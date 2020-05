NATO naikintuvai keturis kartus kilo lydėti Rusijos karinių orlaivių

Praėjusią savaitę – balandžio 27 – gegužės 3 dienomis, NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos Federacijos (RF) karinių orlaivių, informuoja Krašto apsaugos ministerija.

Balandžio 27 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį AN-26, skridusį tarptautine oro erdve iš RF Kaliningrado srities į RF žemyninę dalį. AN-26 skrido su skrydžio planu, be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.

Balandžio 28-ąją NATO oro policijos naikintuvai atpažino du RF orlaivius TU-160, kartu su dviem SU-35 skridusius tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Abu SU-35 skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Du TU-160 skrido su radiolokaciniais atsakikliais, be skrydžio planų, radijo ryšio su RSVC irgi nepalaikė.

Tą pačią dieną NATO oro policijos naikintuvai atpažino Rusijos orlaivį A-50 kartu su dviejų SU-27 palyda, skridusius tarptautine oro erdve virš Baltijos jūros iš Kaliningrado srities į RF žemyninę dalį. A-50 skrido be radiolokacinio atsakiklio, su skrydžio planu, radijo ryšį su RSVC palaikė. Abu SU-27 skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Balandžio 29 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį AN-12, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis Kaliningrado srityje nenusileidęs apsisuko ir tęsė skrydį atgal į RF žemyninę dalį. AN-12 skrido be radiolokacinio atsakiklio, su skrydžio planu, radijo ryšį su RSVC palaikė.

2020.05.04; 14:16

