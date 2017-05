Donaldas Trampas teigia visiškai pasitikįs savo patarėju ir žentu Dž. Kušneriu

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) pareiškė visiškai pasitikįs savo žentu ir patarėju Džaredu Kušneriu (Jared Kushner), kurį žiniasklaida įtaria mėginus sukurti slaptą ryšio kanalą tarp dabartinio Baltųjų rūmų šeimininko pereinamosios komandos ir Rusijos.

„Džaredas dirba didelį darbą šaliai. Aš juo visiškai pasitikiu. Jis yra visų gerbiamas ir rengia programas, kurios šaliai sutaupys milijonus dolerių. Be to, ir tai galbūt yra svarbiau, jis – labai geras žmogus“, – cituoja D. Trampo žodžius laikraštis „The New York Times“.

Praėjusią savaitę laikraštis „The Washington Post“ pranešė, kad Dž. Kušneris su Rusijos ambasadoriumi Jungtinėse Valstijose Sergejumi Kisliaku svarstė galimybę sukurti slaptą ir saugų ryšio kanalą tarp D. Trampo pereinamosios komandos ir Kremliaus. Pasak leidinio, „S. Kisliakas savo vadovybei pranešė, kad Dž. Kušneris pateikė šį pasiūlymą gruodžio 1-ąją ar 2-ąją per susitikimą Niujorke“.

Dž. Kušnerio advokatas jau pareiškė, kad jo klientas yra pasirengęs atsakyti į visus FTB ir Kongreso klausimus, jei to reikės.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.05.30; 03:45