R. Muelleris: generalinio prokuroro pateikta jo tyrimo dėl Rusijos aferos santrauka nepakankamai atspindi turinį

JAV specialusis tyrėjas Robertas Muelleris, anot žiniasklaidos, sukritikavo generalinio prokuroro Williamo Barro paskelbtą jo ataskaitos apie galimą Rusijos įtaką rinkimams santrauką. Laiške W. Barrui jis teigė, kad ataskaitos reziumė nepakankamai atspindi išvadų kontekstą ir turinį, rašo „Washington Post“. Tai esą sukėlė painiavą visuomenėje dėl tyrimo rezultatų kritiškų aspektų, informuoja agentūra „Reuters“.



R. Muelleris beveik dvejus metus tyrė, ar būta slaptų susitarimų tarp Rusijos ir vėliau prezidentu tapusio Donaldo Trumpo rinkimų štabo ir ar prezidentas trukdė teisingumui. D. Trumpas teigia, kad ataskaita įrodo jo nekaltumą ir kalba apie pergalę. W. Barras trečiadienį Senato Teisėsaugos komitete atsakinės į klausimus dėl Rusijos aferos.



Teisingumo departamentas patvirtino, kad po santraukos paskelbimo buvo gautas laiškas. R. Muelleris jame reiškia nusivylimą dėl „nepakankamo konteksto ir dėl to išplaukiančių žiniasklaidos publikacijų“, pirmiausiai – apie jo išvadas dėl trukdymo teisingumui, sakė atstovė. R. Muelleris ir W. Barras esą šį klausimą po to aptarė telefonu. Specialusis tyrėjas, anot atstovės, pabrėžė, kad W. Barro santrauka nebuvo nei klaidinga, nei klaidinanti.



Anot „Washington Post“, R. Muelleris laišką parašė kovo pabaigoje, kai W. Barras kovo 24-ąją paskelbė beveik 450 puslapių ataskaitos santrauką, kurią tesudarė keturi puslapiai. W. Barras joje konstatuoja, kad R. Muelleris nenustatė, jog būta bendradarbiavimo tarp D. Trumpo rinkimų štabo ir Rusijos. Be to, jis esą neradęs pakankamai įrodymų dėl prezidento trukdymo teisingumui, nors R. Muelleris šiuo klausimu D. Trumpo neišteisino. Opozicijoje esantys demokratai apkalino W. Barrą parengus santrauką D. Trumpo naudai.