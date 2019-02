Donaldas Tuskas: ES niekuomet nepripažins Krymo aneksijos

Print

Penktųjų Maidano metinių proga Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuksas parlamente Kijeve ragino ES šalis solidarizuotis su Ukraina. „Nebus teisingos Europos be nepriklausomos Ukrainos. Nebus saugios Europos be saugios Ukrainos. Nebus Europos be Ukrainos“, – pareiškė jis antradienį ukrainietiškai pasakytoje savo kalboje.

Nuotraukų paroda, skirta Ukrainos laisvės gynėjams. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

ES, pasak D. Tusko, niekuomet nepripažins Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos. „Jūs atsilaikėte, nors jūsų partneriai ne visad padeda taip, kaip turėtų padėti“, – kalbėjo jis po to, kai kartu su prezidentu Petro Porošenka pagerbė per provakarietiškus protestus žuvusių žmonių atminimą.

P. Porošenka įspėjo, kad kaimynė Rusija nori atkurti savo senąją imperiją. Maskva esą kariauja „hibridinį karą“ ne tik su Ukraina, bet ir su Vakarais bei „demokratišku, civilizuotu pasauliu“.

P. Porošenka demonstratyviai pasirašė konstitucinius tikslus siekti narystės ES ir NATO. Po šešių savaičių Ukrainoje vyks prezidento rinkimai. P. Porošenkai tenka būgštauti dėl savo perrinkimo.

Ukrainiečių skausmas. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotrauka, daryta Vilniuje parodos apie Ukrainą metu.

2014 metų vasarį po kelis mėnesius trukusių demonstracijų už šalies suartėjimą su ES buvo nuverstas prorusiškas prezidentas Viktoras Janukovyčius. Jis pasirinko Rusijos milijardinius kreditus, o ne Asociacijos sutartį su ES. Po to Rusija aneksavo Krymo pusiasalį ir parėmė separatistus Rytų Ukrainoje.

Konfliktas su separatistais, Jungtinių Tautų vertinimu, iki šiol pareikalavo apie 13 000 gyvybių.

Rasa Strimaitytė (ELTA)