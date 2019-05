Vienas iš didžiausių JAV bankų „Morgan Stanley“ nutraukia veiklą Rusijoje

Jungtinių Valstijų investicinis bankas „Morgan Stanley“ kitų metų pradžioje pateiks formalią paraišką Rusijos centriniam bankui dėl bankinių operacijų veiklos nutraukimo, sakoma „Morgan Stanley“ Rusijos padalinio metinėje finansų ataskaitoje. Tokio žingsnio priežastimi nurodomos tarptautinės bendruomenės 2014-aisiais įvestos sankcijos Rusijai.



Pagal valdomą turtą, siekiantį 850 mlrd. dolerių, šeštas didžiausias JAV bankas taip pat atsisakys ir finansų brokerio bei depozito banko licencijų. Bendrovė nuo 2020-ųjų Rusijoje teiks tik konsultavimo paslaugas, kurioms nereikia centrinio banko licencijos, skelbia „Reuters“.



Pasak „Morgan Stanley“, 2014 m. Rusijai įvestos sankcijos apsunkino šalies verslo prieigą prie tarptautinių kapitalo rinkų. Banko padalinys taip pat nurodė, kad Rusijos įstatymai, reglamentuojantys verslo padėtį šalyje, gali greitai pasikeisti, taip pat įmanomos „nevienareikšmiškos jų interpretacijos“. Taip pat teigiama, kad Rusijos ekonominės situacijos pokyčiai gali reikšmingai paveikti „Morgan Stanley“ veiklą ateityje.



„Ekonomikos pokyčių poveikis banko finansų rezultatams ateityje gali būti reikšmingas“, – teigiama „Morgan Stanley“ Rusijos padalinio ataskaitoje.



„Morgan Stanley“ nėra pirmas didelis užsienio bankas, pastaruoju metu nutraukiantis veiklą Rusijoje. 2015 m. iš šalies išėjo „Royal Bank of Scotland“, o 2016-aisiais – „Barclays“. Be to, „Deutsche Bank“ ir „Credit Suisse“ gerokai sumažino veiklos apimtis Rusijoje.



Apie „Morgan Stanley“ planus pasitraukti iš Rusijos bankų sistemos žiniasklaidai rašė jau pernai gruodį. Skelbta, kad bendrovė planuoja perkelti dalį savo personalo iš Maskvos į Londoną.



„Morgan Stanley“ bankinę licenciją Rusijoje gavo 2005-aisiais. JAV bankas Rusijoje atliko valiutos keitimo operacijas, vykdė veiklą valiutos ir vertybinių popierių rinkose, teikė klientams investicijų paslaugas, kaip pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO), bei padėjo verslui sujungti bendroves.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.05.08; 09:00

