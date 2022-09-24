Намик Алиев. Опять – Сукиасян

После провокационных статей проектного координатора Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Республике Армения некоего Нарека Сукиасяна и руководителя представительство Фонда им. Фридриха Эберта на Южном Кавказе Феликс Хетт (Felix Hett), опубликованных „IPJ–jurnal”-е Фонда (соответственно „Удары по ахиллесовой пяте” 18 ноября 2021 года и «Расколотый Кавказ. Война России против Украины потрясла Азербайджан, Армению и Грузию, но не изменила их пути развития»14 март 2022 года) и последовавшими за ними моими ответами на сайте blacksea-caspia.eu (К статье Сукиасяна в IPJ-journal (разоблачаем ложь) | BLACKSEA CASPIA (blacksea-caspia.eu) и Фонд Фридриха Эберта на службе Республики Армения (или армянской диаспоры) | BLACKSEA CASPIA (blacksea-caspia.eu)), фонд на полгода перестал заниматься провокациями, и казалось, что из ответов были сделаны выводы.

Однако, 14 сентября фонд им. Фридриха Эберта вновь взялся за старое и опубликовал ангажированную статью все того же Нарека Сукиасяна под названием «Беспрецедентная эскалация» (Новая эскалация между Азербайджаном и Арменией – Внешняя политика и безопасность | IPG Journal (ipg-journal.io)). Ею была продолжена предвзятая необъективная политика фонда, предоставляющая трибуну одной стороне и содержащая у себя на службе лиц, не признающих международное право и объективную истину. Не будем голословными и в очередной раз покажем насколько фонд им. Фридриха Эберта зашел далеко в служении интересам Республики Армения на Южном Кавказе.

В ноябре 2020 года в ходе 44-дневной Карабахской войны Азербайджан освободил находившиеся на протяжении 30 лет под оккупацией Республики Армения свои признанные мировым сообществом и ООН территории. При этом освобождение оккупированных территорий осуществлялось современным высокоточным оружием, поэтому гражданская инфраструктура и мирное население на территориях Азербайджана, где проживают граждане Азербайджана армянской национальности не пострадали.

В противовес этому Республика Армения наносила удары баллистическим оружием со своей территории по мирным азербайджанским городам, находящимся за сотни километров от линии фронта. Имелись многочисленные жертвы со стороны мирного азербайджанского населения. Республика Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права. Найти подтверждения тому несложно: все интернет ресурсы полны подтвержденными фото- и видеоматериалами. Эти факты подтверждены также и правозащитными неправительственными организациями.

Почему-то мы не найдем обо всем этом абсолютно ничего на сайте „IPJ–jurnal” Фонда им. Фридриха Эберта? Неплохо было бы, чтобы фонд внес ясность в этот вопрос. Иначе у него следует спросить, а чем же он занимается на Южном Кавказе?

Проиграв войну, поняв, что Республике Армения придется освобождать оккупированные территории, а помимо этого, понимая право Азербайджана добить в соответствии с международным правом армянскую военную машину (вооруженные силы агрессора) на армянской территории, в ночь с 9 на 10 ноября Никола Пашинян подписал вместе с лидерами Азербайджана и России Трехстороннее заявление, чем спас себя от полного разгрома. Азербайджан пошел на это из гуманных соображений, во избежание лишних человеческих жертв, хотя находился в 5 километрах от Ханкенди (Степанакерта, как его называли в советское время в честь большевика-комиссара и террориста Степана Шаумяна). Трехстороннее заявление по сути является дорожной картой к миру на Южном Кавказе.

После войны обнаружилось, что вся территория, оккупированная Республикой Армения и откуда была изгнано все азербайджанское население, была полностью разрушена, разграблена и заминирована. Не заминированной оставалась территория, где проживали этнические армяне. Азербайджанские города и села, расположенные на территории, равной площади современного Ливана, были стерты с лица земли, а культурное, духовное, религиозное и историческое наследие этого азербайджанского региона беззастенчиво уничтожено или серьезно повреждено за тридцать лет оккупации.

Ложь тех, кто покровительствовал Республике Армения в агрессии, держала три десятилетия в оккупации азербайджанские территории, привела к их тотальному разрушению. Теперь эта ложь направлена на недопущение мирного процесса, мирного договора, определения границы.

Азербайджан начал работы по разминированию и масштабному восстановлению этих территорий. Азербайджанские инженерно-фортификационные подразделения до последнего времени на освобожденных территориях обнаружили и уничтожили в общей сложности 7 559 противопехотных, 2 348 противотанковых мин и 10 052 неразорвавшихся боеприпаса, установленных Вооруженными силами Республики Армения. При этом наша страна предоставила всем возможность ознакомиться с варварством и преступлениями совершенными оккупантами. Многочисленные визиты на освобожденные территории дипломатов, представителей международных СМИ, политических и государственных деятелей, информация о них в мировых СМИ – все это свидетельствует о совершенных армянской стороной преступлениях. Интересно, почему Фонд не консультировался по этим вопросам с сотрудниками посольства Германии в Баку (которые посещали эти территории), если сам не знал, что имеет место в самой большой стране Южного Кавказа, где Фонд работает?

Восстанавливая эти территории, Азербайджан создает в Карабахе социальную инфраструктуру (прокладываются современные дороги, строятся электростанции, закладываются предприятия, осуществляются аграрные работы и т.д.), населенные пункты с использованием современных цифровых технологий в лучших трендах урбанистики (строятся умные деревни и города). Заканчивается строительство второго международного аэропорта, открытие которого намечено на октябрь. Короче говоря, вкладываются колоссальные средства в восстановление региона, разрушенного армянами.

Кроме того, Азербайджан выполнил все условия Трехстороннего заявления, в том числе обеспечение беспрепятственного функционирования Лачынского коридора, обеспечивающего коммуникацию Республики Армения с азербайджанской территорией компактного проживания армян, являющейся зоной ответственности Российского миротворческого контингента. Россия взяла на себя обеспечение безопасности армян в Карабахском регионе в соответствии с вышеназванным заявлением.

В противовес этому Республика Армения не выполнила своих обязательств по Трехстороннему заявлению: не выведены с территории Карабаха армянские вооруженные силы и не обеспечено транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Не очень хочется повторять бред Сукиасяна в статье, но приведу лишь одну цитату: «бескомпромиссные требования Азербайджана находятся далеко за пределами «красных линий» Армении, а именно: полный отказ от гарантий безопасности армян в Карабахе (не говоря уже об их статусе), разоружение армянских местных сил в Карабахе и предоставление суверенных коридоров к своему эксклаву Нахичевань через территорию Армении (фактически прямое сухопутное сообщение с Турцией)». Но ведь это обязательства, которые Республика Армения взяла на себя в п. п. 4 и 9 Трехстороннего заявления! Армяне в Карабахе – граждане Азербайджана, и безопасность им гарантируется государством так же, как и всем другим гражданам, так же, как и всем другим 30-40 тысячам армян проживающим на других территориях Азербайджана. Для этого нет необходимости оставлять на территории Азербайджана оккупационные войска, которые Азербайджан не уничтожил из гуманных соображений, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Азербайджан предложил Республике Армения заключить мирный договор на основе пяти принципов, закрепленных в Уставе ООН и в Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ 1975 года, а также осуществить делимитацию и демаркацию границы. Это четкий путь к миру. Однако все эти инициативы Азербайджана блокируются лживыми обещаниями, не подкрепляются конкретными шагами и не реализуются.

Мне хотелось бы спросить у Фонда, который занимается (как становится очевидным) на Южном Кавказе не только гуманитарными вопросами, почему его не заинтересовал вопрос бойкотирования Республикой Армения дорожной карты мира – Трехстороннего заявления? Ведь, что может быть более гуманного, чем способствовать мирному процессу в регионе, измученном войной?

Достаточно долгое предисловие к ответу связано с необходимостью понимания читателем всей степени безнравственности ангажированной позиции Фонда им. Фридриха Эберта. Перейдем к тому, что происходило.

После четвертой встречи в Брюсселе Председателя Евросовета Шарля Мишеля, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна 31 августа 2022 г. Н.Пашинян в очередной раз оказался в цуцванговой ситуации: между обещаниями данными посредникам и поддерживаемым определенными силами в России кланом Кочаряна и Саргсяна. В результате он публично отказался от договоренностей, достигнутых на этой встрече.

Несмотря на все это, Азербайджан в знак доброй воли передает армянской стороне пятерых армянских военнослужащих, задержанных на азербайджанской территории уже после 44-дневной войны.

В этот же период, с момента возвращения Пашиняна в Иреван активизируются имевшие место регулярные обстрелы ВС Республики Армения территории Азербайджана, в особенности Кяльбаджарского, Лачынского, Дашкесанского и некоторых других районов. Главной целью регулярных обстрелов армянами азербайджанских позиций в указанных направлениях в последнее время является затягивание подписания мирного соглашения, а также препятствовать крупномасштабным восстановительно-строительным работам на освобожденных от оккупации территориях.

Еще один вопрос к Фонду: станет ли Азербайджан провоцировать артиллерийские обстрелы с армянской стороны, после стольких инвестиционных вложений в освобожденные и приграничные территории? Станет ли он стремиться к продолжению войны и при этом вкладывать ресурсы в территории, которые станут полем боевых действий? Ответ ясен.

Диверсионные группы ВС Республики Армения ночью 12 сентября заминировали пути снабжения подразделений ВС Азербайджана и территории между позициями. В ночь с 12 на 13 сентября подразделения вооруженных сил Республики Армения обстреляли позиции Азербайджанской армии, 80 азербайджанских солдат и офицеров были убиты, 282 – ранены, нанесен ущерб военной инфраструктуре. Контрдействия Азербайджанской армии 13-14 сентября уничтожили военную инфраструктуру, позиции вооруженных сил Республики Армения от которых исходила угроза приграничным регионам Азербайджана.

Предпринятые азербайджанской стороной ответные меры направлены на обеспечение безопасности подразделений ВС Азербайджана, а также гражданских лиц, привлеченных к восстановительно-строительным работам на освобожденных территориях. Была подавлена армянская система противовоздушной обороны, выведены из строя средства радиоэлектронной борьбы, уничтожены десятки единиц артиллерийских орудий и прочей техники, разбомблены позиции 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении села Зод на границе с Кяльбаджарским районом, разгромлены пусковые установки двух дивизионов С-300, столько же – С-125. Ни о каком ущербе гражданской инфраструктуре, мирному населению и речи быть не может. Не случайно армянская сторона не смогла привести ни одного подтвержденного факта.

Где и в каком месте Азербайджан пересек границу? Может ли Сукиасян или любой другой представитель Фонда показать это место? Об этом можно говорить только после делимитации и демаркации границы, которую Республика Армения избегает проводить, и теперь становится ясно в каких целях.

Азербайджан привержен Трехстороннему заявлению от 9/10 ноября 2020 года, заинтересован в установлении доверия в регионе с началом работы по делимитации и демаркации границ, а также подписании мирного договора между двумя странами. Противная сторона, напротив, демонстрирует поведение, противоречащее Заявлению, закладывая мины на территориях Азербайджана, на путях снабжения подразделений ВС АР. И это наглядное доказательство того, что Республика Армения занимает позицию военной авантюры и реваншизма.

В настоящее время соблюдается режим прекращения огня и Республике Армения важно воздерживаться от провокаций и решать вопросы между двумя государствами путем переговоров. Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Республикой Армения на политико-дипломатическом уровне как страна, продвигающая мирную повестку и осуществляющая восстановительные работы в регионе.

Публикации подобных материалов свидетельствуют о наличии сил, препятствующих установлению долговременного мира на Южном Кавказе. Попечителям Фонда было бы неплохо разобраться, как можно держать представителем Фонда в стране человека, продвигающего в его понимании свои этнические интересы, в ущерб имиджу Фонда, зарплату которого он получает.

Намик Алиев – профессор, доктор юридических наук, Чрезвычайный и Полномочный посол

2022.09.24; 15:00