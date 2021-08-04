Проект «Швец» как активное мероприятие

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ

На материал 16 пунктиков майора КГБ некоторые читатели этого блога отреагировали с щепоткой недоумения и даже легкого огорчения:

«…родилось очень неприятное (надеюсь, ошибочное) ощущение, что в этой истории Швец и его единомышленники… не то, чтобы победили (это неточное определение результата – естественно, Швеца предсказуемо разгромили), они добились желаемого…»«Швец не стоит того, чтобы Вам на него тратить время. Он муха, сидящая у Вас на плече…»

Если это муха, то жужжащая антиукраинские темники из Овального кабинета и Кремля. Украинцам следует знать, о чем именно она жужжит.

«Муха»

Юрий Борисович Швец, выпускник с отличием Краснознаменного института КГБ им. Андропова, дослужившийся в КГБ до звания майора, прикомандированный к Первому (Североамериканскому) отделу Первого главного управления (ПГУ) КГБ СССР, сотрудник Вашингтонской резидентуры КГБ в 1985-1987 гг., внезапно отозванный из Вашингтона, уволившийся в 1990 г. из КГБ из-за отсутствия перспектив по службе (по собственному утверждению – по политическим причинам), перебравшийся в США в 1993 г., получивший от ФБР уведомление о депортации из США, но тем не менее смогший зацепиться там, ныне проживающий в вирджинской части большого Вашингтона, в последнее время привлек внимание резкой активизацией своей, весьма специфической, деятельности. Хотя Юрий Борисович и ранее не чурался общения с журналистами, СМИ, социальными сетями, но 6 июня этого года он совершил качественно новый шаг – открыл видеоканал «Юрий Швец». Канал за короткое время приобрел заметную популярность. Интенсивность только тех своих выступлений, какие автор счел возможным разместить на его сайте (это не все его ролики), заставляет задуматься. За 54 дня (6 июня – 29 июля) на нем появился 41 видеоматериал. За исключением 6 коротких «вырезок» из более полных выступлений, это означает 35 полноценных видеоматериалов – от 15-минутного до более чем часового. Иными словами, в среднем получается 2 полноценных выступления каждые 3 дня. Любой, кто когда-либо делал такого рода выступления, знает, сколько времени и сил это занимает. Надо выбрать тему (темы) вступления, подготовить материалы, собрать справки, уточнить детали, хотя бы мысленно (если не письменно) набросать тезисы выступления, записать выступление на камеру, смонтировать и отредактировать его, разместить его в ютьюбе, прочитать отклики, вычистить критические/неприятные комментарии, организовать приятные, продумать вопросы для следующих передач, выбрать новые темы выступлений и т.д. Прямо скажем, это полноценная работа на весь рабочий день (если не больше). И не для одного человека. Возникает естественный вопрос: Зачем? Казалось бы, гражданин, по его собственным словам, уже на пенсии. Для чего же ему внезапно понадобилась такая бешеная активность? Это же работа фактически каждый день, без праздников и выходных. Для того, чтобы заработать скромные средства на ютьюбе? Но, судя по антуражу, жизнь вполне удалась. Неужто ему покой не по карману? (с) Для ответа на этот вопрос пришлось обратиться к разъяснениям от самого Юрия Борисовича. «Активные мероприятия» По собственному утверждению, профессиональной специализацией Юрия Швеца в ходе его учебы в андроповском институте, затем в рамках его службы в рядах КГБ было, а теперь, можно сказать, и главным делом его жизни стало то, о чем он регулярно напоминает своим слушателям, используя при этом, пожалуй, самый любимый его термин – «активные мероприятия». Что это значит, сам Юрий Борисович описал в своих свидетельских показаниях от 5 августа 2003 г.: 2. В течение десяти лет, с 1980 по 1990 год, я был сотрудником разведывательной службы КГБ. В то время меня направили в элитный американский отдел, который отвечал за операции политической разведки против Соединенных Штатов. В середине 80-х я работал в Вашингтоне, округ Колумбия, под прикрытием корреспондента советского информационного агентства ТАСС. В то же время меня направили в Вашингтонское отделение КГБ, также известное как резидентура КГБ, и я работал там полевым офицером политической разведки. 3. Я с отличием закончил Университет Патриса Лумумбы в Москве со степенью магистра права и с отличием – Академию разведывательной службы KГБ.

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5. Важной задачей полевых офицеров КГБ было проведение активных мероприятий, направленных на то, чтобы повлиять на общественное мнение, а также на отдельных лиц для того, чтобы они действовали в интересах КГБ. Операции по проведению активных мероприятий составляют до 30 процентов деятельности полевого сотрудника. Два года я обучался активным мероприятиям в Академии разведки КГБ, а в течение восьми лет активные мероприятия были неотъемлемой частью моих профессиональных обязанностей. КГБ определил активные мероприятия как один из двух важнейших видов операций спецслужб. Их ценили как особое ремесло, если даже не как искусство. 6. Я хорошо знаком со способом проведения (модус операнди) активных мероприятий КГБ, и КГБ был единственным советским правительственным учреждением, проводившим активные мероприятия. В наши дни активные мероприятия проводят преемники КГБ – СВР и ФСБ. На овладение разведывательным ремеслом уходят десятилетия. Таким образом, ФСБ и СВР используют те же приемы, что и КГБ. В этих организациях по-прежнему работают офицеры, с которыми я работал, и у них сохранился все тот же оперативный менталитет. Российские спецслужбы изменили свои названия и в какой-то мере поменяли приоритеты. И все же они используют те же приемы КГБ. 7. «Продукты» активных мероприятий имеют отличительные логические, языковые и физические характеристики, позволяющие идентифицировать их авторов. Это не просто один индикатор или два, три и т.д. индикатора, это их комбинация, позволяющая проводить их идентификацию. 8. Я получил квалификацию эксперта по России и Украине от Федерального и иммиграционного судов США примерно по 70 делам… 9. Я профессор / исследователь Центра контрразведки и исследований в области безопасности… в Вирджинии… моя сфера ответственности – это спецслужбы России, включая их искусство проведения активных мероприятий.

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24. Изготовление и рассылка четырех писем были масштабной операцией, потребовавшей большого времени, значительных усилий и ресурсов. В Разведывательной службе КГБ, бывшей одной из наиболее опытных спецслужб в мире в сфере активных мероприятий, этот проект должен был быть приоритетной операцией с участием группы людей с разными обязанностями и из разных подразделений. Одна группа агентов собирала необходимую информацию. Другая группа писала и (вместе с письмом Калугина) переводила письма, содержание которых согласовывалось на самом верху службы (утверждался каждый абзац писем). Третья группа агентов была вовлечена в рискованную операцию по доставке писем. Лишь немногие из подключенных агентов знали цель и получателя писем.

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38. В активных мероприятиях письмо содержит «тезисы», доставляющие получателю месседж. Месседж направлен на то, чтобы побудить получателя сделать определенные действия или, наоборот, отговорить его от совершения определенных действий. Иными словами, «активные мероприятия» – это действия спецслужб, нацеленные на то, чтобы повлиять на общественное мнение, а также на мнение отдельных лиц для того, чтобы побудить этих получателей информации (дезинформации) совершать определенные действия или, наоборот, отговорить их от совершения определенных действий. Таким образом, «активные мероприятия» похожи на хорошую знакомую многим «пропаганду» с тем, очевидно, отличием, что «активные мероприятия» проводятся профессиональными сотрудниками спецслужб. Особенно ценно в словах Юрия Борисовича то, что информация о характере и способах проведения «активных мероприятий» предоставлена им самим, то есть тем, кто, по его словам, является одним из весьма редких и наиболее квалифицированных специалистов, подготовленных в КГБ СССР, по проведению таких активных мероприятий. Важно также привлечение выпускником, закончившим с отличием Университет им. П.Лумумбы и Институт им. Ю.Андропова, внимания к тому, что ««продукты» активных мероприятий имеют отличительные логические, языковые и физические характеристики, позволяющие идентифицировать их авторов. Это не просто один индикатор или два, три и т.д. индикатора, это их комбинация, позволяющая проводить их идентификацию». Воспользуемся подходами по распознаванию и оценке «активных мероприятий», описанными и рекомендуемыми Юрием Борисовичем, для рассмотрения и оценки его собственных действий последнего времени. Проект «Швец» как активное мероприятие Итак, что в этом проекте обращает на себя внимание? Прежде всего некоторые внешние признаки. 1. За время своего недолгого существования «Видеоканал Юрия Швеца» продемонстрировал высокую интенсивность производства «(дез)информационных продуктов», разместив за 53 дня 41 видеоматериал, в том числе 35 полноценных. Это означает производство в среднем двух полноценных видеоматериалов каждые 3 дня. Что весьма необычно для любительско-волонтерских каналов, но вполне естественно для «проектно-активных» мероприятий. 2. Если, по оценке Юрия Борисовича, подготовка и отправка Б.Березовскому и О.Калугину четырех писем в течение нескольких месяцев (см. полный текст показаний Швеца) была масштабной операцией, потребовавшей большого времени, значительных усилий и ресурсов, с участием группы людей с разными обязанностями и из разных подразделений, то высокая интенсивность деятельности видеоканала «Юрий Швец» тем более означает, что в данном проекте участвует не один только Юрий Борисович, но также и другие лица. Если в отношении самого Швеца кто-то наивный мог бы еще предположить, что чуть ли не ежедневная запись видеоматериалов является воплощением его детской мечты, к реализации которой он стремился всю жизнь, и которой он готов заниматься совершенно бескорыстно, то участие других лиц в таком проекте одним лишь голым энтузиазмом объяснить трудно. И донатами через ютьюб эти расходы не покроешь. 3. Скорость подписки зрителей на видеоканал также оказалась впечатляющей. Канал, позиционирующий себя специализирующимся на политической тематике и начатый 6 июня, весьма быстро нарастил число подписчиков:

25 июня – 23 тыс.

29 июня – 28 тыс.

5 июля – 45 тыс.

29 июля – 57 тыс. 4. Такая скорость увеличения числа подписчиков канала сама по себе выглядит трудно объяснимой. Но еще более она оказывается таковой на фоне его малоинформативности, отсутствия в нем принципиально новой, ранее неизвестной, информации, наличия большого количества грубых ошибок, заметной дезинформации, причем на фоне низкой культуры и примитивности речи, откровенной вульгарности многих комментариев. Работа по специальности 1. Знакомство с материалами видеоканала «Юрий Швец» позволяет выявить тех лиц, какие всегда, без исключения, получают высочайшую оценку со стороны его автора (авторов). Таких деятелей оказалось немного – всего два. 2. Прежде всего это Джо Байден. За исключением нескольких мемориальных передач, посвященных исторической деятельности КГБ, практически в каждой своей передаче Юрий Борисович выливает бочку елея на нынешнего президента США.

(17:30) Я считаю, что команда, которая есть у Байдена, она наиболее грамотная команда за все время после распада после Советского Союза. Я имею в виду – наиболее грамотная в отношении России. Обращают внимание «героические» названия, присваиваемые «информационным продуктам» видеоканала, приписывающие объекту повествования «геройские» качества: Крестовый поход Байдена против Китая и РФ

Ответ Байдена Путину

От Байдена требуют жестко наказать Кремль

К предстоящему саммиту Байден – Зеленский

Байден на переговорах с Меркель по СП-2

Как Путин выполнил ультиматум Байдена

Выступление Байдена в ЦРУ 3. Если внимание Швеца к Байдену в чем-то понятно и даже отчасти извинительно – все-таки последний является президентом крупнейшей страны в мире, то вторая фигура среди «героев» Юрия Борисовича более показательна и в чем-то даже более разоблачительна. Это Энтони Блинкен, госсекретарь США. В то время, как американская пресса, причем не только республиканская, но теперь уже и демократическая, весьма скептически относится к способностям госсекретаря, обвиняя его в одном внешнеполитическом провале за другим, Юрий Борисович нашел для него слова, кажется, никогда ранее не имевшиеся в его лексиконе: (17:30) Прекрасный госсекретарь, который на порядок лучше, чем все остальные предыдущие вместе взятые.

(21:30) Вот при Блинкене я считаю, что Госдепартамент как раз – то, что нужно. Наконец-то, то, что нужен. Любопытно, не правда ли, чем именно вызвана такая комплиментарная оценка деятельности Блинкена и возглавляемого им учреждения? 4. Как известно, сам видеоканал «Юрий Швец» был зачат, похоже, даже в некоторой спешке, 6 июня 2021 г. Что это за дата? Это произошло ровно за 10 дней до ожидавшейся встречи Байдена с Путиным в Женеве. Похоже, цель зачатия заключалась в том, чтобы запустить канал и успеть хотя бы немного раскрутить его до начала женевского саммита с тем, чтобы обеспечить информационное сопровождение этого события для русскоязычной публики. И, действительно, женевскому саммиту на канале было в той или иной степени посвящено не менее полутора десятка передач. 5. Вообще же информационное сопровождение Юрием Борисовичем деятельности Байдена и его администрации – как позитивные оценки деятельности главы Белого дома, так и агрессивные нападки на его критиков – осуществляется с завидным соблюдением дисциплины. Практически каждое сколько-нибудь заметное событие в треугольнике США – Россия – Украина, оказывающееся в центре внимания русскоязычной публики, получает оперативное (дез)информационную интерпретацию в исполнении г-на Швеца с точки зрения администрации Байдена: встреча Байдена и Путина в Женеве, интервью Зеленского западным СМИ, военная помощь (то есть ее отсутствие) Украине со стороны США, угроза крупномасштабного нападения Кремля на Украину, маневры войск России и НАТО, соглашение США и Германии по поводу Северного потока – 2, предстоящий визит Зеленского в США. 6. В отличие от всего лишь двух героев видеоканала врагов у него заметно больше. Например, особую ярость у Юрия Борисовича вызывает Виктор Суворов, которого иначе как «Резуном» Швец не называет (что, впрочем, идентифицирует его как лицо с известными взглядами). Кстати, о взглядах самого Юрия Борисовича зрителям видеоканала напоминает его обложка с красной звездой и серпом и молотом. 7. Главным же личным врагом Швеца предсказуемо оказался главный личный враг Джо Байдена, то есть Дональд Трамп. Пьяный аромат нежных чувств к Джо Байдену сыграл с профессором Центра контрразведки и исследований в области безопасности в Вирджинии злую шутку. Как обращал внимание сам Юрий Борисович в своих свидетельских показаниях 2003 года, «любое отклонение от нормы ведет к провалу». Непомерное внимание Швеца к Трампу, к преследованиям его адвоката Джулиани, к очередной антитрамповской фальшивке, опубликованной недавно «Гардиан», – все это напоминает о грубых ошибках при проведении «активных мероприятий», демонстрирующих явные нарушения тематического и жанрового единства проекта. Трамп уже давно не в Белом доме, в нынешней внешней политике он не принимает участия, тем более он не имеет никакого отношения к сегодняшним взаимодействиям в треугольнике США – Россия – Украина. Но регулярное обрушение филиппик на Трампа со стороны Юрия Борисовича – вослед Джо Байдену – не может не обращать на себя изумленного внимания. 8. Другая ошибка, нередко совершаемая организаторами «активных мероприятий» по отношению к своим агентам со стороны, как любит напоминать Юрий Борисович, «Инстанции», заключается в ее небережном отношении к ним, в ее безжалостном «сжигании» их во время тяжелых кризисов, затрагивающих саму «Инстанцию», когда той требуется срочная помощь со всех сторон. Именно это и произошло на днях, когда достижение договоренности между Байденом и Меркель по поводу завершения строительства газопровода Северный поток – 2 вызвало бурю негодования в США и потоки обвинений в адрес нынешнего обитателя Белого дома за предательство Украины и других восточноевропейских союзников не только со стороны республиканцев, но даже и со стороны демократов. Даже партийный листок Демпартии «Вашингтон Пост» дошел до того, что со своих страниц поинтересовался: «А не заработал ли Байден на импичмент?» Темники из Овального кабинета и Кремля Когда под администрацией загорелась земля, стало уже не до соблюдения конспирации агентов. В своей феерической передаче Северный поток – 2 как инструмент развития Украины от 26 июля Юрий Борисович тщательно, пункт за пунктом, изложил последний темник администрации Байдена по отношению к Украине: 1. Обвинение Трампа за якобы отсутствие противодействия с его стороны строительству СП2. 2. Оправдание Байдена за способствование строительству СП2. 3. Оправдание Байдена в его сделке с Меркель по поводу СП2. 4. Оправдание Меркель в ее предательстве Украины. 5. Оправдание Байдена в де-факто отказе принятия Украины в НАТО и предоставлении ей ПДЧ. 6. Попытка перенаправления внимания Украины на ложный путь получения статуса главного союзника США вне НАТО (такой вопрос в настоящее время вообще не стоит). 7. Призыв к Украине «заткнуться, перестать кричать, вопить, прекратить завывания» (то есть это тот самый призыв, информация о котором просочилась в американскую прессу, но которую представители администрации США были вынуждены публично опровергать). 8. Безосновательное обещание Украине, будто бы Германия будет добиваться продления договора о прокачке газа через территорию Украины еще на 10 лет после 2024 года. 9. Безосновательное обещание Украине, будто бы на парламентских выборах в Германии в сентябре победят зеленые. «И вопрос о СП2 будет закрыт. Однозначно!» 10. Беспрецедентное по фантастичности обещание переноса в Украину производства чипов из Китая в объеме 50 млрд.дол. («Почему бы Украине не договриться с США?») 11. Требование к украинскому руководству «прекратить делать глупости». Делать глупости – это публично заявлять о своем несогласии с администрацией Байдена в осуществлении той предательства Украины. Особенный гнев Швеца-Байдена вызвало интервью В.Зеленского американскому изданию Axios. 12. Шантаж украинского руководства незакрытым в Украине делом сына нынешнего президента США:

(22:25) «Главная проблема Украины – это незакрытое уголовное дело на Хантера Байдена. Уголовное дело открыто, я проверял три месяца назад, оно еще существовало. Это не просто глупость, это дикость. Это не государственная политика. Это босяцство какое-то. Лучше дело закрыть».

Ох, Юрий Борисович, большое спасибо! Точнее не раскроешь глубинные причины антиукраинской политики Джо Байдена, его столь всеохватывающих страха и ненависти к суверенной и самостоятельной Украине! 13. Очередная атака на «залетных гастролеров в Украине», очень мешающих проводить политику Путина-Байдена в Украине (это про автора данных строк). 14. Попытка внушить украинцам, восьмой год с оружием в руках защищающим свою страну, потерявшим в этой войне более 13 тысяч человек, что не давший летального оружия Украине «Байден – это сейчас США для Украины. А США – это основной защитник Украины от агрессии Путина». (Кроме оскорбления украинцев, это еще и вульгарный плагиат от Володина про Россию и Путина: США – это Байден, Байден – это США). 15. Запугивание украинцев: «антибайденская, тем более тупая антибайденская пропаганда – это антиамериканская пропаганда. Антиамериканская пропаганда – это пропутинская пропаганда. Третьего не дано. Так или иначе. Вот с этим тоже надо завязывать». (А это уже чисто сталинская риторика – «кто не с нами, тот наш враг»). 16. Информационная диверсия, будто бы взрывы на украинских складах боеприпасов были сделаны не российскими подрывниками, а украинскими коррупционерами, якобы продавшими эти боеприпасы за рубеж. 17. Пропаганда сотрудничества между Байденом и Путиным в рамках де-факто заключенного между ними пакта: «Байден поставил ультиматум. И Путин выполнил этот ультиматум… Путин предложил Байдену использовать российские военные базы на территории Таджикистана. А возможно на российской территории. А тут вот всесильный Путин предлагает». 18. Пропаганда путинской газовой агрессии против Украины, реклама «всесильного шефа Газпрома» Миллера: «Германия пообещала продление договора на 10 лет после 2024 года… Миллер, представитель Газпрома, сказал: мы готовы пойти на это». «Меркель обещала на 10 лет. Так вот Миллер, всесильный шеф Газпрома, недавно заявил: Мы не против, мы все сделаем».

19. Установление дымовой завесы, прикрывающей антиукраинские планы Путина, попытка дискредитации тех, кто обеспокоен путинским ультиматумом: «Путин написал, ух, страшную статью, чуть ли не ультиматум. Мол, после этого грядет нашествие Навуходоносора на украинскую землю. То есть Путин. Хочу успокоить. Этого не будет. Когда вот такие правители, как Путин, начинают заниматься эпистолярным жанром, это хорошо… Пусть пишет дальше. Что касается содержания этого творения. Давайте прекратим кричать, кто нас кинул. Не надо голосить. Не надо закатывать истерики». 20. Самое же главное в темнике Швеца – это призыв к украинцам свергнуть украинскую власть: «Ну, и, наконец, пора суспильству, общественности Украины заняться своей владой. И, наконец-то, перестать выбирать людей «по приколу». Вот какая у вас элита!… Самый страшный кидальщик украинского народа – это его элита. Украинский народ должен как-то мобилизоваться в конце концов и взять власть в свои руки… Хватит!» Нетрудно видеть, что если специалист по активным мероприятиям из андроповского института КГБ вначале занимался распространением лишь байденовской пропаганды, то затем он быстро перешел к рекламе Путина, путинских подручных, путинских действий, путинских планов против Украины. Столь крутые виражи при проведении активных мероприятий не должны слишком удивлять. Разворот пропаганды на 180 градусов в истории происходил не раз. Хорошо известно, как после многих лет антинацистской пропаганды в 1939 году от В.Молотова прозвучало: «Идеологию гитлеризма, как и всякую другую идеологическую систему, можно признавать или отрицать, это дело политических взглядов. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за «уничтожение гитлеризма», прикрываемая фальшивым флагом борьбы за «демократию»».

Суть пакта Путина – Байдена И все же наиболее важным в выступлении майора КГБ, специалиста по активным мероприятиям является точное и жесткое воспроизведение им главного тезиса из нашумевшей статьи Путина, тезиса, к которому уже привлекалось внимание на этих страницах. Это призыв к украинцам свергнуть нынешнюю власть. Столь неприкрытое и столь беззастенчивое навязывание байденским пропагандистом именно путинского тезиса означает не что иное, как то, что по вопросу Украины Путин и Байден договорились. Главное содержание пакта Путина-Байдена, де-факто заключенного в Женеве, заключается в ликвидации суверенитета и независимости Украины. Самостоятельная Украина не устраивает ни Путина, ни Байдена. Не устраивает по разным причинам. Один мечтает о «матери городов русских». Другой – о закрытии уголовного дела о коррупции. И потому и того и другого категорически не устраивает самостоятельная Украина. Главное, о чем сообщил рупор байдено-путинских активных мероприятий, – это о достигнутом в Женеве взаимопонимании о необходимости ликвидации украинской государственности.

И о их совместных действиях по свержению нынешней украинской власти.