Paaiškėjo pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio nugalėtojai

Antradienio vakarą Ukrainos sostinėje Kijeve prasidėjusiame 62-ajame „Eurovizijos“ dainų konkurse iškovoti pirmieji 10 kelialapių į „Eurovizijos“ finalą.

Iš pirmajame pusfinalyje pasirodžiusių 18 šalių į finalą keliaus:

Moldova, „Sunstroke Project“ – „Hey Mamma“, Azerbaidžanas, „Dihaj“ – „Skeletons“, Graikija, Demy – „This Is Love“, Švedija, Robin Bengtsson – „I Can’t Go On“, Portugalija, Salvador Sobral – „Amar Pelos Dois“, Lenkija, Kasia Mos – „Flashlight“, Armėnija, Artsvik – „Fly With Me“, Australija, Isaiah – „Don’t Come Easy“, Kipras, Hovig – „Gravity“, Belgija, Blanche – „City Lights“.

Į finalą, deja, nepateko likusios 8 valstybės:

Albanija, Lindita – „World„; Čekija, Martina Barta – „My Turn„; Gruzija, Tamara Gachechiladze – „Keep the Faith„; Islandija, Svala – „Paper„; Juodkalnija, Slavko Kalezič – „Space„; Latvija, „Triana Park“ – „Line„; Slovėnija, Omar Naber – „On My Way„; Suomija, „Norma John“ – „Blackbird“.

Lietuva pasirodys antrajame „Eurovizijos“ pusfinalyje, kuris įvyks gegužės 11-ąją, – jame rungsis mūsų šalies atstovai „Fusedmarc“ su daina „Rain Of Revolution“.

Penkios valstybės – Vokietija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija – tradiciškai nedalyvauja pusfinaliuose, jų atstovus išvysime tik finale. Pusfinalio barjero išvengs ir šeimininkė Ukraina.

„Eurovizija“ pradėta rengti nuo 1956 m. ir yra vienas iš populiariausių ne sporto renginių visame pasaulyje.

Informacijos šaltinis – ELTA.

2017.05.10; 02:30