URM: lengvieji automobiliai iš Vokietijos per Lenkiją vykti negalės

Užsienio reikalų ministerija praneša, kad Vokietijos-Lenkijos pasienyje, netoli Frankfurto prie Oderio miesto, laukiantys piliečiai į Lietuvą vis dėlto negalės parvykti lengvaisiais automobiliais.

„Lengvieji automobiliai per Lenkiją vykti negalės. Automobiliai turi vykti į Frankfurto prie Oderio centrinę geležinkelio stotį. Visi automobilių keleiviai (išskyrus vairuotoją) turi išlipti stotyje, kur jų nuo kovo 17 dienos, 7.30 val. ryto Vokietijos laiku, lauks specialus traukinys (650 vietų). Traukinys iš Frankfurto prie Oderio centrinės geležinkelio stoties (Main Station) vyks į Kauną. Prioritetas bus teikiamas vaikams ir šeimoms. Traukiniuose nebus maitinimo, todėl prašoma iš anksto pasirūpinti maistu. Traukinys važiuos per Lenkiją be sustojimų“, – teigiama pranešime.

Lengvieji automobiliai (be keleivių) turi atvykti į Zasnico jūrų uostą iki kovo 17 dienos 13 val. Vokietijos laiku, kur jie bus plukdomi keltu į Klaipėdą (250 vietų automobiliams +250 vietų vairuotojams) (keleiviai turi likti Frankfurto prie Oderio centrinėje geležinkelio stotyje). Kelto išvykimas planuojamas tarp 15-18 val., kovo 17 dieną. Kelionės trukmė – 18 valandų.

Per Lenkiją organizuotu konvojumi praleidžiami autobusai ir mikroautobusai – sienos kirtimas numatytas Šviecko pasienio punkte.

Planuojama praleisti 6 konvojus. Kelionės metu galimi 2-3 sustojimai apsirūpinti maistu ir degalais. Visiems kertantiems sieną bus vykdoma medicininė patikra. Į Lenkijos teritoriją bus įleidžiami tik asmenys, neturintys aiškių ligos simptomų.

Informacijos šaltinis – ELTA

2020.03.17; 01:00

