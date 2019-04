P. Porošenkos ir V. Zelenskio debatai: arši retorika netrūksta

Burtų keliu buvo nuspręsta, kad debatus pradės V. Zelenskis.„Niekada negalėjau pagalvoti, kad aš, paprastas berniukas iš Krivyj Riho, kovosiu su 2014 m. išrinktu prezidentu P. Porošenka“, – debatus pradėjo V. Zelenskis.V. Zelenskis taip pat pripažino 2014-aisiais pats balsavęs už P. Porošenką ir pareiškė, kad yra du prezidentai P. Porošenkos.„Aš pats balsavau už P. Porošenką tuose (2014 m.) rinkimuose. Visgi yra du P. Porošenkos. Pirmasis – puikus oratorius, specialistas, ekonomistas, viską žino. Tačiau jis atsiranda tik tada, kai įsijungia kameros, o kai jos išsijungia, įeina antrasis. Pirmasis sako „parodysiu Vladimirui Putinui“, antrasis draugauja su Maskva. Pirmasis atidaro mokyklą, o antrasis tylomis atidaro naujas savo „Roshen“ parduotuves“, – kalbėjo V. Zelenskis.V. Zelenskio teigimu, jo paties sėkmė yra P. Porošenkos politikos rezultatas.„Aš esu jūsų klaidų rezultatas, jūsų neišpildytų pažadų rezultatas“, – P. Porošenką kaltino V. Zelenskis.P. Porošenka oponentui atsakė itin griežtai. Pasak jo, V. Zelenskis neturi reikiamos patirties įveikti šaliai kylančius iššūkius.„Pagaliau mums pavyko susirinkti į debatus, (laukėme), kol jis pasirodys. Šiandien mums pavyko susirinkti šiame stadione. Keista vieta surengti debatus, bet aš priėmiau ją. Šiandien mes susiduriame su iššūkiais, ir aš sakau, kaip prezidentas be patirties gali palaikyti tarptautinius susitarimus, kuriuos mes kūrėme 5 metus. Kaip jis (V. Zelenskis) gali tai padaryti?“ – kalbėjo P. Porošenka.„Kur jis (V. Zelenskis) buvo, kai šalyje kilo karas? Jis slėpėsi. Visgi aš tikiu, kad V. Zelenskis nenori perduoti Ukrainos Rusijai, bet V. Putinas tikrai to nori, o V. Zelenskis negali tam pasipriešinti. (Volodymyre) Zelenskyje turime tik blizgų apvalkalą, kuriame visi mato, ką nori. Jūs pats, Volodymyrai, pasakėte, kad esate katė maiše“, – pareiškė P. Porošenka.Kandidatų į prezidentus įžanginėms kalboms pasibaigus, P. Porošenka ir V. Zelenskis iš eilės uždavė vienas kitam klausimus.„Kodėl, P. Porošenka, mes vis dar nežinome Maidano žudikų pavardžių, kaip buvo galima palikti 24 Ukrainos jūrininkus likimo valiai po Kerčės incidento?“ – klausė V. Zelenskis.„Savo juokais, Volodymyrai, jūs pavertėte Ukrainą prostitute. Mes sukūrėme tarptautinį palaikymą Ukrainai, mes judame integracijos į Europą link. Tarptautiniai lyderiai pritaria, kad per mano kadenciją padarėme daugiau nei bet kada anksčiau. O ką jūs darėte, buvote Maskvoje, ėmėte Rusijos pinigus?“ – atšovė P. Porošenka.V. Zelenskis į tokius kaltinimus atsakė savais kaltinimais, esą P. Porošenkos konditerijos bendrovės „Roshen“ saldainiai yra tiekiami Luhansko liaudies respublikos kariams.„Niekada gyvenime nekalbėjau su V. Putinu. Galiu tik įsivaizduoti, kiek kartų jūs kalbėjote su Putinu. Nuo karo pradžios nebuvau Rusijoje, tai melas. Turiu klausimą jums, prezidente Porošenka, ar galima jūsų „Roshen“ saldainių įsigyti Maskvoje? Ar tiesa, kad jūsų saldainiai yra tiekiami Luhansko (liaudies respublikos) kariams?“ – pareiškė V. Zelenskis.P. Porošenkos teigimu, viskas, ką sako V. Zelenskis, – melas. „Ar jūs priklausomas nuo oligarchų, valdančių televizijos kanalą „1+1“?“ – klausė P. Porošenka.„Visi TV kanalai Ukrainoje priklauso oligarchams. (Ihoriui) Kolomoiskiui, (Viktorui) Pinčukui, (Rinatui) Achmetovui. Tai, kad aš dirbu televizijoje, nieko nereiškia“, – sakė V. Zelenskis. Pasak jo, Ukrainos prezidentu „negali būti oligarchas, prezidentu turi būti žmogus iš liaudies, iš Ukrainos liaudies“.Debatų pabaigoje abu kandidatai turėjo kelias minutes pasakyti paskutinį žodį prieš rinkimus. V. Zelenskis savo laiką išnaudojo aršiai kritikai.„Noriu pasakyti – P. Porošenka turi daug pasiekimų. Bevizis (režimas su ES), Bažnyčios atskyrimas, kalba, kariuomenė. Bet P. Porošenka priskiria sau šiuos pasiekimus, o tai juk Ukrainos tautos pergalė, o ne jūsų, P. Porošenka. Ukrainiečių kalba egzistavo ir iki jūsų. Dėl armijos – tai yra Ukrainos karių, savanorių, visų ukrainiečių pergalė. Aš tikiu, kad mums pavyks sulaužyti senąją sistemą. Su nauju mentalitetu, XXI a. mentalitetu. Nesvarbu, P. Porošenka, ar jūsų žmonės ima kyšius, svarbiausia yra tai, kad jūsų žmonės iš Ukrainos atėmė penkerius metus“, – kalbėjo V. Zelenskis, užbaigęs savo pasisakymą šūkiu „Padarysime mes juos!„P. Porošenka į tai atsakė kritika dėl esą neegzistuojančios V. Zelenskio rinkimų programos.„Negavome nieko iš Volodymyro (Zelenskio) dėl programos, dėl konkrečių žingsnių. Iš jūsų atsakymų, Volodymyrai, akivaizdu, kad jūs gyvenate praeitimi. Mes turime apginti šalį nuo jūsų. Jūs – ne (Vasilijus) Holoborodko (V. Zelenskio kuriamas vaidmuo seriale „Tautos tarnas“). Draugai, balandžio 21 d. mes turime galvoti, kaip išsaugoti valstybę, kaip neatiduoti valstybės (Vladimirui) Putinui ir (Ihoriui) Kolomoiskiui. Negali su Rusijos agresoriumi kovoti aktorius, žinoma, talentingas aktorius, bet be jokios politinės patirties. Aš dėkoju Ukrainos tautai ir tikiu, kad balandžio 22 d. mes gyvuosime. Nepraraskime šalies!“ – kalbėjo P. Porošenka.Paskutiniuose pusės minutės trukmės pasisakymuose abu kandidatai turėjo paskutinę progą sukritikuoti oponentą ir paraginti ukrainiečius eiti prie balsadėžių.„Šalyje nėra normalių atlyginimų, nėra normalių vaistinių, kokios čia medicinos reformos. Kas dėl kelių, tai visiškai nieko – jų tiesiog nėra. Mes susigrąžinsime šalį. Šlovė Ukrainai!“ – savo pasirodymą debatuose užbaigė V. Zelenskis.„Turime susivienyti, kad susigrąžintume Krymą, kad apgintume Donbasą. Neleisime atnaujinti oligarchijos šalyje. Tęsime savo judėjimą pirmyn. Mes žinome, kaip tai padaryti!“ – debatus užbaigė P. Porošenka.Ukrainos prezidento rinkimų antrasis turas vyks sekmadienį, balandžio 21 d.