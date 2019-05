Ukrainos vyriausybė rusiškus pasus Donbaso gyventojams pripažįsta negaliojančiais

Ukrainos ministrų kabinetas trečiadienio posėdyje pripažins negaliojančiais pasus, kuriuos Rusijos Federacija išdavinės Donbaso gyventojams, pareiškė Ukrainos premjeras Volodymyras Groismanas. Į tai Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sureagavo pareikšdamas, kad Kremlius toliau išdavinės pasus, nepriklausomai nuo Kijevo sprendimų.



„Šiandien (trečiadienį) priimsime sprendimą dėl to, kad Ukrainos piliečiams mūsų teritorijoje, nepriklausomos Ukrainos valstybės teritorijoje, pažeidžiant visas tarptautines normas išduoti pasai būtų pripažinti neteisėtais“, – Vyriausybės posėdyje sakė V. Groismanas, kurį cituoja Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.



Pasak premjero, Donbaso gyventojams išduoti rusiški pasai bus pripažinti negaliojančiais Ukrainos teritorijoje, su jais taip pat nebus galima kirsti Ukrainos sienos. Be to, pažymėjo V. Groismanas, Ukraina kreipsis į kitas šalis su prašymu imtis tokio pat žingsnio ir nepripažinti Rusijos išduotų pasų Donbaso gyventojams.



„Kad šie „feikiniai“ pasai, išduodami pažeidžiant visas tarptautines normas, būtų pripažinti negaliojančiais kertant kitų šalių sienas“, – aiškino Ukrainos premjeras.



Tuo tarpu D. Peskovas, komentuodamas Ukrainos vyriausybės sprendimą, tikino, kad pasai Donbaso gyventojams ir toliau bus išduodami.



„Kokia gi gali būti Kremliaus reakcija? Kremlius toliau išdavinės pasus tiems piliečiams, kurie to panorės, ir kuriems taikomas prezidento (V. Putino) įsakas“, – sakė D. Peskovas.



Rusijos prezidentas V. Putinas balandžio pabaigoje pasirašė įsaką, kuris suteikia galimybę Ukrainos separatistinėse rytinėse teritorijose, Donbaso regione gyvenantiems žmonėms gauti Rusijos pilietybę pagal supaprastintą procedūrą. Vadinamosiose Donecko ir Luhansko liaudies respublikose gyvenantys žmonės turės teisę gauti Rusijos pasą per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo.



Tokį žingsnį Maskva žengė po to, kai naujuoju Ukrainos prezidentu buvo išrinktas komikas ir politikos naujokas Volodymyras Zelenskis. JAV, Vokietija, Prancūzija ir ES užsienio politikos įgaliotinė Federica Mogherini griežtai sukritikavo Maskvos sprendimą.