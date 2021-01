Koronaviruso infekcijos statistika: 718 naujų infekcijos atvejų, 21 žmogus mirė

Praėjusią parą, sausio 29-ąją, ištyrus 7464 ėminius, Lietuvoje nustatyti 718 užsikrėtimo COVID-19 atvejų. Praėjusią parą, sausio 29-ąją, ištyrus 7464 ėminius, Lietuvoje nustatyti 718 užsikrėtimo COVID-19 atvejų.

Bendras nustatytų atvejų konkretiems žmonėms skaičius pasiekė 181734.

Per praėjusią parą nuo COVID-19 mirė 21 žmogus: 15 moterų ir 6 vyrai. Jų amžius buvo nuo 50 iki 99 metų. Vienas miręs asmuo priklaisė 30-39 amžiaus grupei.

Mirčių nuo COVID 19 statistiką papildo ir ankstesnėmis paromis registruotos mirtys, jų – 4.

Tad mirtis nuo pandemijos pradžios jau pasiglemžė 2787 žmones.

Per praėjusią parą pasveiko 2341 asmuo, tad bendras pasveikusių asmenų skaičius pasiekė 129043.

Šiuo metu koronavirusu serga 47746 asmenys.

Per praėjusią parą ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso – 7464. Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso – 1920609.

Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze 2851 asmuo. Antrąja skiepo doze: 4730.

Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis 20682 žmonės.

Naujai per praėjusią parą į stacionarą paguldytų pacientų – 120.

Šalies ligoninėse užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos: 1307 iš 2440.

Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai – 101 iš 8402.

Nuo to laiko, kai praėjusių metų pabaigoje Kinijoje kilo koronaviruso infekcijos pandemija, visame pasaulyje patvirtinta per 102 mln. infekcijos atvejų, mirčių skaičius – per 2 mln.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.01.30; 10:33

print