B Литве – новая книга др. Альгимантаса Бучиса на русском языке «Дело о запретном королевстве»









B Литве издана новая книга др. Альгимантаса Бучиса на русском языке «Дело о запретном королевстве» (перевод с литовского яз. Георгия Ефремова; 2020, 428 стр.). Российские читатели получают возможность познакомиться со специально сокращенной версией литовской книги А.Бучиса «Литовские короли и Королевство Литва де-факто и де-юре в средневековой Европе. Литературоведческий анализ исторических источников и историографии»; 569 стр.), которая в Литве уже издана трижды (2018; исправленное и дополненное изд. – 2019; 2020 г.г.).

О чем книга?

В книге доктора гуманитарных наук Альгимантаса Бучиса впервые предпринимается литературоведческий анализ исторических титулов правителей Литвы (до начала XV века). Результаты проведённого исследования подрывают застарелый миф о единственном литовском короле Миндовге и его королевстве, просуществовавшем всего лишь десятилетие (1253–1263). Выводы учёного подкреплены анализом разноязычных (на латыни, старонемецком, английском, русском, польском и др. языках) письменных источников (до XV века). Сравнительный литературоведческий анализ письменных источников и их позднейших историографических интерпретаций позволяет констатировать парадоксальную ситуацию: именование литовского государства и титулы его руководителей, наличествующие в исторических источниках – «королевство» (regnum) и «король» (rex) – определённо противоречат издавна привычным для литовской историографии традиционным терминам «княжество» (ducatus) и «князь» (dux).

Название Magnus Ducatus Lituaniae (Великое княжество Литовское) было провозглашено и узаконено лишь в 1413 году. Именно тогда двое внука короля Гедимина (~1275–1341) – Ягайло (1352–1434) и Витовт (1350–1430) – официально, по Городельскому договору, нарекли державу как Magnus Ducatus Lituaniae. Многовековые усилия позднейших историков задним числом утвердить титул «Великое княжество» (Magnus Ducatus) для именования литовской королевства (лат. Regnum Litwanorum; стар. франц. le royaumede Letau и т.п.), существовавшего до начала XV века, были и остаются сомнительным анахронизмом. С опорой на сведения, содержащиеся в исторических источниках, в книге реконструируется двойственная система легитимации королевской власти в древней Литве: 1) в соответсвии с широко известной католической юрисдикцией Святого Престола о признании королевского титула по велению Папы Римского (nader Christenwyse), и более древняя 2)система дохристианского обычного права (nachderheidenorden), засвидетельствованной в немецких и англосаксонских источниках XIII века. Исследование не ограничивается примерами и традициями только Восточной Европы, в обоснование выводов включён обзорный очерк средневековых монархических систем Западной и Северной Европы, и т. н. региона Circum Baltica (англ. the Circum–Balticarea).

Соотнесение королевских титулов древних литовских государей и статуса самой литовской державы до XV века отвечает de jure и de facto международным статусам высочайшей государственной власти во всех независимых монархиях средневековой Европы. Королевские титулы независимых литовских монархов, зафиксированные и первичных письменных источниках Западной и Северной Европы, соответствуют титулам суверенных правителей по международным паритетам высочайшей государственной власти в Средневековой Европе.

На обложке русской книги читателям представлено несколько отзывов о книге из критических статей, опубликованных о литовской книге в печати Литвы:

В монографии д-ра А. Бучиса фундаментально аргументирован вывод: руководители древней литовской державы, помимо Миндовга [единственного католического короля], обладали титулами языческих королей, и так их титуловали западные соседи и Римские папы. Источники (это 113 документов, переведённых на литовский c латышского, английского, немецкого, польского и других языков) доказывают достоверность королевских титулов. Самым требовательным или нелицеприятным образом оценивая монографию д-ра А. Бучиса, мы должны неминуемо и со всей ответственностью констатировать: состоялось впечатляющее историческое исследование древней Литвы

(Mokslo Lietuva [Научная Литва], 2020 nr.1).

Книгу можно назвать ещё и своеобразной хрестоматией, ибо в ней присутствует особенно много цитат , а не только ссылок на разноязычные древние грамоты (так любимые нашими историками). Поэтому оппонентам придётся спорить не с автором книги, но с текстами летописей, официальных документов и дипломатичческих посланий.

(Kultūros barai [Вехи культуры], 2019 nr.5).

Автор книги опирается не только на древние исторические источники − хроники, летописи, тексты общепризнанных авторов средневековья, он выводит на свою орбиту и современных исследователей древней Литвы − историков, археологов, мифологов, языковедов. Трудно сказать, какое влияние окажет эта работа на традиционную литовскую историографию – старшее поколение учёных часто морщит лоб, покачивает головой, цепляется за «традицию», но оно уже понемногу отступает; для более молодого поколения историков и литературоведов (и не только для них, вообще для интеллектуалов) эта книга может стать краеугольным камнем современного мышления, новым евангелием, вехой для будущих работ.

(Naujoji Romuva [Новая Ромува] , 2019 nr.3)

Slaptai.lt

2020.06.07; 22:00

print