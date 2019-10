Įtūžę ūkininkai traktoriais blokavo Hagos gatves

Protestuodami prieš aplinkosaugos reikalavimus, tūkstančiai ūkininkų trečiadienį Hagoje traktoriais blokavo gatves. Prie centrinės geležinkelio stoties jie sprogdino petardas. Policija atitvėrė vyriausybinį kvartalą. Meras ir vyriausybė įspėjo ūkininkus nenaudoti smurto.

Ūkininkai skundžiasi, kad jiems taikomi per griežti reikalavimai dėl azoto išmetimo mažinimo. Remiantis aukščiausiojo teismo sprendimu, šalis privalo radikaliai sumažinti azoto išmetimą pirmiausiai gamtosaugos zonose. Ypač didelės azoto emisijos yra gyvulininkystės sektoriuje.

Dėl to vyriausybė paskelbė apie priemones. Pavyzdžiui, norima apriboti ūkių plėtrą. Be to, vyriausybė nori pradėti programą ūkiams išpirkti. Taip pat planuojamas greičio limito mažinimas keliuose. Dėl per didelio azoto išmetimo ketinama laikinai stabdyti 18 000 statybos projektų.

Tai yra jau antra didelė ūkininkų protesto akcija šį mėnesį. Protestų praėjusiomis dienomis būta ir provincijose.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.10.17; 04:00

