются ее не замечать.

Думаю, что примерно та же участь ждет и текст Ф. Экозьянца. Его научный труд скорее всего в Армении проигнорируют. Официальные армянские дипломаты, наверняка, приложат гигантские усилия, чтобы об анализе этого публициста и историка армянской национальности как можно меньше знали в Европе, Америке, Балтийских странах.

И все же те две сотни страниц, на которых Ф. Экозьянц внимательно, скрупулезно и непредвзято анализирует историю своего народа, – настоящая сенсация. То, что он открыл, выявил, сопоставил, работая с сохранившимися древними рукописями, противоречит официальной позиции Еревана, согласно которой армяне с древнейших времен являются самой притесняемой нацией. Именно поэтому выводы Ф. Экозьянца не могут понравиться армянским историкам и политикам, которые не видят собственных ошибок и обвиняют во всем других.

Не слишком благосклонно отнесутся к книге скорее всего и те представители Европы, которые фанатично придерживаются антиазербайджанской и антитурецкой позиции. Некоторые из них так глубоко увязли в демагогии, распространяя ошибочные версии и полуправду, что у них теперь нет пути назад. Им не удастся сухими выйти из болота лжи, не потеряв авторитета и не признав ошибок.

Солидности сочинению Ф. Экозьянца придает тот факт, что автор – армянин. Ф. Экозьянц считает себя гражданином бывшей Османской империи, предки которого вынуждены были в 1915–1916 гг. бежать в Российскую империю. Но он из тех армян, которые не обвиняют турок в трагедии 1915 года. Он считает, что в 1915 г. трагическая участь постигла всех жителей Османской империи – турок, курдов, мусульман, христиан…

Из интервью Ф. Экозьянца, которое он дал порталу slaptai.lt:

«Здравомыслящему человеку понятно, что в условиях, когда Османская империя вела войну на несколько фронтов, когда внутри нее существовало множество очагов гражданского противостояния, как на религиозной, так и на национальной почве, тогда было невероятно сложно вести ту печальную статистику, которой сегодня манипулируют «жертвы геноцида» (под выражением «жертвы геноцида» я имею в виду, конечно, не тех, кто погиб, царствие им небесное, а тех, кто сегодня пытается получить моральные и финансовые «гонорары» за их смерть“).

Ф. Экозьянц также думает, что Нагорный Карабах – это территория Азербайджана.

«Нагорный Карабах является территорией Азербайджана, это не секрет. А принадлежать он должен всем тем, кто жил там до войны, за исключением тех, кто причастен к преступлениям: преступники должны жить в тюрьмах» (из интервью порталу slaptai.lt).

Литва, по словам Ф. Экозьянца, повела себя недостойно, когда в 2005 г. Сейм принял специальную резолюцию, признав трагические события 1915 г. в тогдашней Османской империи «геноцидом армян».

«Во-первых, я хочу сказать, что борьба за признание «геноцида» не является борьбой за торжество справедливости. Это борьба за то, чтобы подменить одно понятие другим: трагедию всех народов Османской империи переименовать в геноцид одного армянского народа» (из интервью порталу slaptai.lt).

Ф. Экозьянца не любит официальный Ереван, потому что он не раз публично интересовался, что же его соотечественники, обвиняющие азербайджанцев и турок в неуживчивом нраве, сами сделали ради мира, дружбы и взаимопонимания. Он спрашивал также, почему его земляки, с одной стороны, стремятся к международному признанию (имеется в виду трагедия 1915 г.), а с другой – игнорируют заявление НАТО и стран Евросоюза о том, что Нагорный Карабах — это регион Азербайджана.

Словом, Ф. Экозьянца не могут любить те, кто до сих пор грезит о Великой Армении «от моря до моря», кто все еще думает, что захват чужих территорий можно оправдать (аналогичная ситуация и в Литве с А. Бучисом, которого не любят литовские историки, сознательно или несознательно искажающие титулы литовских правителей).

С появлением сочинения «Исраэль Ори. Ящик Пандоры» Ф. Экозьянц, по-видимому, впадет в еще большую немилость у тех, кто постоянно твердит, будто мусульмане с древнейших времен притесняли армян. В своих исследованиях Ф. Экозьянц доказал, что ошибочно начало освободительной борьбыармян против персидского ига датировать концом XVII – началом XVIII вв. Освободительной борьбы в тот период еще не было, – напротив, в тогдашней Персии армян-христиан никто не притеснял.

Ф. Экозьянц приводит аргументы в доказательство того факта, что Исраэль Ори, которого Армения считает национальным героем и самоотверженным защитником интересов живущих в Персии армян, вовсе не был тем, за кого он себя выдавал. Исраэля Ори ничуть не волновала судьба живущих в Персии армян, потому что он был авантюристом, интриганом, самозванцем и шпионом, словом, человеком, для которого собственные интересы были гораздо важнее, чем права, привилегии и обязанности армян, живущих в Персии.

Член двух союзов писателей – России и Украины – Ирина Глебова в своем вступительном слове к книге отмечает, что автор, опираясь на конкретные документы, со всей убедительностью доказывает, что «освободительный войны, которые будто бы вели армяне», «стремление христиан вырваться из мусульманского ига» – это ловушка для легковерных.

О том, что сегодня мы находимся под влиянием неверно изложенных когда-то мифов, красноречиво свидетельствует история города Джульфы. Согласно мифу, в начале XVII в. шах Абас разрушил Джульфу, чтобы изгнать оттуда всех армян. Да, шах изгнал армян. Но те «знатоки», которые бросаются такими обвинениями, молчат о том, что шах выслал из города всех до одного жителей — в том числе, и мусульман. И сделал он это только потому, чтобы город не достался врагам. Кроме того, шах вскоре построил Новую Джульфу, где обосновались беженцы из Старой Джульфы. Он поселил там и армян, не оставив их без крыши над головой. Так справедливо ли историю Джульфы считать фактом, свидетельствующим о жестокости мусульман и бесправии христиан?

И все-таки когда же впервые официально прозвучал так называемый армянский вопрос? Может, поводом для этого стала история 1690 г., когда из Эрзерума была изгнана многочисленная община армян-католиков? Но называть эту акцию мусульманской атакой на армян тоже нельзя, поскольку изгнать армян-католиков требовали сами же армяне, только относящиеся к другой ветви христианства. Это история о другом – о конфликтах между армянами, принадлежащими к двум разным религиозным группам, история, в которую пытались втянуть и мусульман. Кстати, в погромах против своих неверных соплеменников охотно и весьма активно участвовали армяне, убежденные в том, что именно они исповедуют правильную веру.

Ф. Экозьянц, убедившись, что фальсификация армянской истории началась еще в 1699 г., когда несколько знатных армян-меликов написали письма папе римскому и правителям Европы и России. В этих письмах они жаловались, что персидские власти их притесняют, угнетают, унижают, и они хотели бы освободиться, если только Европа или Российская империя им помогут.

Внимательно анализируя сохранившиеся рукописи того времени, Ф. Экозьянц, как вдумчивый исследователь, вскрывает несколько очень важных истин, опровергающих официальную трактовку армянской истории. Первая сенсация: в тогдашней Персии армян-христиан никто не притеснял, наоборот, люди этой национальности и этого вероисповедания пользовались привилегиями, персидские правители им доверяли, назначали на важные посты. Если кто-то и притеснял армян, то это были не персы, а разбогатевшие армяне.

Так чего же добивались мелики, которые писали письма европейским монархам с просьбой защитить армян от персов и обещанием беспрекословного послушания Римской или Московской церкви взамен на помощь в избавлении от «персидского ига». Почему они хотели, чтобы Европа завоевала территории тогдашней Персии? Почем они сами не брались за оружие, если их жизнь была столь невыносимой?

Помимо всего прочего, Ф. Экозьянц приводит официальные цифры – сколько воинов, оружия, пороха, лошадей и запасов продовольствия было тогда у богатых армян, живущих на территории Персии. Перевес – не в пользу персидского войска. Будь у христиане такое желание, они могли бы сами, безо всякой посторонней помощи, свергнуть персидских наместников.

Сравнивая сохранившиеся в рукописях записи, Ф. Экозьянц приводит большое количество неясностей, вызывающих сомнения, – в самом ли деле мы знаем, кто их писал и почему писал. Например, почему замалчивается то обстоятельство, что армянский патриарх, который жаловался Европе на рост мусульманских преследований, оказывается, сам был в огромных долгах, а христиане его не любили? Имеется в виду хозяйничающий в XVII в. в Эчмиадзине патриарх Яков IV, который в официальной армянской истории характеризуется как уважаемый священник и искренний защитник прав армян. Но если углубиться в рукописи того времени, почитать всесохранившиеся с того времени письма, отчеты, сообщения, можно увидеть, что этот человек был обычным стяжателем, увязшим в долгах, которому было плевать на судьбу армянского народа.

В работе Ф. Экозьянца мы находим большое количество убедительных фактов, которые заставляют задуматься, а почему современные армянские историки не говорят о том, что христианские иерархи тогда беззастенчиво торговали должностями, почему не говорят о взаимных распрях, конкуренции, противоречиях в среде армянского духовенства.

В конце концов кто этот таинственный Исраэль Ори? Сегодня Армения считает его национальным героем. Но исследование Ф. Экозьянца (сопоставление рукописей, писем, анализа историков) наводит на мысль, что он был вовсе не тем, за кого его сегодня принимают в Армении. Авантюрист, шпион, интриган, который, скорее всего, пытался помочь закрепиться в Персии Ордену иезуитов — вот кем был этот Исраэль Ори. Так называемый армянский вопрос только для этого ему и был нужен. Исраэля Ори разоблачил сопровождавший его вардапет (монах) Минас. Именно он понял, что нельзя верить ни одному слову Исраэля Ори.

А кто были те монахи, которые обосновались на острове Святого Лазаря неподалеку от Венеции? Искренние богомольцы, жаждущие подробно, точно, добросовестно записать события прошлого, или переписчики, искусно фальсифицирующие, искажающие содержание рукописи, чтобы те, кто их прочтет, поверили в великий миф о «притесняемых братьях-христианах»?

Почему те, кто сегодня руководствуются теми тремя письмами меликов (в которых якобы содержалась просьба армян освободить их из персидского рабства), не видят очевидных истин: те, кто доставил эти письма в Европу, не имели права говорить от имени всех армян Персии. Почему никто не видит, что в 1692 г. в армянских междоусобицах были виноваты не мусульмане, а Орден иезуитов с его интригами, имеющими цель стравить и подчинить себе армянскую общину, которая придерживалась двух разных направлений христианства?

Словом, Ф. Экозьянц не нашел никаких знаков того, что армян в Персии в XVII–XVIII вв. притесняли, презирали, унижали. Нет никаких сведений о бунтах, волнениях, беспорядках, хотя у армян были собственные военные гарнизоны, куда более мощные, чем персидские. Скажем, в письме, адресованном Петру I, очень подробно описывается, какими военными мощностями располагают армяне, живущие в Персии. Однако они просят у российского императора помощи. Почему? Может письмо Петру I – фальшивка?

Автор книги «Исраэль Ори. Ящик Пандоры» подробно анализирует, кто в XVIII в. мог стравливать персидских христиан с персидскими мусульманами. И взгляд его направлен в сторону Ордена иезуитов.

Делая выводы, Ф. Экозьянц убежден, что ожесточенную борьбу внутри армянского духовенства за власть не стоит называть национально-освободительной борьбой армянского народа.

А теперь давайте подумаем, стоит ли переводить этот труд на литовский язык. Я убежден, что стоит. Ее можно было бы подарить тем, кто до сих пор слепо верит каждому заявлению официального Еревана. Не помешало бы почитать сочинение Ф. Экозьянца и литовским политикам, благословившим в 2005 г. резолюцию, в которой осуждается поведение турок в Османской империи в 1915 году. С книгой могли бы познакомиться и руководители Академии наук Литвы, которые не пустили турецких ученых и исследователей, собиравшихся представить литовскому обществу турецкую версию трагических событий 1915 года. Эта книга могла бы украсить библиотеку редактора газеты «Ворута», который охотно пропагандирует взгляд официальной Армении на исторические события. Пригодилась бы книга Ф. Экозьянца и литовским политикам, планирующим официальные визиты в Армению.

Я не призываю отказываться от критического взгляда на книгу. История – сложная наука. Может, через сто лет найдутся доказательства, которые вверх ногами перевернут сегодняшние истины! Но давайте смотреть на историю далекого и малоизвестного нам Кавказа хотя бы с тем вниманием, с которым к ней подошел Ф. Экозьянц в своем сочинении «Исраэль Ори. Ящик Пандоры».

2020.03.16; 08:00

print