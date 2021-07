Potvynių aukų skaičius Vakarų Europoje viršijo 150

Per potvynius Vakarų Europoje, kurie nusiaubė Vokietiją, Prancūziją, Belgiją, Nyderlandus, Liuksemburgą iš Šveicariją, žuvo daugiau nei 150 žmonių, praneša naujienų agentūra dpa. Per potvynius Vakarų Europoje, kurie nusiaubė Vokietiją, Prancūziją, Belgiją, Nyderlandus, Liuksemburgą iš Šveicariją, žuvo daugiau nei 150 žmonių, praneša naujienų agentūra dpa.

Vien vakarų Vokietijoje potvynių metu žuvo mažiausiai 133 žmonės, o policija baiminasi, kad aukų skaičius gali dar labiau išaugti.

Be to, 618 Vokietijos gyventojų buvo sužaloti siaučiant gamtos stichijai. Taip pat yra be žinios dingusių žmonių.

Paieškos ir gelbėjimo operacijoje Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje dalyvauja 19 000 gelbėtojų.

Penktadienį iš savo namų buvo evakuota 700 Ophoveno gyventojų po to, kai apgriuvo netoliese esanti užtvanka Rūro upėje, tekančioje per Vokietiją, Nyderlandus ir Belgiją.

Šeštadienį Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris lankysis nelaimės ištiktame šalies regione.

Kanclerė Angela Merkel pažadėjo pagalbą nukentėjusiems nuo potvynio žmonėms ir taip pat lankysis vakarų Vokietijoje.

Pranešama, kad pažeistos elektros ir telefonų linijos bei mobiliojo ryšio sutrikimai apsunkina gelbėtojų pastangas rasti žmones.

Gelbėtojai taip pat vykdo paieška viename kaime, kur atsivėrė didelė smegduobė ir sugriuvo trys gyvenamieji pastatai bei istorinė pilis.

Tuo metu Belgijoje per potvynius žuvo 24 žmonės, o Nacionalinis krizių centras mano, kad aukų gali būti daugiau.

Belgijos premjeras Alexanderis De Croo ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen susitiko su nelaimės ištiktomis bendruomenėmis.

Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis pasiūlė savo šalies pagalbą Vokietijai ir Belgijai, o Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda kreipėsi į Vokietijos vadovą išreikšdamas užuojautą aukų šeimoms ir nukentėjusiems.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.07.18; 08:40

