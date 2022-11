Kaip sunaikinti nesunaikinamą?

Leidykla „Briedis“ pristato „New York Times“, „Wall Street Journal“ ir „Publishers Weekly“ bestselerį – Billo O‘Reilly’io ir Martino Dugardo knygą „Sunaikinti mafiją. Kova su organizuotu nusikalstamumu JAV“.

Knyga apima XX a. ketvirtąjį–devintąjį dešimtmečius. Autoriai pasakoja apie šokiruojančią mafijos įtaką JAV istorijai ir kultūrai. Pradedama nuo tokių Didžiosios depresijos laikų bankų plėšikų kaip Johnas Dillingeris, Bonnie ir Clyde’as, Gražuoliukas Floydas ir Kūdikėlis Nelsonas. Supažindinama su mafijos Komisijos įsteigimu, Niujorko Penkių šeimų kova dėl valdžios, FTB iškilimu valdant J. Edgarui Hooveriui, gangsterių mūšiais dėl Kubos, Las Vegaso bei Holivudo kontrolės, asmeniniu JAV generalinio atornėjaus Bobby Kennedy ir legendinio Vairuotojų sąjungos boso Jimmy Hoffos karu.

Tarp žinomiausių gangsterių pristatomas ir Alvinas Karpis, pravarde Šiurpys (Creepy) – lietuvių kilmės Kanados bei JAV nusikaltėlis, pagarsėjęs įvykdytais bankų plėšimais ir žmogžudystėmis. „Barker-Karpis“ gauja, kuriai vadovavo lietuvių kilmės gangsteris, tapo viena iš grėsmingiausių XX a. ketvirtojo dešimtmečio nusikalstamų grupuočių. Dėl nusikaltimų masto A. Karpis su savo bendrais Amerikoje laikyti valstybės priešais. Galiausiai sučiuptas nusikaltėlis tapo ilgiausiai kalėjusiu žmogumi Alkatraso federaliniame kalėjime, kuriame praleido dvidešimt šešerius metus.

JAV veikia apie 3 tūkstančius mafijos narių, bet organizuoto nusikalsta­mumo veikėjus į kampą spaudžia kiti nusikaltėliai. Į mafijos teritoriją įsiveržė Rusijos, Kinijos ir Vietnamo organizaci­jos, Meksikos karteliai ir vietinės afroamerikiečių narkotikų prekeivių gaujos. Vis dėlto niekam nepavyko pasiekti tokio lygio kaip La Cosa Nostra dėl griežtos šios organiza­cijos hierarchinės struktūros ir nuolatinio naujų narių verba­vimo, kuriems pagrasinama mirtimi, jeigu nelaikys liežuvio už dantų.

Dar ir šiandien mafija Niujorke yra galinga. Prie to labai prisidėjo 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro išpuoliai, nes FTB nukreipė savo pajėgumus nuo organizuo­to nusikalstamumo į potencialių teroristų stebėjimą. Nuo to laiko mafija JAV išplėtė savo tarptautinę veiklą, užmezgė ryšius su Meksikos ir Kolumbijos narkotikų karteliais bei or­ganizuotų nusikaltėlių gaujomis Italijos regione Kalabrijoje. Mafija klesti dar ir todėl, kad dalį savo neteisėtų veiklų pavedė trečiosioms šalims. Be to, gangsteriai perkando aukštąsias technologijas. In­ternetas tapo didžiuliu pajamų šaltiniu – mafija naudoja lengvatinio apmokestinimo teritorijose įsteigtas priedangos kompanijas, per kurias renka pinigus iš nelegalių azartinių lošimų. Tą patį galima pasakyti ir apie tapatybės vagystes. Vogdami kredito kortelių duomenis ir asmeninę informaciją iš pornografijos arba lažybų svetainių organizuoto nusikals­tamumo veikėjai užsidirba gražaus pinigo.

Kova su organizuotu nusikalstamumu tęsiasi. Deja, jos niekada nepavyks laimėti, nes kriminalinė veikla, ypač narko­tikai, gali sukrauti turtus. O pasaulyje yra per daug blogų žmonių, norinčių juos susižerti.

