Antanas Rašimas. Dar sykį – apie Džo Baideno išdavystę

Sulyg kiekviena diena vis aiškiau ir aiškiau. Šiandieniniai amerikietiškieji pareiškimai, esą Rusija tuoj tuoj surengs prieš Ukrainą plačią karinę kampaniją, – neįtikinami. Sveikas protas byloja, jog Rusija nepajėgi pradėti rimto karo.

Plačiau pasižvalgykime po užsienio spaudą. Jei amerikietiškieji leidiniai skambina pavojaus varpais, esą milžiniškas karas – čia pat, analitikai Andrėjus Ilarionovas, Aleksejus Arestovičius skelbia konkrečius faktus: kokia tvirta šiandieninė Ukrainos kariuomenė ir kokia kariauna „pasigirti“ nūnai galinti Rusija? Kai lygini, vertini jų pateikiamus skaičius apie tankus, karius, prieštankinę ginkluotę, akivaizdu: Rusija nepajėgi plačiam puolimui. Surengti keletą kruvinų vietinio pobūdžio išpuolių, provokacijų – taip. Bet pradėt kampaniją siekiant užimti visą arba bent jau pusę Ukrainos – nesąmonė. Pareiškimai, esą Kremlius pajėgus tolimojo nuotolio raketomis nuo žemės paviršiaus nušluoti Kijevą, susprogdinti visus svarbiausius ukrainiečių sprogmenų ir šaudmenų sandėlius, – tai pat blefas. Gal viena kita raketa ir pataikys, kur turėtų pataikyti, bet nei ukrainiečiai, nei jų kariuomenė to nepajus. Reikia pavyzdžių? Prisiminkime, kaip dar visai neseniai amerikiečiai intensyviai bombardavo Serbijos karinius objektus? Tuometinė Serbijos kariuomenė nepatyrė bent kiek rimtesnių nuostolių.

Tad ko nori Vladimiras Putinas? Jis nenori okupuoti Ukrainos. Jam tai – nereikalinga. Jis tetrokšta Ukrainą kontroliuoti. O tai reiškia, kad V. Putinas siekia Kijevui primesti visiškai nepriimtinus vadinamuosius Minsko susitarimus, kurie, vaizdingai tariant, sako, jog ne Kijevas kontroliuoja Donbasą ir Luhanską, o Kremliui ištikimos Donbaso ir Luhansko formuotės vadovauja Kijevui. V.Putinas svajoja dar Ukrainai primesti prorusišką prezidentą ir prorusišką parlamentą, kurie paisytų vien Rusijos, o ne Ukrainos interesų. Tai – šventa tiesa.

Jūs paklausite, tad kodėl apie Rusijos keliamą pavojų Ukrainai dabar labai garsiai šaukia Amerika, pradedant oficialiuoju Vašingtonu ir baigiant svarbiais amerikietiškais leidiniais?

Andrėjus Ilarionovas, puikus analitikas, kurio įžvalgas seku jau dešimt metų, ir Aleksejus Arestovičius, kurio videointerviu susidomėjau prieš metus, turi logišką paaškinimą. Kremlius ir Vašingtonas susidraugavo. V.Putinas blefuoja, kad visais frontais puls Ukrainą. Dž.Baidenas (Joe Bidenas) blefuoja, kad stengiasi išgelbėti Ukrainą nuo didelės kruvinos mėsmalės. Dž.Baideno pastangos išgelbėti Ukrainą – priversti Kijevo valdžią paklusti Kremliaus žaidimo taisyklėms. Girdi, jei Kijevas atmes Minsko susitarimus pagal V.Putino traktuotę, – kils didelis karas. Sujauks visos Europos gyvenimą. Todėl Ukrainos prezidentai neva neturi kitos išeities – tik atsiklaupti ant kelių prieš V.Putiną. Štai kokia gudri ir tuo pačiu niekšiška Vašingtono išdavystė: sukelti dirbtiną triukšmą dėl karinio pavojaus ir, prisidengus šiuo pretekstu, išprievartauti Ukrainą šokti pagal Kremliaus dūdelę. Senukas Džo Baidenas ir jo suburta komanda tarsi subtiliai perša nuomonę: kito varianto nėra. Arba kapituliuojate, arba didelis didelis bum.

Kai tai turime omenyje, tuomet tampa aiškiau, kodėl Dž.Baidenas įsivėlė į V.Putino pasiūlytas derybas dėl saugumo. Visai tai – politinis teatras siekiant pridengti tikruosius tikslus – Ukraina neva privalanti vadinamosioms Donbaso ir Luhansko „respublikoms“ suteikti pačią plačiausią politinę autonomiją. Omenyje turima tokia teisė, kuri prorusiškiems separatistams suteiktų galimybę nurodinėti Ukrainai, į kokius karinius ir ekonominius aljansus jai leidžiama įsilieti, o su kuo draugauti – griežtai draudžiama.

Amerikietiškieji pasiteisinimai, esą dabar Ukainos negalima priimti į NATO, nes ji – korumpuota, – neverti nė sudilusio skatiko. Kitoms valstybėms, jau senokai įstojusioms į NATO, korupcijos klausimas niekad nekeltas. Korupcija – ne NATO tema. JAV administracija, kuriai vadovauja Dž.Baidenas, turėtų tai žinoti.

Jūs klausiate, o kodėl tuomet Amerika ėmė teikti tikrų kovinių ginklų Ukrainai? Ar tai – neverta pagarbos? Žinoma, džiugu, kad Amerika pradėjo tiekti Ukrainai ginklų. Geriau – žvirblis saujoj nei Jautis – laukuose. Bet vėl: karinis ekspertas A.Arestovičius pastebi, jog tai, ką duoda šiandien JAV, – juokingai mažai. Rimta karinė pagalba tokiai didelei valstybei kaip Ukraina atrodytų visai kitaip. Į Ukrainą atkeliaujantys ginklai – tik simbolinis žingsnis. Be to, ginkluotę Amerika tiekia Ukrainai ne tik tiesiogiai, bet ir, sakykim, Baltijos šalių rankomis. Tarsi kažko bijodama, vengdama, tarsi apsidrausdama. Be abejo, Baltijos šalys siunčia amerikietiškus ginklus į Kijevą suderinusios su Vašingtonu, sulaukusios Vašingtono leidimo. Bet niuansas – akivaizdus.

Be to, pridėkime JAV pareiškimus, jog Amerika nesiųs savo karių kariauti už Ukrainą. Net jei taip ir ketinama elgtis, kodėl šitai pareiškiama garsiai, demonstratyviai, kad girdėtų visas Pasaulis, ne vien Kremlius? Kodėl Vašingtonas negalėj ištarti kur kas painiau, sukčiau, neapibrėžčiau? Tegul V.Putinas spėlioja: pasiųs – nepasiųs. Be to, Vašingtono pareiškimas nesiųsti savo karių į Ukrainą prieštarauja prieš tris dešimtmečius JAV prezidento duotiems įsipareigojimams saugoti Ukrainos teritorinį vientisumą. Kalbant visiškai atvirai, Amerika šiandien turėtų grąžinti Ukrainai atominius ginklus, kuriuos kadaise išviliojo manais į teritorines garantijas.

Kita niekinga Vakararų pozicija – JAV ir Didžiosios Britanijos ambasadų darbuotojų pasitraukimas iš Ukrainos. Šis pasitraukimas tarsi turėtų sustiprinti įspūdį, jog pavojus – realus. O kokia politinio spektaklio kaina? Iš Ukrainos bėga rimti investuotojai, į Ukrainą nebeateina rimti verslininkai. Ukraina netenka milijardų. Ukraina žlugdoma ekonomiškai.

Apie ekonomines sankcijas, kurias Amerika su savo Vakarų sąjungininkais vis ruošiasi įvesti Rusijai, – nenoriu nė kalbėti. Vis ruošiasi, vis grasina, vis perspėja. O rimtų, viską apimančių, tikrai skausmingų ekonominių apribojimų – kaip nėra, taip nėra. Ištisus aštuonerius metus Ukraina beveik viena priešinasi Rusijos agresijai, o Vašingtono administracija vis dar ruošiasi. Manau, kad ilgainiui išgirsime šmaikščių anekdotų apie tai, kaip amerikiečiai skelbė Rusijai ekonomines sankcijas. Skelbė tokias baisias sankcijas, skelbė taip garsiai, kad Rusija nė nepajuto arba beveik nepajuto. Juk uodo įkandimas yra tik uodo įkandimas.

Šitaip rašydamas sakau, kad gėdingai su Kremliaus diktatoriumi flirtuoja ne visa JAV – tik Dž. Baidenas ir dalis Demokratų partijos. Ir vis tik Dž.Baideno išdavystė nedaro garbės visai Amerikai.

2022.02.01; 07:30