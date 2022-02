R. Karbauskis prašo oficialių įgaliojimų derėtis su Kinija dėl santykių atkūrimo

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis prašo premjerės Ingridos Šimonytės Vyriausybės suteikti jam oficialius įgaliojimus imtis dialogo su Kinija, siekiant ištaisyti pašlijusius Lietuvos ir Pekino santykius. „Valstiečių“ lyderis teigia, kad vienintelė sąlyga, kurią turėtų įvykdyti valdantieji, – pakeisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis prašo premjerės Ingridos Šimonytės Vyriausybės suteikti jam oficialius įgaliojimus imtis dialogo su Kinija, siekiant ištaisyti pašlijusius Lietuvos ir Pekino santykius. „Valstiečių“ lyderis teigia, kad vienintelė sąlyga, kurią turėtų įvykdyti valdantieji, – pakeisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą.

„Jei iš Jūsų niekas nesugeba ar nenori, aš prašau suteikti man oficialius įgaliojimus susitarti su Kinija ir ištaisyti Jūsų klaidas. Aš sutinku prisiimti atsakomybę išspręsti konfliktą tarp Lietuvos Respublikos ir Kinijos Liaudies Respublikos derybų keliu su vienintele sąlyga, kurią turės įvykdyti Lietuvos valdžia, – pakeisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą“, – savo feisbuko paskyroje rašo R. Karbauskis.

„Jei man, kaip tiesiančiam Jums pagalbos ranką, to padaryti nebus leista, tai bus tik dar vienas įrodymas, kad valdžia toliau meluoja visuomenei ir eskaluoja konfliktą su Kinija, nors galėtų jį lengvai užbaigti“, – pažymi jis.

Politikas Eltai teigė nusprendęs į valdančiuosius kreiptis savo feisbuko paskyroje, nes, pasak jo, valdžia į jo vadovaujamos „valstiečių“ šešėlinės Vyriausybės oficialius laiškus neatrašo.

„Čia realus prašymas. Aš pasirinkau tą formą dėl to, kad ši valdžia į šešėlinės Vyriausybės raštus iš viso nereaguoja, net jų neregistruodavo. Praktiškai kito būdo, be viešinimo per feisbuką, mes nematome“, – Eltai teigė R. Karbauskis.

„Valstiečių“ lyderis pažymi apie šį savo prašymą informavęs ir Prezidentūrą.

„Jeigu man derybos pavyktų, tai tokiu atveju būtų aišku, kad jos tiesiog pavyko, mes išgelbėjome Lietuvos ekonomiką. Jeigu jos nepavyktų, tai visi akmenys papultų ne į dabartinę valdžią, o į mane“, – pažymėjo jis.

Visgi politikas pripažįsta, kad šansų, jog Vyriausybė jam suteiks įgaliojimus derėtis su Kinija, – praktiškai nėra.

„99 proc., kad valdantieji nesutiks su mano siūlymu. Bet aš, tai padaręs, tiesiog paprasčiausiai žinau, kokie bus kiti mano žingsniai. Ir tie žingsniai yra, kad atsiranda mažytis šansas, jog po mano kito žingsnio, tai yra kreipimosi (į Kiniją – ELTA) ir pasakymo, kad mūsų valdžia apsimelavusi, Kinija netaikys maksimalių sankcijų Lietuvai“, – sakė R. Karbauskis.

Šalies vadovo patarėjas Ridas Jasiulionis Eltai patvirtino, kad R. Karbauskis apie Vyriausybei pateiktą prašymą Prezidentūrą informavo.

URK pirmininkė R. Karbauskio siūlymų nesureikšmina

Savo ruožtu Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK) pirmininkė Laima Liucija Andrikienė šių R. Karbauskio pasiūlymų nesureikšmina.

„Tai – vieno piliečio asmeninė iniciatyva, ir tik taip ji gali būti vertinama“, – Eltai teigė L. L. Andrikienė.



ELTA primena, kad pastarąją savaitę R. Karbauskis pranešė, jog jo vadovaujamos „valstiečių" partijos narys Giedrius Surplys susitiko su Kinijos atstovybės Lietuvoje atstovais. Pasak politiko, G. Surplys gavo patikinimą, kad, Lietuvai pakeistus Taivaniečių atstovybės pavadinimą, Vilniaus ir Pekino santykiai pasitaisytų.

Apie „valstiečių“ užmegztus kontaktus su Kinijos valdžios atstovais patvirtino ir G. Surplys, teigdamas, kad susitikimo metu ne tik sužinojo „tikrąsias“ Pekino ir Vilniaus konflikto priežastis, bet kartu gavo ir „Lietuvos užsienio politikai naudingos informacijos“, kuria yra pasiryžęs pasidalinti, jei to paprašys suinteresuoti kolegos.

Lietuvai leidus Vilniuje veikti Taivaniečių atstovybei, paaštrėjo Vilniaus ir Pekino santykiai. Kinija teigia, kad sprendimas pavadinti atstovybę „taivaniečių“ vardu rodo Taivano mėginimus veikti kaip nepriklausomai valstybei, o tai, komunistinės valstybės atstovų įsitikinimu, prieštarauja „Vienos Kinijos“ politikai. Dėl jai neįtinkančio atstovybės pavadinimo Kinija ėmė Lietuvai taikyti ekonominio ir politinio spaudimo priemones.