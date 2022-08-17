Намик Алиев. Пробившаяся правда о Карабахе

Разбирая архивы, наткнулся на небольшую пожелтевшую стопку газет, и сразу вспомнил события 30-летней давности.

Начну банально. Шел 1992-й год. Война в Карабахе в самом разгаре. Пробивать информационную блокаду, в которой оказался Азербайджан, приходилось энтузиастам-патриотам, потому, что реально целенаправленной эффективной работы из единого Центра в этом направлении практически не проводилось. Лишь по пальцам можно посчитать случаи, когда отдельные попытки приводили к прорыву информационной блокады, и единичные голоса доводили посредством тех или иных СМИ до мира правду о Карабахе, армянской агрессии и оккупации азербайджанских территорий.

Я думаю, что сегодня мало, кто помнит, небезуспешные усилия Ассоциации культуры «Латвия-Азербайджан» в этом важном деле. Около сотни публикаций в латвийских газетах «Латвияс Яунатне», «СМ-сегодня», «Неаткарига Циня», «Ригас Балсс», «Диена», «НБГ», «Пилсонис» – от небольших информаций до целых страниц, посвященных проблеме. Благодаря Ассоциации латвийские журналисты неоднократно были командированы в Азербайджан, в зону боевых действий. Невероятно, но 30 марта 1992 года впервые в Европе по Латвийскому телевидению показали кадры Ходжалинского геноцида. Члены Ассоциации неоднократно встречались с Председателем Верховного Совета Латвии Анатолием Горбуновым, с руководством Рижской городской Думы, выступали по латвийскому телевидению и радио, в комиссиях Верховного Совета Латвии, на специальном заседании правления Народного Фронта Латвии, проводили пресс-конференции, международные научно-практические конференции и совершили много других важных и полезных дел в информировании мировой общественности.

Но сегодня мне хотелось бы особенно выделить Специальный 16-страничный выпуск газеты Народного Фронта Латвии «Балтийское время» в ноябре 1992 года. Как человек, уже более тридцати лет занимающийся как проблемой Карабаха, так и вопросов вокруг нее, знаю насколько это непростое дело, сколько требует усилий и риска, порой жизненного. Не сомневаюсь, что тем, кто пробивал информационную блокаду в Латвии, приходилось рисковать собой и близкими.

Символичен слоган, вынесенный в заголовок газеты – «Не в силе бог, а в правде». По прошествии стольких лет, еще больше понимаешь его истинность. Сколько не старались идеологи «великой армении» исказить историю, переписать ее на свой лад, убедить мировое сообщество в правоте своих агрессивных и сепаратистских намерений и действий, правда пробилась, и в мире знают кто агрессор, кто, воспользовавшись развалом СССР, пытался удовлетворить свои территориальные амбиции, кто долгие годы вводил в заблуждение мировое сообщество, кто, развалив СССР, продолжает сегодня разваливать Россию. Но они уже должны осознать, что их нытье и претензии уже надоели миру. Это факт.

В выпуске газеты содержатся объемные и обстоятельные материалы, раскрывающие не только тогдашние события в Карабахе, факты и зверства, совершенные армянскими вооруженными силами в Ходжалы, но и историю армянской террористической деятельности, предшествовавшую агрессии Республики Армения. Наряду с хроникой войны, фото- и другими материалами из Ходжалы, статьей о роли 366-го гвардейского мотострелкового полка ОВС СНГ, опубликованы материалы о националистической партии «Дашнакцутюн», террористических актах АСАЛА в отношении мирных граждан Европы, в том числе и турецких дипломатов, фрагменты из труда Юрия Помпеева «Кровавый омут Карабаха», обращения и высказывания общественности по поводу агрессии Республики Армения и многие другие материалы. В номере содержится предупреждение читателям, что Латвию может ожидать свой Карабах в Латгалии. Десятки экземпляров этой газеты были отправлены по подписке в ФРГ и США.

Редакция выразила благодарность за содействие в подготовке выпуска Азербайджанскому обществу «Содружество» и его председателю Виктору Зотову, Ассоциации культуры «Латвия-Азербайджан» и ее президенту Фаигу Сафарову, членам Ассоциации Эльчину Бабаеву и Тофигу Алиеву. Редактором газеты тогда была ныне уже покойная Заслуженный журналист Азербайджана Татьяна Чаладзе.

Уже 5 ноября в «Зеркале» выходит информация об этом номере газеты, а 7 ноября Татьяна Чаладзе авиарейсом № 8167 Рига-Баку прибывает в Баку с экземплярами газеты и направляется в зону боевых действий. 11 ноября газета «Азербайджан» в № 35 (478) дает информацию о выпуске и частично публикует на одной странице в переводе на Азербайджанский язык его материалы, а также интервью Фаига Сафарова. Газета «Latvijas LAIKS» уже в № 35 от 5-11 ноября публикует на 8-9 страницах развернутый материал с фотографиями Татьяны Чаладзе из зоны конфликта.

6 ноября газета «Диена» публикует материал журналистки Лига Крапане «Балтийское время» проводит параллели между Карабахом и Латгалией. Именно на страницах газеты «Диена», начиная с 8 февраля 1992 года, неоднократно публиковались комментарии и путевые заметки спецкоров о Карабахе. А в сентябре была опубликована серия огромных статей из Республики Армении, где корреспонденты бесцеремонно ТРЕБОВАЛИ признания независимости «Нагорно-Карабахской Республики» Верховным Советом Латвии. А корреспондент «Диены» Янис Вилинтис, описывая в номере за 8 сентября подвиги армянских наемников, восхищался: «Так, один из иностранцев – бывший террорист. На сегодняшний день по законам 13 государств он приговорен к смертной казни за террористические акты. Его действия были направлены исключительно против турецких дипломатов и представителей власти» (?!). В материале от 6 ноября приводится реакция председателя Народного Фронта Латвии Улдиса Аугсткалиса на спецвыпуск газеты «Балтийское время»: «Тот факт, что газета стала на позицию одной стороны, – политически некорректный шаг. По сути это вопрос журналистской этики. Рассуждения же о Латгалии не могу назвать иначе, как исторической и политической безграмотностью». Однако при этом нет осуждения односторонней позиции газеты «Диена». При этом следует отметить удивительную способность армян заставлять в буквальном смысле слова своих защитников признавать моральными, фактически оправдывать террористические акты в отношении турецких дипломатов, добиваться освобождения от наказания лиц, их совершивших и т.п.

Под давлением Латвийского армянского общества этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании правления НФЛ, о чем свидетельствует материал на 2-й странице городской вечерней газеты «Ригас Балсс» от 25 ноября 1992 года № 260 (10797). Однако, обсуждение вопроса носило политизированный характер, поскольку речь шла (в отличие от позиции «Балтийского времени») не об истине, а о политической целесообразности, с тем чтобы сохранить равноценные отношения с Народным Фронтом Азербайджана и Национальным Фронтом Армении. Правда объективность проявилась хотя бы в том, что было отказано в предложении мотивированных армянами представителей, предоставить очередной номер «Балтийского времени» позиции армянской стороны.

Я счастлив, что в свое время, в силу своей профессиональной деятельности, имел возможность содействовать Татьяне Чаладзе в ее поистине самоотверженной работе по доведению до сведения мировой общественности правды о Карабахе. Сегодня, после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации, особенно больно ощущать уход Татьяны, не увидевшей нашей Победы, в которой есть и ее доля.

Намик Алиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики, Государственный советник 2-го класса, доктор юридических наук, профессор

2022.08.18; 06:06