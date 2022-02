Stabdomas paramos rinkimas daiktais ir rūbais

Lietuvos Raudonasis Kryžius skelbia, kad vos per vieną dieną didžiuosiuose miestuose surinkus daugiau nei 30 vilkikų reikalingų daiktų ir rūbų, rinkimas kitomis dienomis yra atšaukiamas. Lietuvos Raudonasis Kryžius skelbia, kad vos per vieną dieną didžiuosiuose miestuose surinkus daugiau nei 30 vilkikų reikalingų daiktų ir rūbų, rinkimas kitomis dienomis yra atšaukiamas.

„Dėkojame šalies gyventojams už vienybę ir solidarumą su Ukrainos žmonėmis. Siunčiame stiprią žinią broliams ir sesėms Ukrainoje – Lietuvos žmonės visada palaikė ir palaikys ukrainiečius, tiek kiek galės ir reikės“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Dar net neprasidėjus rinkimo valandoms, didžiuosiuose miestuose drabužių ir daiktų rinkimo taškuose pradėjo būriuotis žmonės, nešini maišais, pilnais reikalingos paramos. Netrukus ėmė formuotis eilės, žmonės be perstojo plūdo atiduoti surinktą paramą. Į kvietimą aukoti daiktus ir rūbus lietuviai reagavo ypač aktyviai ir noriai dovanojo reikalingą paramą. Per vieną dieną buvo surinkta daugiau drabužių ir daiktų, nei buvo planuota surinkti per visas tris dienas, teigia Raudonasis Kryžius.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė Kristina Meidė sako, kad tokio didelio žmonių aktyvumo – nesitikėjo.

„Per pastaruosius metus užklupusios migrantų ir pandemijos krizės parodė, kad lietuviai yra labai vieninga tauta, tikėjomės, kad visi noriai aukos reikalingus daiktus ir rūbus, tačiau šitokio aktyvumo per vieną dieną tikrai nesitikėjome. Žmonės ne tik atnešė savo surinktus daiktus, drabužius, bet taip pat ir padėjo viską rūšiuoti. Esame labai dėkingi ir didžiuojamės tokia gausa žmonių, prisidėjusių prie paramos rinkimo ir taip pat nuoširdžiai dėkojame savanoriams bei darbuotojams, koordinavusiems visą procesą“, – sakė ji.

Visų, kurie jau surinko drabužius bei daiktus ir planavo juos atvežti kitomis rinkimo dienomis, prašoma paramą palaikyti, nes jos dar gali prireikti. Piliečių prašoma aktyviai sekti informaciją ir prireikus – pasidalinti surinktais daiktais ir drabužiais.