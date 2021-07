Neteisėtai sieną kirtusių migrantų – per 1000

Nuo šeštadienio ryto iki sekmadienio ryto pasieniečiai, pirminiais duomenimis, sulaikė 160 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusių migrantų. Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikyti 1 098 neteisėti migrantai. Trečią parą iš eilės nelegaliai į Lietuvą bandantys patekti užsieniečiai dažniausiai renkasi kelius per Druskininkų savivaldybės teritoriją. Nuo šeštadienio ryto iki sekmadienio ryto pasieniečiai, pirminiais duomenimis, sulaikė 160 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusių migrantų. Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikyti 1 098 neteisėti migrantai. Trečią parą iš eilės nelegaliai į Lietuvą bandantys patekti užsieniečiai dažniausiai renkasi kelius per Druskininkų savivaldybės teritoriją.

Nuo šeštadienio ryto iki sekmadienio ryto Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai sulaikė 160 migrantų. 23 iš jų peržengę sieną iš Baltarusijos įkliuvo Varėnos, Ignalinos, Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Likusius 137 migrantus Druskininkų savivaldybės ribose sulaikė šiame kurorte veikiančios užkardos pasieniečiai. Incidentų ar pasipriešinimo VSAT pareigūnams atvejų pastarąją parą neužfiksuota.

Pasak VSAT patarėjo Giedriaus Mišučio, nemaža dalis Druskininkų pasieniečių sulaikytų migrantų pasakoja panašias istorijas, kodėl savo neteisėtoms kelionėms pasirinko Lietuvą. Esą jie studijavo Gardine veikiančiose aukštosiose mokyklose ir neseniai vietinė valdžia tokiems studentams įvedė naujus mokesčius. Taip pat esą jie buvo iškeldinti iš studentų bendrabučių, todėl turėjo palikti Baltarusiją. Tokie migrantai pasakoja, kad kadangi Gardinas yra labai arti Lietuvos, todėl jie pasirinko šią šalį, o ne, pavyzdžiui, Lenkiją.

Pirminiais duomenimis, per tris pastarąsias dienas Druskininkų užkardos pareigūnai sulaikė 316 neteisėtų migrantų.

Didelė dalis sulaikytų užsieniečių šeštadienį iš Druskininkų buvo išvežti į VSAT Užsieniečių registracijos centrą Pabradėje bei Alytaus ir Ignalinos savivaldybių suteiktas patalpas. Nelydimi nepilnamečiai iš Druskininkų ir Kapčiamiesčio užkardų buvo apgyvendinti Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje.

Sekmadienį toliau derinami veiksmai, kur bus apgyvendinti Druskininkų ir kitose užkardose esantys užsieniečiai.

Visiems užsieniečiams bus atliekami testai dėl COVID-19, o iki rezultatų gavimo jie yra izoliuoti. Įvykių aplinkybės tikslinamos, vyksta tyrimai, sprendžiamas klausimas dėl sulaikytųjų apgyvendinimo vietų. Apie pasiprašiusius prieglobsčio asmenis informuotas Migracijos departamentas, kuris nagrinėja tokius prašymus.

Vyriausybė penktadienį dėl smarkiai išaugusios neteisėtos migracijos į Lietuvą paskelbė ekstremaliąją situaciją valstybės mastu.



Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 1 098 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra beveik dvylika su puse karto didesnis, nei buvo per visus 2020 metus. Pernai Lietuvos pasienyje sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 m. pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 m. – 104, 2017 m. – 72.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausia yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių. Didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes.

Pastaruoju metu labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą. Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų, taip pat pasienyje su Baltarusija dirbti pradėjo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros FRONTEX pareigūnai.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.07.04; 10:32

