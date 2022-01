Užsienio reikalų komiteto pirmininke išrinko L. Andrikienę

Konservatoriai apsisprendė, kas Seimo Užsienio reikalų komitete (URK) galėtų pakeisti iš pirmininko pareigų frakcijos reikalavimu atsistatydinusį Žygimantą Pavilionį. Konservatoriai apsisprendė, kas Seimo Užsienio reikalų komitete (URK) galėtų pakeisti iš pirmininko pareigų frakcijos reikalavimu atsistatydinusį Žygimantą Pavilionį.

Po slapto balsavimo Seimo konservatoriai nusprendė naująja URK vadove išrinkti Laimą Liuciją Andrikienę.

„Iš pirmojo turo, surinkusi daugiau nei pusę balsų, laimėjo Laima Liucija Andrikienė“, – žurnalistams Seime teigė apie partijos sprendimą pranešusi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

„Tikimės komandinio ir konstruktyvaus darbo. Tai turbūt yra pagrindinis dalykas kalbant apie stabilumą, kurio reikia užsienio politikos klausimais“, – pažymėjo politikė.

Po įvykusio balsavimo išrinkta L. Andrikienė teigė, kad pagrindinis jos, kaip Užsienio reikalų komiteto pirmininkės, tikslas bus siųsti vieningą ir suderintą Lietuvos užsienio politikos žinią.

„Ko aš iki šiol pasigedau pastaruoju metu, tai, kad Lietuva siųstų vieną žinią. Ne kelias žinias užsienio politikos tema, bet, kad toji žinia būtų viena, aptarta, suderinta, tai to ir linkiu ir Užsienio reikalų komitetui, ir sau pačiai“, – kalbėjo L. Andrikienė.

L. Andrikienė pabrėžė, kad formuoti užsienio politiką viena neketinanti, nes tik vieningas darbas kartu su kitais komiteto nariais gali duoti vaisių.

„Aš jau pasakiau savo kolegoms iš frakcijos, kad neįsivaizduoju darbo viena. Aš viena nesėdėsiu ir nekursiu užsienio politikos. Tai yra bendras darbas, bendros pastangos, nes tik toks darbas duoda vaisių“, – pridūrė L. Andrikienė.

Antradienio rytą, prieš prasidedant rytiniam Seimo posėdžiui, TS-LKD frakcijos seniūnė pranešė, kad yra svarstomos trys kandidatūros: Audroniaus Ažubalio, L. L. Andrikienės ir Emanuelio Zingerio.

ELTA primena, kad Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Ž. Pavilionis praėjusį pirmadienį priėmė sprendimą trauktis iš einamų pareigų. Politikas apie atsistatydinimą paskelbė to pareikalavus konservatorių frakcijai.

Pastaruoju metu Ž. Pavilionis iš kolegų kritikos susilaukė dėl užimtos aštrios laikysenos Prezidentūros atžvilgiu. Tai pro akis nepraslydo partijos kolegoms, kurie frakcijoje ėmė kelti klausimą dėl tolesnio Užsienio reikalų komiteto pirmininko likimo šiose pareigose.

Be to, Ž. Pavilionis kritikos susilaukė ir iš premjerės Ingridos Šimonytės po išsakytų komentarų po to, kai, gruodžio 8 d. įsigaliojus JAV sankcijoms „Belaruskalij“, trąšos per Lietuvą ir toliau buvo gabenamos. Vyriausybės vadovė pažymėjo, kad Ž. Pavilionio kategoriški pareiškimai neleidžia manyti, kad ji turi jo pasitikėjimą.