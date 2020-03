Viešajai tvarkai Klaipėdoje užtikrinti į pagalbą pasitelks pasieniečius ir šaulius

Viešajai tvarkai palaikyti savaitgaliui bus sutelktos didelės pareigūnų pajėgos, sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Jo teigimu, policijai padės pasieniečiai ir šauliai. Viešajai tvarkai palaikyti savaitgaliui bus sutelktos didelės pareigūnų pajėgos, sako Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Jo teigimu, policijai padės pasieniečiai ir šauliai.

Penktadienį meras sakė, kad viešbučiuose uostamiestyje yra 118 karantinuojamų žmonių.

„Kalbant apie viešbučius ir tose patalpose esančius piliečius, šiandien yra 118 ten esančių žmonių. (…) Tikėtina, kad vakarop arba į vėlyvą popietę dar 20-30 sumažės šis skaičius“, – žurnalistams sakė meras.

Jis tikino, kad žmonėms, esantiems viešbučiuose, yra užtikrintas maitinimas.

„Kiek esu informuotas, incidentų, tokių rimtų, kuriems reikėtų policijos įsikišimų, nebuvo, tikiuosi, kad ir nebus“, – viliasi V. Grubliauskas.

Pasak jo, savaitgalį viešajai tvarkai palaikyti bus sutelkiamos didelės pareigūnų pajėgos.

„Kalbant apie savaitgalį, galiu informuoti, kad Klaipėdoje bus sutelktos didelės pajėgos pareigūnų iš įvairių institucijų. Papildys Klaipėdos apskrities policijos komisariato gretas pasieniečiai, Viešosios saugumo tarnybos pareigūnai iš Vilniaus, taip pat šaulių atstovai. Tai bus pirmiausia daroma tam, kad būtų užtikrintas tvarkos laikymasis parkuose, viešose erdvėse, pajūryje ir jo prieigose“, – Klaipėdoje sakė V. Grubliauskas.

„Galiu pasakyti, kad gaunama nemažai signalų dėl saviizoliacijos režimo pažeidimų“, – pridūrė jis.

Visgi jis pridūrė, kad policija ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras į juos reaguoja operatyviai.

„Drastiškų sulaikymų, baudų nebuvo, bet dėmesys viešajai tvarkai didės“, – teigė jis.

Šalyje paskelbus karantiną, viešojo transporto apimtys buvo sumažintos 3 kartus, o per šį laikotarpį keleivių skaičius sumažėjo 5 kartais, sakė Klaipėdos meras.

„Kitą savaitę bus svarstomas viešojo transporto srautų mažinimas“, – pridūrė jis.

Taip pat, kaip teigė V. Grubliauskas, bus svarstomas sprendimas dėl patekimo ir išvykimo iš Klaipėdos, ribojimo.

Meras sakė, kad Klaipėdos universitetinė ligoninės (KUL) nebespėja atlikti tyrimų.

„Dabar problema nebėra surinkti mėginius, tam dirba keturios brigados, (…) tačiau tampa problema dėl jų tyrimų. Laikyti jų negalima, (…) KUL su savo pajėgumais tyrimų atlikti nebespėja, (…) vakar su ministru ir premjero patarėja sutarėme, kad tam būtų išnaudotas Šiaulių ligoninės potencialas“, – sakė Klaipėdos meras.

Be to, uostamiesčio meras sakė tikįs kitą savaitę gauti aparatą, kuris padėtų paimti 1000 mėginių per parą.

Informacijos šaltinis – ELTA

2020.03.27; 14:27

