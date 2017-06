Raudondvaryje ketinama steigti Kinijos kultūros centrą bei verslo atstovybę

Viena didžiausių pasaulyje arbatos gamintojų bendrovė „Yunnan Dianhong Group“ ketina steigti savo atstovybę ir Kinijos kultūros centrą Raudondvaryje. Apie tai kalbėta šios tolimos šalies atstovams apsilankius Kauno rajone. „Yunnan Dianhong Group“ viceprezidentė Vang Li (Wang Li) su patarėjais Cui Ji (Cui Yi) ir He Sin (He Xin) penkias dienas svečiavosi Kauno rajone ir domėjosi galimybėmis čia investuoti.

Kartu su Kauno rajono meru Valerijumi Makūnu buvo aptarti veiksmai, kaip žingsnis po žingsnio būtų galima įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Kinų teigimu, Lietuva yra puiki vieta, iš kurios būtų galima plėsti arbatos eksportą į ES šalis ir Baltarusiją.

Pirmiausia svečiai buvo pakviesti į Raudondvario dvarą, kurio paskutinis savininkas Benediktas Henrikas Tiškevičius buvo didelis Rytų kultūros gerbėjas. Grafas ne kartą lankėsi Kinijoje, buvo išmokęs mandarinų kalbą ir gavęs mandarino titulą. Raudondvaryje jis rengdavo arbatos gėrimo ceremonijas ir net augino mandarinus.

„Tiškevičiaus puoselėtos tradicijos byloja, kad geriausia vieta skleistis Kinijos kultūrai yra čia, Raudondvaryje“, – šypsojosi V. Makūnas. Kinijos ir Lietuvos draugystės ryšius simbolizuoja ir dvaro oranžerijoje pasodinti arbatmedžių sodinukai, atkeliavę iš Junano apskrities.

Kauno rajono mero siūlymu, pradiniame etape kinai galėtų įsteigti savo atstovybę Raudondvario menų inkubatoriuje, vėliau – planuoti Kinijos kultūros centro statybą kuriame nors laisvame sklype.

Vang Li pažadėjo jau šiemet atvežti į Raudondvarį parodą ir surengti arbatos gėrimo ceremoniją pilies Raudonojoje salėje. Kinijos atstovai norėtų populiarinti ne tik arbatos ceremoniją, bet ir tradicinę kinų mediciną, masažą, kitus savo kultūros pasiekimus. Svečius domina ir lietuvių kultūra, jie lankėsi Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.

Kitas svarbus kompanijos „Yunnan Dianhong Group“ tikslas – plėsti arbatos eksportą į Vakarus. Ypač daug arbatos Europoje suvartoja britai, lenkai, vokiečiai, jos paklausa didėja. Vang Li ir jos komanda investavimo galimybes ketvirtadienį aptarė su ūkio ministru Mindaugu Sinkevičiumi, taip pat susitiko su Kinijos ambasados atstovais.

Anot rajono mero patarėjo Edmundo Mališausko, nemažai laiko kinai praleido diskutuodami ir su Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) atstovais. Kalbėta apie tai, kad kinų verslininkams reikėtų sandėlių, kuriuose arbatą būtų galima ne tik laikyti, bet ir fasuoti. Tokiam statiniui reikėtų nemažo sklypo, be to, statybos užtruktų, todėl kinų investuotojai Lietuvoje linkę pradėti verslą kartu su partneriais.

Kompleksines paslaugas sandėliuoti ir gabenti arbatą siūlo viena didžiausių ir moderniausių logistikos bei transporto įmonių Vidurio ir Rytų Europoje „Hoptrans“. Ramučiuose įsikūrusios kompanijos vadovo Vyto Volkevičiaus teigimu, ji turi savo atstovybių daugelyje Europos šalių, taip pat ir Kinijoje (Šanchajuje). Krovininiai lėktuvai iš Šanchajaus į Kauną atkeliauja per 2-5 dienas, konteineriais – per 17-15 dienų, laivais kroviniai (per Klaipėdos uostą) atgabenami per 35-45 dienas.

Svečiai pabrėžė, kad dėl patogios geografinės padėties ir palankių sąlygų verslui Kinijos arbatos gamintojai Kauno rajoną vertina kaip strateginį partnerį, plėtojant verslą Europoje. Kinijos delegacija taip pat lankėsi metalo apdirbimo įmonėje „Novameta“.

Konkrečius sprendimus „Yunnan Dianhong Group“ vadovai ketina priimti liepą, kai į Kauno rajoną atvyks kompanijos prezidentas Vangas Tiančiuanas (Wang Tianquan).

Kompanijos „Yunnan Dianhong Group“ centrinė būstinė įsikūrusi Kinijos pietryčiuose, 45 mln. gyventojų turinčioje Junano provincijoje, garsėjančioje turistų lankomais objektais bei aukštos kokybės arbata, ypač vadinamuoju pueru. Junane veikia milžiniška arbatos perdirbimo įmonė ir Arbatos institutas, kuriame kuriamos naujos šio gėrimo rūšys.

Kauno rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį ir su netoli Šanchajaus esančia Dziašano apskritimi.

