Britų žiniasklaida – apie T. May „istorinį pralaimėjimą“

Jungtinės Karalystės parlamentas antradienio vakarą atmetė premjerės Theresos May „Brexito“ susitarimą. Į tai reaguodama, šalies žiniasklaida kalba apie „T. May košmarą“, „pažeminimą“, „tamsiausią jos karjeros momentą“.

EPA – ELTA nuotraukoje: Didžiosios Britanijos premjerė Teresa Mei

Balsavimo rezultatus palyginti dalykiškai komentuoja BBC. T. May sandoris buvo atmestas, tai istorinis pralaimėjimas ir didelė nesėkmė T. May, „kuri daugiau kaip dvejus metus derėjosi su ES“. BBC korespondentė Laura Kuenssberg komentare pabrėžia, kad T. May sutartis ne tik buvo atmesta. Buvo sunaikintas jos planas, ir tai padarė „jos kritikai, kurie net nesutaria tarpusavyje“. Net ministrės pirmininkės rėmėjai esą sutinka, kad vyriausybė padarė daug klaidų. Šis platus nepritarimas visose pusėse yra „T. May košmaras – nesibaigiantis blogas sapnas“.

Tai buvo „neįprasto chaoso Vestminsteryje“ diena, kai žemieji parlamento rūmai priėmė „triuškinantį nuosprendį“ T. May „Brexito“ susitarimui, rašo „Guardian“ straipsnyje, pavadintame „Ministrė pirmininkė patyrė istorinį pralaimėjimą“.

„The Telegraph“ savo portale skelbia: „Pažeminimas ministrei pirmininkei“. Komentare apie balsavimą autorė Allison Pearson retoriškai klausia: „Kaip, po velnių, mes patekome į tokią situaciją?“ Esą reikalingi ypatingi gelbėjimai, kad tiek daug žmonių suvienytum prieš save, „tačiau T. May tai pavyko“.

Tomas Peckas komentare „The Independent“ rašo, kad neapykanta T. May sandoriui suvienijo šalį ir parlamentą. Dabar esą niekas negali sakyti, kad Bendruomenių Rūmai neatstovauja britų tautos nuomonei. T. Pecko kolegė Jane Merrick komentare tai pačiai žiniasklaidos priemonei teigia, kad T. May po „triuškinančio „Brexito“ pralaimėjimo turi atsistatydinti – „ji neatstovavo nacionaliniams interesams“ Ir: „T. May palikimas yra nerimas ir nežinomybė, iš kurių ji žadėjo išvaduoti šalį 2016 metų birželį“.

Ypač dramatiškus žodžius renkasi „Daily Mail“. Jis savo portale skelbia: T. May „kovoja dėl savo gyvybės“. „Daily Mirror“ trečiadienį pirmajame puslapyje spausdina T. May nuotrauką ir didžiosiomis raidėmis rašo: „Nėra sutarties, nėra vilties, nėra supratimo, nėra pasitikėjimo“.

„The Sun“ taip pat rašo apie „triuškinantį“ ministrės pirmininkės pralaimėjimą, kuris rodo, kad T. May „niekuomet nesulauks pakankamai paramos savo strategijai“. Tai yra „tamsiausias momentas jos karjeroje“.

Savo pirmajame puslapyje „Sun“ trečiadienį spausdina neskraidančio ir jau išnykusio paukščio dronto su T. May veidu piešinį. „T. May „Brexito“ susitarimas miręs, kaip drontas“, – rašoma čia.

2019.01.16; 05:00