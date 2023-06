A. Anušauskas sureagavo į kritiką dėl anglų kalbos žinių

Ketvirtadienį Seime vykusios Vyriausybės valandos metu, Mišrios parlamentarų grupės seniūnė Agnė Širinskienė kreipėsi į premjerę Ingridą Šimonytę, klausdama, ar ši planuoja ką nors daryti dėl A. Anušausko užsienio kalbos gebėjimų. Politikė referavo į pastaruoju meto žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose dėmesio sulaukusį vaizdo įrašą iš ministro vizito Jungtinėse Valstijose.

„Kaip žinia, socialiniuose tinkluose jau gal dvi ar tris savaites plinta vaizdo įrašas, kuriame ministras demonstruoja tikrai labai apgailėtiną anglų kalbos mokėjimą, kuomet tiesiog nemokama perskaityti iš lapelio“, – kalbėjo A. Širinskienė.

„Ką jūs planuojate daryti? Gal kažkoks mokymosi planas, žinių tobulinimo planas ministrui yra sudarytas ar bus sudarinėjamas?“ – Vyriausybės vadovės teiravosi ji. Premjerė, atsakydama į A. Širinskienės klausimą, patikino, kad ministras pats geba vertinti savo užsienio kalbos sugebėjimus, todėl ji neketina imtis kokių nors papildomų žingsnių.

„Jūs kaip dora katalikė, vis dėlto, turėtumėte laikytis tos nuostatos, kad peikti kitus žmones – ypatingai jų fizines savybes ar kažkokius asmeninius gebėjimus – nėra padoru net tada, kai pati puikiai kalbate angliškai, nedarote jokių tarimo klaidų ir panašių kitų dalykų. Nieko aš nesiruošiu daryti. Aš tikrai tikiu, kad ministras pats gali įvertinti savo gebėjimų, sugebėjimų lygį, kur jam reikia tobulintis ir tai daro“, – A. Širinskienei teigė premjerė.

Tuo metu pats ministras, reaguodamas į kritiką, prakalbo angliškai. „About my speech at the „Atlantic Council“– I was very tired after sleepless everynight, I said words slowly with difficulty (liet. Apie mano pasisakymą „Atlantic Council“ – aš buvau labai pavargęs po bemiegių naktų, todėl tariau žodžius lėtai, sudėtingai – ELTA)“, – sakė A. Anušauskas.