Žiniasklaida: Čekija reikalaus iš Rusijos 1 mlrd. kronų kompensacijos už sprogimus Vrbeticėje

Čekija ketina pareikalauti iš Rusijos mažiausiai 1 mlrd. kronų (apie 39 mln. eurų) materialinės žalos atlyginimo už sprogimus 2014 metais amunicijos sandėliuose Vrbeticės kaime šalies rytuose, dėl kurių ji įtaria Rusijos specialiąsias tarnyba.

Tai sekmadienio vakarą pranešė Čekijos televizija, remdamasi šalies vicepremjere ir finansų ministre Alena Šillerova.

„Paprasčiausias kelias – gauti kompensaciją taikant tarptautinės teisės normas. Jeigu mes pasirinktume, pavyzdžiui, baudžiamojo proceso kelią, tai gali labai ilgai užtrukti“, – sakė politikė.

Apie tai, kad Finansų ministerija rengia ieškinį dėl materialinės žalos atlyginimo prieš asmenis, įtariamus prisidėjus prie sprogimų Vrbeticėje, balandžio 20 d. pranešė Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas, kalbėdamas šalies parlamento žemuosiuose rūmuose.

Balandžio 19 d. Čekijos valdžia pranešė, kad sprogimai padarė daugiau kaip 1 mlrd. kronų žalos. Į šią sumą įeina sandėliuose sunaikinto turto vertė, taip pat nesprogusių šaudmenų neutralizavimo darbų, kurie buvo atliekami nuo 2014 metų pabaigos iki 2020 metų rudens, kaina. Be to, kaltininkai turi sumokėti kompensaciją dviejų per sprogimus žuvusių Čekijos piliečių šeimoms.

Balandžio 17 d. Čekijos pareigūnai pareiškė, kad Maskva susijusi su sprogimais amunicijos sandėliuose Vrbeticės kaime 2014 metais, kur žuvo du žmonės, ir išsiuntė 18 Rusijos diplomatų, kurie buvo įvardyti kaip Rusijos specialiųjų tarnybų darbuotojai. Rusijos URM pareiškė Prahai griežtą protestą dėl šio „nepagrįsto“ žingsnio ir paskelbė nepageidaujamais asmenimis 20 Čekijos ambasados Maskvoje darbuotojų.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.05.10; 09:11

