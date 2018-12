Lenkijos teismas liepė L. Walesai atsiprašyti J. Kaczynskio už šmeižtą

Print

Ketvirtadienį teismo priimtu sprendimu, buvęs Lenkijos prezidentas Lechas Walesa turi atsiprašyti valdančiosios partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) lyderio Jaroslawo Kaczynskio už 2016-aisiais viename socialiniame tinkle paskelbtus šmeižiamus komentarus.



Teismo vertinimu, L. Walesos komentarai peržengė žodžio laisvės ribas ir įžeidė J. Kaczynskio garbę ir orumą.



L. Walesa įpareigotas per kelias dienas atsiprašyti ieškovo, o jo atsiprašymas turi būti paskelbtas per kelias skirtingas žiniasklaidos priemones, įskaitant radiją.



„Solidarumo“ judėjimo lyderis turi teisę skųsti tokį teismo sprendimą.



Buvęs Lenkijos vadovas 2016-aisiais feisbuke pareiškė, kad J. Kaczynskis iš dalies kaltas dėl 2010-aisiais Rusijoje įvykusios aviakatastrofos, per kurią žuvo jo brolis dvynys, tuometis šalies prezidentas Lechas Kaczynskis, ir dar 95 žmonės.



L. Walesa ir kiti teigė, kad telefonu su broliu prieš skrydį kalbėjęs J.Kaczynskis primygtinai reikalavo, jog, nepaisant blogų oro sąlygų, lėktuvas pakiltų.



Gdansko teismo teisėjos teigimu, L. Walesa neturėjo jokių įrodymų, galėjusių patvirtinti tokius rimtus kaltinimus.



J. Kaczynskis reikalavo, kad L. Walesa jo atsiprašytų ir skirtų 7 tūkst. eurų jo pasirinktai labdaros organizacijai. Teismas patenkino tik pirmąjį „PiS“ lyderio prašymą.



Aviakatastrofa įvyko 2010-ųjų balandį netoli Smolensko miesto Rusijoje. Žuvo visi 96 lėktuvu skridę žmonės, tarp jų – ir tuometis šalies vadovas bei daug kitų aukštų šalies pareigūnų.



Remiantis oficialia versija, nelaimė įvyko dėl piloto klaidos tvyrant tirštam rūkui. Tačiau Lenkijoje pasigirsta vis naujų sąmokslo teorijų, susijusių su šios tragedijos priežastimi. Dalis žmonių dėl incidento kaltina Rusiją.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.12.07; 14:18