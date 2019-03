Rusijos oligarchas Olegas Deripaska padavė į teismą JAV

Ieškinyje prieš JAV iždo departamentą, jo vadovą Steveną Mnuchiną ir Andrea Gacki, kuri atsakinga už sankcijas, nurodoma, kad O. Deripaskos grynojo turto vertė smuko 7,5 mlrd. JAV dolerių po to, kai 2018 m. balandžio 6 d. jam ir dar šešiems rusų oligarchams buvo paskelbtos sankcijos.Ieškinyje teigiama, kad „Rusal“ koncerno akcijų vertė smuko, o O. Deripaska buvo priverstas perleisti savo turimas akcijas kitiems, tam, kad „Rusal“, EN+ ir kitos bendrovės galėtų toliau užsiimti verslu.2018 m. prieš rusų milijardierių pritaikytos sankcijos nes, teigiama, kad jis yra artimas prezidento Vladimiro Putino rėmėjas, kurį anksčiau siejo verslo santykiai su Paulu Manafortu, Donaldo Trumpo prezidento rinkimų kampanijos pirmininku, kuriam dėl finansinių ir kitų nusikaltimų paskirta 7,5 m. įkalinimo bausmė.Žmonės, kuriems taikomos sankcijos, iš esmės negali dalyvauti pasaulinėje finansų sistemoje. JAV iždo departamentas veiksmų prieš V. Putinui artimus žmones ėmėsi dėl Maskvos kišimosi į Vakarų valstybių vidaus politiką.Tačiau O. Deripaska teigia tapęs „JAV politinių nesutarimų ir besitęsiančios reakcijos dėl Rusijos tariamo kišimosi į 2016 m. prezidento rinkimus“ auka. Ieškinyje sakoma, kad sankcijos buvo pritaikytos neteisėtai, remiantis dešimtmečių senumo gandais, kuriuos neva paskleidė jo konkurentai.Sausio mėnesį JAV Iždo departamentas sankcijas „Rusal“ ir dviem su ja susijusioms įmonėms atšaukė O. Deripaskai sumažinus turimų akcijų kiekį. Tačiau jam pritaikytos asmeninės sankcijos lieka galioti, dėl to kiti asmenys negali su juo užsiimti verslu.Teismo dokumentuose nurodoma, kad 2016 m. prezidento rinkimų kampanijos metu P. Manafortas ponui O. Deripaskai siūlė ataskaitas ir informaciją apie viešosios nuomonės apklausų rezultatus per prezidento rinkimus. Sakoma, kad pasiūlymai buvo perduoti per Konstantiną Kilimniką, buvusį P. Manaforto verslo partnerį, siejamą su Rusijos žvalgyba.(ELTA)