Šri Lankos pareigūnai sulaikė vyrą su 6,5 kilogramo sprogmenų

Šeštadienį Šri Lankos pareigūnai Trinkomalio mieste sulaikė vyrą, turėjusį maždaug 6,5 kilogramo sprogmenų. Tai pranešė televizijos kanalas „News 1st“, remdamasis šalies karinių jūrų pajėgų atstovu.



Kanalo žiniomis, per kratas saugumo pajėgos aptiko pas įtariamąjį 51 lazdelę gelignito (kiekviena – po maždaug 130 gramų), 8 metrus dagčio ir 215 detonatorių. Įtariamasis, jo motociklas ir sprogmenys perduoti policijai.



Balandžio 21 d. Šri Lankoje buvo įvykdyta didžiausia šalies istorijoje serija teroro aktų. Kolombe, Negombe ir Batikaloje iš viso nugriaudėjo aštuoni sprogimai, daugiausia – katalikų bažnyčiose per Velykų pamaldas ir viešbučiuose. Buvo pranešta apie 359 aukas, bet vėliau paaiškėjo, kad medikai per klaidą padidino jų skaičių.

Naujausiais duomenimis, teroro aktai pareikalavo maždaug 250 žmonių gyvybių. Sulaikyta apie 100 įtariamųjų.