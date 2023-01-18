Гинтарас Висоцкас. В чем разница между сообщениями пресс-служб Г. Науседы и И. Алиева

Внимательные читатели портала slaptai.lt заметили, что 18 января мы опубликовали новость о встрече президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосе. Напомним, как подавалась эта новость на официальном интернет-портале Президента ЛР lrp.lt. Публикуем без сокращений:

«Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, участвующий во Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии, провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в ходе которой обсуждались многосторонние и двусторонние отношения и ситуация с безопасностью в регионе.

Гитанас Науседа особо отметил важность сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном и подчеркнул, что новое соглашение между ЕС и Азербайджаном остается приоритетом.

«Мы надеемся, что переговоры будут завершены в ближайшее время. Это соглашение имеет большое значение для развития экономических отношений между ЕС и Азербайджаном и для поддержки стремления правительства Азербайджана к диверсификации экономики страны», – сказал президент. Он также приветствовал соглашение между ЕС и Азербайджаном по импорту газа и подчеркнул важность Азербайджана в диверсификации поставок газа в Евросоюз и отказа от импорта российских энергоресурсов.

На встрече президенты Литвы и Азербайджана обсудили также ситуацию с безопасностью в Кавказском регионе и возможности мирного урегулирования конфликтов.

Глава Литвы пригласил Президента Азербайджана вместе с бизнес-делегацией посетить Вильнюс с ответным визитом. Во время визита Президента Литвы в Баку в 2022 году состоялся Азербайджано-литовский бизнес-форум, на котором представители академических и деловых кругов обеих стран подписали семь меморандумов о более тесном сотрудничестве в области торговли, технологий, цифровизации, транспорта и логистики, инновации, малого и среднего бизнеса».

У меня возник вопрос, является ли литовский отчет объективным и подробным, и чтобы ответить на него, я решил ознакомиться с сообщениями пресс-службы президента Азербайджана о встрече Г. Науседы и И. Алиева в Давосе в азербайджанских изданиях.

В азербайджанской версии я нашел информацию, которую не нашел в публично распространенном тексте пресс-службы Г. Науседы. Вот чего мне не хватило в литовской версии:

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о региональных вопросах, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и переговорном процессе по мирному договору, а также событиях, происходящих на дороге Лачин – Ханкенди на территории Азербайджана.

Глава государства заявил, что Армения занимается манипулированием событиями на Лачинской дороге с целью ввести в заблуждение международное сообщество и на основе ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта. Президент Ильхам Алиев отметил, что дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов гражданского назначения, а кроме того, обеспечивается свободное движение гуманитарных грузов по линии Международного комитета Красного Креста.

Ильхам Алиев отметил, что до сих пор продолжается незаконный вывоз полезных ископаемых с территорий Азербайджана, временно контролируемых «российскими миротворцами». Там, где хозяйничают «российские миротворцы», имеются криминальные группировки, которые нужно как можно скорее оттуда убрать.

Президент И. Алиев также обратил внимание на то, что армянская сторона уже более двух лет использует Лачинскую дорогу в военных целях: по ней перевозили боевые мины различного калибра, артиллерийские снаряды и солдат».

На мой взгляд, эта информация, которую я только что процитировал, очень важна. Если мы заботимся об объективности, то ее надо было включить в официальное сообщение, подготовленное сотрудниками группы по коммуникациям президента Г. Науседы. Однако они ограничились одним нейтральным предложением, которое ни о чем не говорит:

«На встрече президенты Литвы и Азербайджана также обсудили ситуацию с безопасностью в Кавказском регионе и возможности мирного урегулирования конфликтов».

Похоже, у нас есть еще одно доказательство того, насколько Литва тенденциозна в оценке трений между Арменией и Азербайджаном. Мы до сих пор следим за тем, чтобы в наше публичное пространство не попало ни одно неблагоприятное для Армении слово. Мы настолько тенденциозны, что скрываем даже то, что президент Азербайджана открыто заявил президенту Литвы на международном мероприятии во время публичной, официальной встречи.

2023.01.19; 00:30