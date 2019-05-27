Slaptai.lt. 18 выпуск серии «Карабах вчера, сегодня, завтра»









У каждой страны в разные исторические периоды существует главная проблема, от решения которой зависит ее будущее. Для Азербайджана такой проблемой на протяжении всех годов независимости является агрессия Республики Армения, которая привела к оккупации территорий Нагорного Карабаха и восьми прилегающих к нему азербайджанских районов, из которых изгнано все проживающее там население.

В объединении Организация освобождения Карабаха (ООК) состоят беженцы и перемещенные лица – главные жертвы армянской агрессии, а также участники войны за Карабах.

Одним из наиболее весомых мероприятий ООК является ежегодная конференция по разнообразным проблемам Карабаха, в преддверии которой выпускается книга с докладами участников конференции. Представляется, что ни одна другая общественная организация не проводила такие масштабные мероприятия на протяжении почти 20 лет.

Только что прошла 18-я конференция (май 2019 г.) и выпущена книга серии «Карабах вчера, сегодня, завтра», посвященная 100-летию генерал-губернаторства, учрежденного правительством Азербайджанской Демократической Республики (АДР) в 1919 году для предотвращения межэтнических столкновений в этом регионе.

Вообще, по сложившейся традиции, каждая конференция посвящается значимым историческим событиям, связанных с историей Карабаха, что не препятствует публикации статей, прямо не связанных с заявленной темой. Так, конференция 2018 года была посвящена 100-летию АДР, широко отмечавшегося по всей республике. Надо отметить, что, провозглашая восстановление своей независимости в 1991 году, Азербайджанская Республика объявила себе правопреемницей АДР, тем самым отмечая историческую роль этого независимого государства в судьбах азербайджанского народа.

Среди авторов опубликованных статей не только азербайджанские ученые, общественные деятели и политики, но и представители ряда зарубежных стран (Ирана, ФРГ, Грузии, Литвы, различных регионов и городов России, Турции, Японии и т. д.) занимающиеся проблемами Карабаха. Статьи публикуются на азербайджанском, английском и русском языках.

Так, в последних двух выпусках серии «Карабах вчера, сегодня, завтра» широко представлены статьи, опубликованные на сайте www.slaptai.lt, ведущемся литовским журналистом и общественным деятелем Гинтарасом Висоцкасом. Среди них статьи самого Г. Висоцкаса, Леонаса Юршы, Ирмы Дубовичане, Иозаса Стревы.

Что касается последнего выпуска серии, здесь обращает на себе внимание публикация Али Абасова «Сумгаитские события 27-29 февраля 1988 года: анализ спустя 30 лет» на английском и азербайджанском языках. Сумгаитские события до сих пор не избавлены от «белых пятен», многие их эпизоды до наших дней находятся под грифом секретности в архивах России. Поэтому так важна проведенная автором классификация этих событий по различным сценариям, позволяющая читателю сформировать собственное мнение по этим, почти детективным событиям.

Несомненно, вызовет интерес статья профессора Абульгасана Аббасова «Карабахская проблема в контексте формирования нового мирового порядка», связывающая локальную проблему с мировым политическим процессом.

С интересным сообщением, также опубликованным в этом выпуске, выступил председатель ООК Акиф Нагы «Карабах – национальная идея азербайджанцев мира». Известно, что по всему миру проживает более 50 миллионов азербайджанцев (в Азербайджане лишь 10 млн.), что превращает этот народ в один из наиболее диаспоральных. Возможность объединить его общей национальной идеей представляется весьма удачным проектом, способствующим не только консолидации, но и решению главной проблемы Азербайджана по всему миру.

В этой связи вызовет интерес статья Джейхуна Таги «Немецкая пресса о Нагорно-карабахском конфликте», поскольку в ней представлены самые последние публикации СМИ ФРГ, в разной степени объективности разъясняющие карабахские события для немецкого читателя.

В историческом плане внимание привлечет статья доктора философии по истории Асада Гурбанлы «Некоторые неосвященные проблемы депортации азербайджанцев с их историко-этнических территории в Армянской ССР (1947 – 1953 гг.)», поскольку показывает, что этнические чистки в Армении начались задолго до начала конфликта.

В статье доктора исторических наук Фирдоуси Ахмедовой показано, что первая культурная автономия на Южном Кавказе была учреждена в Азербайджане (Карабахе) сто лет назад.

Вообще значительное большинство статей издания посвящено проблемам истории, среди которых отметим: Гюльтекин Наджафли. «Секретные указания генерала Зубова по учреждению в Карабахе армянского государства (в свете архивных документов России», Ильгар Нифталиев «Гарегин Нжде – идеолог армянского фашизма», Исмаил Муса «Косовское урегулирование: итоги и проблемы», д.ф.н. Керим Шукуров «Закавказский геополитический регион Российской империи: формирование и политика по отношению к азербайджанским землям» Мехрибан Алиева «Начало Первой мировой войны и партия «Дашнакцутюн» и др.

Много статей связано с литературными произведениями, отразившими различные аспекты карабахской проблемы.

Три статьи представляют авторов из Ирана и Турции.

Таким образом, можно отметить представительную география авторов и многообразие тем исследований в их статьях.

Необходимо отметить, что публикации серии «Карабах вчера, сегодня, завтра» пользуются успехом не только у общественности страны, но и в среде азербайджанских ученых самого широкого профиля.

slaptai.lt

2019.05.28; 07:00

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