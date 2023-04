Ar griežtinti baudas asmenims, negalintiems pagrįsti į Lietuvą gabenamų grynųjų kilmės

Antradienį Seimas po pateikimo pritarė iniciatyvai, kuria siekiama užkardyti nepagrįstų grynųjų pinigų gabenimą į Lietuvą per Rusiją ir Baltarusiją – siūloma griežtinti baudas asmenims, mėginantiems įvežti netiksliai deklaruojamus grynuosius. Be to, siūloma leisti juos konfiskuoti.