Bulių bėgimo festivalis grįžo į Pamploną – į ligoninę paguldyti penki žmonės

Pamplona, liepos 7 d. (AFP-ELTA). Ketvirtadienį per pirmąjį nuo 2019 m. bulių bėgimą Ispanijos San Fermino festivalyje Pamplonoje pusę tonos sveriantys buliai pargriovė įspūdžių ieškotojus, penki žmonės nuvežti į ligoninę.

Niekas nebuvo negyvai subadytas, tačiau keli drąsuoliai buvo sutrypti arba pargriauti ant šiaurinio miesto viduramžių grindinio per pirmąjį iš aštuonių ankstyvo ryto bulių bėgimą. Vienas į ligoninę nuvežtų asmuo buvo gydomas dėl kojos traumos, kitas krisdamas susitrenkė galvą, vienam paaugliui sužalota ranka, pranešė Raudonojo kryžiaus atstovas.

Šeši buliai skynėsi kelią per šimtų bėgikų, daugiausia vilkėjusių tradicinius baltus drabužius ir ryšėjusių raudonas kaklaskares, jūrą. Buliai įveikė maždaug 850 metrų trasą nuo aptvaro iki miesto bulių arenos per dvi minutes ir 35 sekundes. Vėliau ketvirtadienį jie kris per kovas arenoje.



Žmonės iš viso pasaulio plūsta į miestą, turintį maždaug 200 tūkst. gyventojų, norėdami išbandyti savo drąsą ir pasimėgauti visą parą vykstančiomis linksmybėmis, religinėmis procesijomis ir koncertais. Kasmetinis festivalis, išgarsintas 1926 m. Ernesto Hemingway‘aus romano „Fiesta“, pastarąjį kartą buvo surengtas 2019 metais.

Pareigūnai atšaukė itin populiarų renginį 2020 ir 2021 metais dėl COVID-19 pandemijos – pirmą kartą nuo 1936–1939 m. Ispanijos pilietinio karo. Nuo 1910 m. per bulių bėgimus žuvo 16 žmonių, pastarąjį kartą – 2009 metais.