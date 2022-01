Danija sieks nuo 2030 m. vidaus skrydžiams nenaudoti iškastinio kuro

Kopenhaga, sausio 2 d. (ELTA). Danijos vyriausybė paskelbė planuojanti, kad vėliausiai nuo 2030 m. vidaus skrydžiai šalyje bus vykdomi nenaudojant iškastinio kuro. Kopenhaga, sausio 2 d. (ELTA). Danijos vyriausybė paskelbė planuojanti, kad vėliausiai nuo 2030 m. vidaus skrydžiai šalyje bus vykdomi nenaudojant iškastinio kuro.

Savo naujametinėje kalboje ministrė pirmininkė Mette Frederiksen sakė, kad planas yra „skrydžius paversti ekologiškais“, kartu pripažindama, kad sprendimai, reikalingi šiam tikslui pasiekti, dar nėra priimti. Apie tai informuoja BBC.

Danija taip pat siekia iki 2030 m. 70 proc. sumažinti bendrą išmetamo anglies dioksido kiekį, palyginti su 1990 m. lygiu.

„Keliauti – tai gyventi, todėl mes skrendame. Kitos pasaulio šalys pernelyg vėluoja, todėl Danija turi perimti iniciatyvą ir dar labiau užkelti kartelę“, – sakė M. Frederiksen.

Europos orlaivių gamintojas „Airbus“ paskelbė planus kurti vandeniliu varomus lėktuvus, kurie galėtų būti pradėti eksploatuoti iki 2035 m. Jei lėktuvams skirtas vandenilis bus gaminamas naudojant atsinaujinančią energiją, Danijai gali išties pavykti pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Švedija taip pat paskelbė ketinimus iki 2030 m. pradėti vidaus skrydžius vykdyti be iškastinio kuro. Be to, šalis planuoja, kad iki 2045 m. ir tarptautiniai skrydžiai taps ekologiški.

Tuo tarpu Prancūzija nori apskritai uždrausti vidaus skrydžius, kai atstumą traukiniu galima įveikti per mažiau nei 2,5 val. Šios priemonės paveiktų keliones tarp Paryžiaus ir tokių miestų kaip Nantas, Lionas ir Bordo.