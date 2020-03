Per parą Italijoje koronavirusas pražudė dar 427 žmones

Koronavirusas Italijoje jau pražudė daugiau žmonių nei Kinijoje. Italija tapo šalimi, kurioje fiksuota daugiausiai pasaulyje oficialių mirties atvejų. Koronavirusas Italijoje jau pražudė daugiau žmonių nei Kinijoje. Italija tapo šalimi, kurioje fiksuota daugiausiai pasaulyje oficialių mirties atvejų.

Iki šiol virusas nusinešė 3 405 žmonių gyvybes, ketvirtadienį Romoje pranešė Civilinė apsauga.

Tačiau kiek oficiali statistika Kinijoje atspindi tikrąją padėtį ir kokie čia yra tikrieji skaičiai, nežinoma. Kinija keliskart keitė infekcijų skaičiavimo metodika. Manoma, kad tikrieji skaičiai didesni ir Italijoje.

Kinija vis dar kasdien praneša apie naujus mirties atvejus. Oficialiais ketvirtadienio duomenimis, mirusiųjų padaugėjo dar aštuoniais iki 3 245. Iš viso žemyninėje Kinijoje užregistruoti 80 928 infekuotieji, daugiau kaip 66 000 jų pasveiko.

Italijoje infekuotųjų skaičius jau siekia per 41 000. Diena anksčiau jų buvo 35 700. Mirusiųjų skaičius Italijoje per parą išaugo 427.

Mirusiųjų skaičius Italijoje, lyginant su infekuotųjų, yra neįprastai didelis. Tai gali lemti kelios priežastys. Čia gyvenimo trukmė yra viena ilgiausių pasaulyje. Be to, seneliai su vaikais ir anūkais neretai gyvena vienuose namuose. Dėl to užsikrėtimo pavojus yra didesnis.

Informacijos šaltinis – ELTA

2020.03.20; 00:30

print