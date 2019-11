Greta Thunberg vienai dienai taps populiarios BBC laidos redaktore

Jaunoji klimato aktyvistė Greta Thunberg vienai dienai taps Didžiojoje Britanijoje labai populiarios radijo laidos vyriausiąja redaktore.

16-metė švedė laikotarpiu nuo Kalėdų iki Naujųjų metų vieną dieną bus atsakinga už „Radio 4“ rytinę laidą, pranešė britų transliuotojas BBC.

G. Thunberg yra viena iš penkių asmenybių, kurios šiam laikotarpiui pasiriktos laidos vyriausiaisiais redaktoriais. „Radio 4“ ryto laida nuo Kalėdų iki Naujųjų metų visad yra ypatinga ir klausoma daugelio britų.

G. Thunberg, anot duomenų, jau turi konkrečių planų dėl savo laidos. Ji ketina kalbinti kelis klimato aktyvistus ir kovotojus už čiabuvių tautų teises. Be to, ji pasiūlė reportažus iš Antarktidos ir Zambijos. Kitais vyriausiaisiais redaktoriais šiais metais tapo menininkas Graysonas Perry‘is, reperis „George The Poet“, žurnalistas Charlesas Moore‘as ir Didžiosios Britanijos Aukščiausiojo teismo pirmininkė Brenda Hale.

Laidos redaktoriais, be kitų, jau yra buvę princas Harry‘is, aktorė Angelina Jolie ir astrofizikas Stephenas Hawkingas.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.11.25; 04:50

