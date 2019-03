Donaldas Trumpas pripažino Izraelio suverenitetą Golano aukštumose

Iškilminga šio dokumento pasirašymo ceremonija įvyko Baltuosiuose rūmuose per D. Trumpo susitikimą su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu.Pasak D. Trumpo, Izraelis „kasdien“ susiduria su „dideliais iššūkiais gynybos srityje“.„Ir šiandien aš žengiu istorinį žingsnį, kad sustiprinčiau Izraelio galimybes apsiginti, užsitikrinti patikimą nacionalinį saugumą, į kurį jis turi teisę“, – pabrėžė Baltųjų rūmų šeimininkas.B. Netanyahu karštai padėkojo D. Trumpui už priimtą sprendimą.„Jūsų sprendimas pripažinti Izraelio suverenitetą Golano aukštumose yra istorinis, – pareiškė jis. – Jūsų pripažinimas – tai dvigubas istorinio teisingumo aktas“. „Izraelis gavo Golano aukštumas per teisingą karą, kuris buvo savigyna, o žydų tautos šaknys Golano aukštumose siekia tūkstančius metų“, – sakė premjeras.Anot jo, deklaracija pasirašyta Izraeliui ypač svarbiu metu, nes „Iranas mėgina steigti bazes Sirijoje, kad galėtų smogti Izraeliui“. „Iranas iš Sirijos per sieną leido bepilotes skraidykles į mūsų oro erdvę, apšaudė raketomis mūsų teritoriją“, – sakė Izraelio vyriausybės vadovas.Juodą rašiklį, kuriuo pasirašė dokumentą, JAV prezidentas įteikė B. Netanyahui, prašydamas jį perduoti atminimui „Izraelio tautai“. Savo ruožtu B. Netanyahu pranešė atvežęs D. Trumpui dovanų „dėžę geriausio vyno iš Golano aukštumų“. Premjeras paprašė prezidentą atiduoti šį vyną patarėjams, kadangi D. Trumpas visiškai nevartoja alkoholio. B. Netanyahu juokaudamas taip pat pareiškė viltį, kad dėl šios dovanos Jungtinėse Valstijose nebus pradėtas tyrimas.Sirijai nuo 1944 metų priklausiusias Golano aukštumas Izraelis užėmė 1967 metais per Šešių dienų karą. 1981 metais Izraelio parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo vienašališkai buvo paskelbtas žydų valstybės suverenitetas Golano aukštumose. Ši aneksija buvo pripažinta neteisėta JT Saugumo Tarybos rezoliucija, priimta 1981 metų gruodžio 17 d.(ELTA)